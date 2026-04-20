【岡田謹製 あんバタ屋 新店舗オープン！】東京で大人気の岡田謹製あんバタ屋が4月23日（木）より、ルミネ大宮にてグランドオープン！

株式会社ケイシイシイ

東京発あんバタースイーツ専門店「岡田謹製 あんバタ屋」（株式会社ケイシイシイ、本社北海道千歳市)は、2026年4月23日(木)より、ルミネ大宮に新店舗をオープンいたします。希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用したこだわりの餡子と、芳醇なバターが織りなす“文明開化の味”がついに埼玉県内初の常設店として誕生いたします。

岡田謹製あんバタ屋とは

「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、洒落たお土産にも最適な一品をお届けします。

これからも“あんバタースイーツ”の魅力をお届けするスイーツブランドとして、歩みを進めてまいります。

オープンを記念し期間限定でトートバックをプレゼント

画像はイメージです

ルミネ大宮店オープンを記念して、税込2,500円以上をご購入いただいたお客様に、

岡田謹製あんバタ屋オリジナルトートバックをプレゼントいたします。

【開催期間】2026年4月23日（木）～

※各日数量限定

※無くなり次第終了となります。

※お1人につき1点限り

【対象店舗】岡田謹製あんバタ屋 ルミネ大宮店

【適用条件】税込2,500円以上お買い上げの方

【特典内容】オリジナルトートバック（非売品）

岡田謹製あんバタ屋 こだわりの「あんバタースイーツ」

あんバタパン■看板商品 岡田謹製 あんバタ屋の「あんバタパン」

『かじってみれば、文明開化の味がする。』

岡田謹製の特製餡子には、たいへん希少な北海道千歳産『えりも小豆』を厳選して使用しております。惜しみなく丁寧に炊き上げることで、豊かな風味と上品な口当たりを実現。その餡子をふくよかな生地に包み込み、さらに塩味をきかせたバタークリームを合わせることで、贅沢な一品に仕上げました。

【商品名】あんバタパン

【内容量】１個

【価 格】345 円（税込）

【販売期間】通年

【販売時間】第1部 開店～ 無くなり次第終了。

第2部 17時～ 無くなり次第終了。

※数量限定販売。無くなり次第、販売終了させていただきます。

あんバタパン・檸檬■季節限定商品

『涼やかに誘う、檸檬の香。』

白餡に、優しげな酸味の『瀬戸田レモン』果汁と、皮を丁寧に刻んだピューレをしのばせ、檸檬本来の自然な香りが香る『檸檬餡』に仕立てました。岡田謹製『餡子』と爽やかな『檸檬餡』が調和し、トッピングのピスタチオの彩りと檸檬の香りが誘う、涼やかで上品な味わいの一品に仕上げました。

【商品名】あんバタパン・檸檬

【内容量】１個

【価 格】399 円（税込）

【販売期間】2026年5月1日（金）～

2026年7月31日（金）

【販売時間】第1部 開店～ 無くなり次第終了。

第2部 17時～ 無くなり次第終了。

※数量限定販売。無くなり次第、販売終了させていただきます。

あんバタフィナンシェ■一番人気商品

『これぞ和洋折衷。土産に良しな洒落た品』

フィナンシェから立ち上るバターの芳醇な香りと、岡田謹製「あんバタ屋」が誇る餡子の妥協なき風味と滑らかな口当たり。これらの魅力を逃さぬよう高温で香ばしく焼き上げ、土産にもふさわしい洒落た一品に仕上げました。

【商品名】あんバタフィナンシェ

【内容量】6個

【価 格】1,620 円（税込）

あんバタガレットしっとりと黄金に輝く「あんバタガレット」

密かに用いたヘーゼルナッツパウダーとラム酒が、発酵バターの旨味と芳醇な香りを存分に引き立てたガレット生地。その生地と、北海道千歳産『えりも小豆』を使用した岡田謹製『餡子』が絶妙に馴染み、しっとりとした食感に仕上がりました。

【商品名】あんバタガレット

【内容量】5個

【価 格】2,160 円（税込）

店舗概要

岡田謹製あんバタ屋 ルミネ大宮店

岡田謹製あんバタ屋 ルミネ大宮店 ルミネ2 2F

【営業時間】月～土 10:00 ～ 21:00

日・祝日 10:00 ～ 20:30

【住所】〒330-0853

埼玉県さいたま市大宮区錦町630

岡田謹製 あんバタ屋」ブランド概要

「文明開化とともに訪れた『餡子とバター』の感動を再び」をテーマに、2020年、東京駅に誕生した“あんバタースイーツ専門店”。連日完売となる「あんバタパン」をはじめ、手土産として人気の「あんバタフィナンシェ」など、数々のヒット商品を展開しています。餡子には希少な北海道千歳産「えりも小豆」を使用し、風味豊かで口当たりの良い味わいに仕上げました。塩味の効いたバターとの組み合わせで、洒落たお土産にも最適な一品をお届け。2024年4月には、2号店をオープン。東京土産の新しい定番を目指し、これからも“あんバタースイーツ”の魅力を発信してまいります。

会社概要

ブランドサイト URL :https://anbataya.jp/公式インスタグラム :https://www.instagram.com/okadakinsei/

会 社 名：株式会社ケイシイシイ

代 表 者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢 1007 番地 90

創 業：1996 年 4 月

資 本 金：8,000 万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、

全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。