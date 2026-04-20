しまむら、PB「CLOSSHI」 のFIBER DRYシリーズから、吸水性とクッション性に優れた「さらっとドライ クッションサンダル」 発売

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「CLOSSHI」のFIBER DRYシリーズから「さらっとドライ クッションサンダル」を発売することをお知らせいたします。

■「FIBER DRY」について

「FIBER DRY」は「選べる、見つかる、快適さ」をキャッチコピーに、しまむらグループが独自に設定した基準をクリアした、着心地の良さにこだわった商品です。

■「さらっとドライ クッションサンダル」について

中敷きには吸水速乾機能を備え、蒸し暑い夏でもさらっと快適に着用いただけます。また抗菌防臭機能付きで、気になるニオイをケアします。足裏には負担を軽減するクッション中敷きを採用し、歩きやすい仕様になっています。レディース展開で、フラット底と厚底の選べる2タイプをご用意しています。

●商品詳細

機能 ：吸水速乾（中敷き）／抗菌防臭（中敷き）／クッション中敷き／幅広設計

サイズ：M、L、LL

価格 ：税込1,969円

●商品画像（一例）

フラット底タイプ

厚底タイプ

■CLOSSHIについて

「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。

■ 5月18日は「FIBER DRY」の日！

5月18日は「FIBER DRY」の日に制定されています。

快適で高機能な「FIBER DRY」シリーズをぜひこの機会にお試しください。

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