【採用してはいけない人材を見抜く】不適性検査「ヤギサーベイ」提供開始

株式会社Yagish

登録ユーザー250万人を突破した履歴書作成サービス「yagish（以下、ヤギッシュ）」を運営する株式会社Yagish（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金 相集、以下 当社）は、採用時のミスマッチを防ぐ“不適性検査”サービス「ヤギサーベイ」の提供を開始しました。

本サービスは、心理統計学に基づく診断により、入社後に問題となる可能性のあるリスクパターンを可視化する採用支援ツールです。

ダイレクトリクルーティングサービス「ヤギオファー」と併用することで、企業の採用判断をより客観的にサポートします。

“不適性検査”サービスヤギサーベイ：https://yagioffer.yagish.jp/partner-landing/yagisurvey

1.ヤギサーベイについて

■ 背景：採用ミスマッチによる組織リスク

企業の採用活動では、経歴や面接評価が高かった人材が入社後に組織トラブルを引き起こすケースが少なくありません。

例えば以下のような事例です。

- 組織や経営陣への批判を繰り返す- やらない理由ばかりで行動が遅い- ストレス耐性が低く業務に支障が出る- 中間管理職に配置した結果、優秀な社員が離職する

こうした問題は、従来の加点方式の適性検査では把握が難しい場合があります。

当社では以前より自社の採用活動でも診断ツールを活用しており、その有用性を実感していました。

そこで今回、「採用してはいけない人材」を事前に見抜くことに着目した“不適性検査”として、ヤギサーベイの提供を開始しました。

2.ヤギサーベイ概要

ヤギサーベイは、約220項目の質問によって受験者の特性を分析し、採用リスクを可視化する診断サービスです。

Webで簡単に受験でき、PCやスマートフォンから利用可能です。

主な特徴は以下の通りです。

- リスクパターンの可視化

心理統計学に基づく分析により、

- メンタルレジリエンス（ストレス耐性）- 誠実性- 組織適応性- 対人攻撃性- 責任回避傾向

など、組織運営に影響を与える可能性のある特性を可視化します。

- アラーム機能特定のリスクパターンに該当した場合、アラーム表示により採用担当者へ注意喚起を行います。専門知識がなくても診断結果を直感的に理解できる設計です。- Webで簡単受験受験はWeb上で完結し、検査結果はダウンロード可能です。契約書の締結なしで導入できるため、企業はスムーズに利用開始できます。- 申込手順初回利用の場合、サンプルとして 自社の社員10名分を無料 でご利用いただけます。下記のリンクよりサンプルテストをお申し込みください。

【ヤギサーベイのサービス紹介はこちら】

https://yagioffer.yagish.jp/partner-landing/yagisurvey

3.ヤギオファーとの連携

ヤギサーベイは単体でも利用できますが、ダイレクトリクルーティングサービス「ヤギオファー」と併用することで、より効果的に活用できます。

ヤギオファーでは現在、登録企業数が6,000社を突破しており、

- 企業から求職者へ直接アプローチする「攻めの採用」- “不”適性検査「ヤギサーベイ」による採用リスクの把握

を組み合わせることで、採用精度の向上を支援します。

■ ヤギッシュとは：自分らしさを伝える履歴書、もっと手軽に

「ヤギッシュ」は、スマートフォンやPCから誰でも簡単に無料で履歴書を作成・ダウンロードできるオンラインサービスです。

登録ユーザー数はこのたび250万人（※1）を突破し、スマホ一つで「自分らしさを伝える履歴書」が作れることから、学生から社会人まで幅広く支持されています。

※1：2026年3月時点

■ ヤギオファー：6,000社が活用する、ダイレクトリクルーティングサービス

「ヤギオファー」は、企業が自社に合った人材へ月額1万円(税抜)から直接アプローチできる、ダイレクトリクルーティング型の採用支援サービスです。

ヤギッシュデータベースを活用し、企業が条件に合った候補者をスカウトすることが可能です。

現在、登録企業数は6,000社（※2）を突破。新卒・既卒・転職希望者まで幅広い層へのアプローチに対応し、採用の効率化とミスマッチの削減を支援しています。

※2：2026年3月時点

【株式会社Yagish 会社概要】

- 代表者：代表取締役 金 相集- 所在地：東京都渋谷区東1丁目12-2 NAGAI.BLDG3F- 設 立：2021年9月- 事業内容：履歴書/職務経歴書作成サービスの提供、ダイレクトリクルーティングサービスの運営- URL：https://www.yagish.jp/

■ ヤギッシュサイト

- 履歴書サイト：https://rirekisho.yagish.jp/- yagiofferサービスサイト：https://www.yagioffer.com/business/- YagishのYoutube「ヤギチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCoGQZKljAPPTL2MqYCX_E8w