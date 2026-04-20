「死んだ母の日展」三和物産株式会社との協賛連携を実施

株式会社むじょう

株式会社むじょう（本社：目黒区、代表取締役：前田陽汰）は、当社が運営するオンライン展示「死んだ母の日展」において、三和物産株式会社との協賛連携を開始することをお知らせします。

本連携では、三和物産株式会社が展開するオリジナル棺「桜風（さくらかぜ）」の売上に応じて、「死んだ母の日展」へ協賛金が拠出されます。「桜風」は三和物産のオリジナル棺として展開されている商品です。

「死んだ母の日展」は、母を亡くした人にとっての母の日の過ごし方を提案する企画として、2021年に始まりました。天国のお母さんへ宛てた手紙を匿名で投稿でき、また他の人が書いた手紙を読むこともできるオンライン展示です。母の日という祝福の陰で、居場所のなさや言葉にしづらい感情を抱える人に向けて、静かに気持ちを置く場をひらいてきました。

桜風

今回の連携は、女性に向けたオリジナル棺としてつくられた「桜風」と、“亡き母へ手紙を書く場”である「死んだ母の日展」が出会うことで実現したものです。「桜風」は、やわらかな桜色をまとったラストベッドとして、その人らしい美しさや人生の佇まいにまで想いを寄せるために生まれた棺です。散り際の桜に宿る気品とはかなさを重ねながら、大切な人との最期の時間を、よりその人らしく包みこむことを目指しています。

別れの場面に寄り添うプロダクトと、別れた後の時間に寄り添う表現活動がつながることで、母を想う気持ちを支える新たな循環を生み出します。

■ 協賛連携の概要

株式会社むじょうが運営する「死んだ母の日展」と、三和物産株式会社による協賛連携です。三和物産株式会社のオリジナル棺「桜風」の売上に応じて、「死んだ母の日展」の活動に協賛金・寄付金が充てられます。三和物産は葬祭用品の企画・製造・販売を行う企業であり、「桜風」は同社のオリジナル棺として展開されています。

本連携により、「死んだ母の日展」がこれまで続けてきた、母の日に行き場のない感情を受け止める場づくりを、より持続的に運営していくことを目指します。

また、去年開催した『死んだ母の日展ーすって、はいて、たしかに、そこにー』では、<散った、咲いた>という作品で三和物産の社員とアーティスト・中澤希公がコラボし、桜風を使ったインスタレーション作品を展示しました。

■ 連携の背景

母の日は、多くの人にとって感謝を伝える日として定着しています。しかしその一方で、母を亡くした人にとっては、「ありがとう」を伝えたい相手がもういないことを突きつけられる日でもあります。

「死んだ母の日展」は、そうした見えにくい感情に光をあてるために始まりました。亡き母へ手紙を書くこと、そして他の誰かの手紙を読むことを通して、死別とどう付き合っていくかを静かに見つめ直す場です。

一方、三和物産株式会社が展開する「桜風」は、同社が広く発信している通り、女性の人生を表現することを意識して設計されたオリジナル棺です。三和物産は葬祭用品メーカーとして、従来の枠組みにとらわれない提案を進めており、「桜風」についても積極的に社会へ発信しています。

亡くなった方を見送るための棺と、亡き母へ想いを届けるための手紙の展示。両者が重なることで、死を終わりとして閉じるのではなく、その後にも続く感情や関係に目を向ける取り組みとして、今回の協賛連携が実現しました。

■ 「死んだ母の日展」について

死んだ母の日展に実際に投稿されたお手紙

「死んだ母の日展」は、天国のお母さんへ宛てた手紙を匿名で投稿・公開できるオンライン展示です。投稿された手紙はほかの参加者も閲覧可能で、亡くなった母の享年や、死別当時の自分の年齢を手がかりに、自分に近い境遇の手紙を探して読むことができます。

本企画は、母を亡くした人に向けた母の日の過ごし方の提案であると同時に、いま母が生きている人にとっても、その存在の尊さに気づくきっかけになることを目指しています。

■ 協賛企業・三和物産株式会社について

三和物産株式会社は、1959年創業の葬祭用品メーカーで「つながりが実感できる新たな別れのカタチをつくる」をミッションに掲げ、葬祭用品の企画・製造・販売を手がけています。

既存の業界の枠組みにとらわれず、お別れのシーンが「あたたかく優しい物語」になるような商品・サービスを提案。死や別れがタブー視されがちな日本の現状に対し「死生観のリデザイン」を掲げ、死から生をポジティブに考えてもいい社会をつくることを目指しています。

■ 今後について

株式会社むじょうは、三和物産株式会社との連携を通じて、「死んだ母の日展」の継続的な運営と発信を進めてまいります。母の日という一日を、祝う人にも、祝えない人にもひらかれた風景へと更新していくことを目指します。

■ 取材・お問い合わせ先

会社名：株式会社むじょう

担当：中澤

電話番号：050-3138-3737

メールアドレス：info@mujo.page