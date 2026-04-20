文化遺産は“見るもの”か、それとも“過去に旅する体験”か？廃墟景観が生み出す“異世界の景色”から新たな観光のあり方を問う書籍『異世界図鑑』発売

NPO法人J-heritage

NPO法人J-heritageの代表を務める前畑洋平は、文化遺産の新たな体験価値を提案する書籍『異世界図鑑』を出版しました。

本書は株式会社エクスナレッジより2026年3月2日に発売され、産業遺産や廃墟が持つ圧倒的な景観を通して、文化遺産を「見るもの」から「体験するもの」へと再定義する内容となっています。

■ 「異世界の景色」が生む体験価値

文化遺産はこれまで、保存や学習の対象として整備されてきました。一方で、整備された空間では得られない“没入感”があるのも事実です。

本書および本取り組みでは、産業遺産や廃墟が持つ異世界の景色こそが、人を過去へと旅させる装置になるのではないかという問いを起点に、文化遺産の新たな価値を提示します。

■ 実在する“異世界”としての産業遺産

掲載されているのは、日本各地の産業遺産や廃墟など全45件。

巨大構造物や崩壊過程にある建築、自然と融合した景観など、時間の堆積が可視化された空間が収録されています。

これらは単なる記録ではなく、訪れる者に“異世界に迷い込んだ感覚”をもたらすものです。

安治川トンネル（大阪市）

■ 文化観光のこれから

本取り組みでは、以下の視点を重視しています。

観光は「知識提供」から「没入体験」へ文化遺産は「保存」と「活用」の両輪で成立する現地に訪れることで初めて生まれる価値『異世界図鑑』は、こうした考え方を広く社会に提示するものです。

■ 本書から現地体験へ

本書で紹介される“異世界の風景”は、すべて実在します。

読者が本を手に取り、実際に現地を訪れ、過去を体感する--

その行動のきっかけとなることを目指しています。

根岸競馬場一等馬見所（横浜市）

■ メディアの皆様へ

本取り組みは、「廃墟×異世界×文化遺産」という強い視覚性とストーリー性を備えたテーマです。

現地ロケ、ガイド付き取材、解説出演など、各種メディア企画への対応が可能です。

テレビ・ドキュメンタリー等のご相談をお待ちしております。

■ 書籍情報

書名：異世界図鑑

著者：前畑洋平

出版社：エクスナレッジ

発売日：2026年3月2日

編集担当：静内二葉

出版社公式ページへのリンクはこちら(https://www.xknowledge.co.jp/book/9784767835365)。

■ 著者は“現場に入り続ける実践者”

著者の前畑洋平は、NPO法人J-heritage代表として、産業遺産の保存と活用を両立させるプロジェクトを各地で推進しています。

世界文化遺産にも登録されている長崎の端島炭坑跡（軍艦島）では、現地上陸を含む調査・撮影・ツアー企画に携わり、“体験としての文化遺産”を実装する取り組みを行っています。

また、神戸の摩耶観光ホテルでは、保存と活用の両立を目指した企画・発信を行うなど、廃墟・産業遺産の価値を社会に伝える活動を続けています。