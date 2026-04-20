栃木県在住の保護者向け｜不登校・行き渋りの悩みに応える「フリースクールオンライン説明会」を4月27日にYouTubeで開催

特定非営利活動法人キーデザインフリースクールオンライン説明会20260420

NPO法人キーデザイン（栃木県宇都宮市、代表理事：土橋優平）は、不登校や行き渋りの子どもを持つ保護者を対象に、「フリースクールオンライン説明会」を2026年4月27日（月）20:30～21:30にYouTubeライブ配信にて開催いたします。

本説明会は、「フリースクールってどんな場所？」「うちの子でも通えるの？」といった疑問を持つ保護者の方に向けて、学校以外の選択肢について知っていただくことを目的としています。

■開催背景

近年、不登校の子どもの数は増加傾向にあり、家庭内で悩みを抱え込んでしまうケースも少なくありません。 子どもが「学校に行けない」という状況に直面したとき、保護者は

・このままでいいのか

・他にどんな選択肢があるのか

・どこに相談すればいいのか

といった不安や疑問を抱えることが多くあります。

一方で、「フリースクール」という存在は知っていても、具体的なイメージが持てず、一歩踏み出せない方も多いのが現状です。 本説明会では、そうした不安を少しでも軽くし、「知ること」から始められる機会を提供します。

■説明会の内容

当日は、フリースクールの基本的な考え方から、実際の過ごし方まで、初めての方にもわかりやすくお伝えします。

・フリースクールとはどんな場所か

・どんな子どもたちが通っているのか

・1日の過ごし方や活動内容

・通うことで起きる変化の例

・利用にあたっての不安やよくある質問

などを中心に、現場の実践をもとにお話しします。

また、オンライン開催のため、ご自宅から安心してご参加いただけます。参加者のみなさま同士で、個人が特定されることもございません。

■開催概要

・日時：2026年4月27日(月) 20:30～21:30

・形式：YouTubeライブ配信

・対象：栃木県にお住まいの保護者

・参加費：無料（事前申込み制）

※お申込みいただいた方に視聴URLをご案内いたします。

■こんな方におすすめ

・子どもの不登校・行き渋りに悩んでいる方

・学校以外の選択肢について知りたい方

・フリースクールに興味はあるが不安がある方

・まずは情報収集から始めたい方

■主催団体について

NPO法人キーデザインは、「ひとりにならない社会をつくる」をビジョンに、不登校や子育てに悩む家庭への支援を行っています。

主な取り組みとして、

・フリースクール「ミズタマリ」の運営

・保護者向けLINE相談窓口「お母さんのほけんしつ」

・不登校支援情報サイト「たより」の運営

などを通じて、子どもと保護者の孤立を防ぐ活動を展開しています。

■申込み方法

チラシ内のQRコード、または申込みフォームよりお申込みください。

詳細・お申込み :https://tayori.link/freeschoolmizutamari_information-session202604_keydesign/

■代表コメント

代表写真

子どもが不登校になると、「学校に行かない」以外にも、人とのつながりや学習や体験の機会などについても、多くのご家庭が悩みます。学校以外の“選択肢の少なさ”に直面すると思います。本当は学校以外にも、子どもが安心して過ごせる学び場、居場所はあります。ただ、その情報が届いていないだけということも少なくありません。 今回の説明会が、“知らなかった選択肢に出会うきっかけ”になれば嬉しいです。

NPO法人キーデザイン 代表理事 土橋優平

■さまざまな企業とのパートナー連携も!!︎

▼「うつのみや教育・子育て新聞」創刊 宇都宮市内約25,000戸へ折込配布 ―NPO法人キーデザインと坂田新聞店が協働し、地域の教育・子育て資源を可視化―

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000121890.html

▼不登校離職防止へ、企業連携が始動。子どもの不登校で仕事を諦めない社会を目指し、NPO法人キーデザインと株式会社ファンテクノロジーが連携開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000121890.html

フリースクールオンライン説明会20260420