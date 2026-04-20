ピアズ、エアトリとの共同事業を開始ドコモ「dバリューパス」にて第4弾サービス『エアトリ for dバリューパス』を4月より提供開始

株式会社ピアズ

株式会社ピアズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：桑野隆司、以下「当社」）は、株式会社エアトリ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CFO：柴田裕亮、以下「エアトリ」）との業務提携に基づく共同事業として、株式会社NTTドコモ（以下「ドコモ」）が提供するスマートフォン向けサービス「dバリューパス」※1※2において、「エアトリ for dバリューパス」を2026年4月21日より提供開始することをお知らせいたします。

本サービスは、当社がドコモの「dバリューパス」内において展開する第4弾コンテンツであり、エアトリと当社のアセットを融合した旅行サービス領域への本格参入の第一弾として位置付けられます。

ピアズはこれまで3つのコンテンツを安定的にドコモのプラットフォームに提供し、運営において確かな実績を積み上げてまいりました。今回の第4弾サービスの投入は、これまでのコンテンツ運営能力とマーケティング実績が評価されたものであり、旅行を含むライフスタイル領域事業を強化いたします。

※1 2026年３月1日より、「スゴ得コンテンツ(R)」から「dバリューパス」に名称変更されました。

※2 「dバリューパス」は、株式会社NTTドコモが提供する幅広いジャンルのコンテンツが月額550円（税込）で使い放題になるサービスです。初回お申込みから月額使用料が31日間無料でご利用頂けます。

「dバリューパス」は、NTTドコモの商標です。

■ 「エアトリ for dバリューパス」の主なサービス内容

本サービスは、ドコモ経済圏のユーザーに対し、単発利用になりがちな旅行サービスをライフスタイルにおける重要カテゴリーと位置づけ、継続的に利用されるコンテンツへと転換することで、中長期的な顧客満足度の向上を目指すものです。

- dバリューパス限定「特別クーポン」の提供 国内航空券とホテルのセットプランである「エアトリプラス」を対象に、購入金額に応じて最大4万円が割引となるクーポン※3※4です。「dバリューパス」をご契約のお客さまで、セットプランの購入金額が40万円以上の場合は4万円の割引。30万円以上40万円未満の場合は2万円を、20万円以上30万円未満の場合は1万円を、10万円以上20 万円未満の場合は 3 千円を、10 万円未満の場合は 2 千円の割引。クーポンは月に1回、ご予約時に利用可能。また「エアトリ」ポイントとの併用も可能。- 継続利用を促進するインセンティブ設計 当社が開発するdポイント抽選機能によりデジタル宿泊券のプレゼント特典を提供するなど、継続的なアクセス動機を創出します。リピートユーザーの育成を図り、高いエンゲージメントを維持します。- 旅行コンテンツの配信 エアトリの保有する豊富なコンテンツを活用し、旬の観光スポットや旅のノウハウに関する人気記事を厳選して発信することで、旅行需要を喚起します。

※3 その他のクーポンとの併用はできません。

※4 一部旅費比較サイト経由でご予約されるとクーポンの利用ができない場合があります。

■ 今後の展開

ピアズおよびエアトリは、旅行サービスを成長領域のひとつとして施策の拡張を段階的に進め、「dバリューパス」においてさらなるコンテンツ拡充を通じ、プラットフォーム内でのプレゼンス向上と当該事業の成長を加速させてまいります。

ピアズグループは、「NEW NORMAL ACCELERATION」をパーパスに掲げ、営業・顧客接点領域におけるデジタルトランスフォーメーション支援および現場に根ざした生成AI活用モデルの構築等を通じて、あらゆる産業におけるコミュニケーションの最適化を目指してまいります。

なお、本件が当社の業績に与える影響につきましては、軽微であると見込んでおります。

■ サービス概要

・名称： エアトリ for dバリューパス

・提供開始予定： 2026年4月

・役割分担：

株式会社ピアズ：システム開発（LP・抽選機能等）、厳選情報の運用、プロモーション支援

株式会社エアトリ：旅行インベントリの提供、限定クーポンの発行、記事情報の提供

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34339/table/146_1_c4ee04d7f86dc83e9f3e1b0208029a38.jpg?v=202604201051 ]

※2026年4月21日よりアクセス可能

【会社概要】

会社名：株式会社ピアズ

所在地：東京都港区港南２丁目１６－４ 品川グランドセントラルタワー 15F

代表者：代表取締役社長 桑野 隆司

設立 ：2005年1月

資本金：100百万円

URL ：https://peers.jp/

会社名：株式会社エアトリ

所在地：東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー19F

代表者：代表取締役社長 兼 CFO 柴田 裕亮

設立 ：2007年5月

資本金：1,805百万円

URL ：https://www.airtrip.co.jp/