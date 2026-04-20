【幕張に初上陸】究極の苺スイーツ 。「Strawberry choco」がイオンモール幕張新都心にて期間限定で販売！2026年4月25日～2026年5月31日

株式会社MARU

株式会社MARU（本社：東京都渋谷区、代表取締役：西野 好砂）は、原宿発のストロベリーチョコ専門店「Strawberry choco」を、代官山Candyappleイオンモール幕張新都心店にて期間限定販売致します。

■ 「Strawberry choco」とは

「日本の最高級品質の果物を世界へ発信」することを理念に、全国に33店舗を構える本格派りんご飴専門店「Candy apple」が手掛ける、日本初のストロベリーチョコ専門店です 。原宿の本店をはじめ、東京、京都、大阪などの主要都市で展開し、SNSでも関連動画の総再生回数が5000万回を超えるなど、圧倒的な話題を集めています 。

■ こだわりの商品特長

最高級品質の苺を毎日直送

「Candy apple」で培った独自の仕入れ力を活かし、季節ごとに高級品質の苺を市場から毎日直送しており、チョコの甘さをより引き立てるため鮮度の高い苺を厳選しています 。

そして名だたるパティスリーが愛用するクーベルチュールチョコ

苺本来の魅力を最大限に引き出すため、一流のパティスリーでも使用される高級クーベルチュールチョコレートを採用しています 。

チョコレートウォーマーもイタリアから輸入した専用機械により徹底した温度管理をしております。

これにより、口に入れた瞬間にチョコがとろける滑らかな食感と、美しい光沢を実現しました 。

※今回のイオンモール幕張新都心では別機になります。

今回の販売する商品は1種類 一番人気のダークチョコ

一番人気のダークチョコ

■ 販売場所概要

販売場所：代官山Candyappleイオンモール幕張新都心店

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１ 他

販売期間：2026年4月25日～2026年5月31日

※毎日売り切れ次第終了



