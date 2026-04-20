福岡 麻生外語観光＆ブライダル専門学校 ホテル・リゾート科、「ホテルビジネス実務検定」で優秀指導校賞を受賞

学校法人麻生塾

福岡 麻生外語観光＆ブライダル専門学校は、ホテル・リゾート科1年生が受験した「ホテルビジネス実務検定」において、優秀な成績が評価され、検定協会より「優秀指導校賞」を受賞しました。本賞は、優れた検定結果を収めた教育機関に贈られるもので、本校の教育成果が高く評価されたものです。2025年度の検定では合格率100％（2級）、93.3％（1級）と、過去最高の実績を達成しました。

【2025年度 ホテルビジネス実務検定 結果】

ホテルビジネス実務検定は、ホテル業界における専門知識及び実務理解度を測る資格試験です。

■1級：合格率93.3％（42名合格／45名）

※留学生12名全員合格

※学内最高得点者は全国17位

1級は、業界のリーダーとして活躍するために必要な高度な知識（業界動向やホテルの発展史、ホテル英語、サービス部門全般、調理部門、管理部門全般の実務知識）が求められる試験です。

■2級：合格率100％（50名全員合格）

※全国平均合格率：70％

2級は、ホテル業界で活躍するために必要な基礎的な知識を問う試験です。

【学生コメント】

左：PHAN THI OANHさん 右：河野 音羽さん

■河野 音羽さん

専門用語の習得に加え、同じ内容でも出題形式が変わることがあり、柔軟に対応できる理解力を身につけることに苦労しました。特に、教科書だけでは十分に対応できない問題もあったため、単なる暗記ではなく、一つひとつの内容を深く理解することを意識して学習に取り組みました。

その中で、対策としては、過去問題を繰り返し解くことに加え、先生方が作成してくださった対策問題集を活用しました。過去問題には出ていない範囲も問題集でカバーされていたため、より幅広く対策することができたと感じています。また、分からない部分は教科書に戻って確認し、重要な箇所にラインを引いたり、自分なりに補足を書き加えたりしながら理解を深めました。

検定前には自主的に学習時間を増やし、継続して努力を重ねてきたことで、その成果が結果につながったことに大きな喜びを感じました。また、この経験を通して自信を持つことができました。

今後は今回の学びを活かし、正確な知識をもとに、お客様一人ひとりに寄り添い、安心して過ごしていただけるサービスを提供できるスタッフを目指していきたいです。

■PHAN THI OANHさん

留学生である私にとって、言語面での苦労が大きくありました。特に調理分野では、料理名や専門用語にカタカナが多く使われており、覚えることに苦戦しました。

分からないことがあれば先生に積極的に質問し、一つひとつ理解を深めていきました。また、難しい漢字には先生がフリガナを振ってくださるなど、丁寧にサポートしていただきました。さらに、日本人のクラスメイトも分からない部分を教えてくれ、多くの人に支えられながら勉強を続けることができたことが、今回の結果につながったと感じています。

試験対策としては過去問題を繰り返し解いていましたが、思うように点数が伸びず、悩む時期もありました。それでも諦めずに学習を続けたことで、試験当日は良い成績を収めることができ、とても嬉しく、同時に安心しました。

将来はホテル業界への就職を目指しているため、今回学んだ知識を活かし、お客様一人ひとりに合わせたサービスを提供できる人材になりたいと考えています。これからもこの経験を基に、さらに知識とスキルを深められるよう、積極的に学び続けていきたいです。

オープンキャンパス開催中！

学校説明・体験授業・先輩や先生とのコミュニケーションも充実しています！

▼日程

・4月26日(日)10:00～

・5月10日(日)10:00～

・5月23日(土)10:00～

・5月24日(日)10:00～

▼予約はこちらから

麻生外語観光＆ブライダル専門学校 オープンキャンパス(https://entry-aftc.asojuku.ac.jp/event/#oc)

麻生外語観光＆ブライダル専門学校 ホテル・リゾート科では、「ホテルビジネス実務検定」に加え、国家資格である「レストランサービス技能検定」「ホテル・マネジメント技能検定」といったトリプル業界検定に挑戦できる環境を整えています。複数の資格に体系的に取り組むことで、専門知識と実務力の両方を身につける教育を実現しています。

また、1年次から一流ホテルでの約2ヶ月間の実習機会を設けており、学んだ知識を現場で実践できる環境を整えています。2年次では「ホテルプロモーションコンテスト」「サービススキルコンテスト」「カクテルコンペティション」といった学びの集大成を披露する場を設け、より高いレベルでの業界理解や実践力を養う科目が用意されています。こうした取り組みにより、卒業後すぐに現場で活躍できる即戦力人材の育成をしています。本校では今後も、ホテル業界で求められる専門知識と実務力を兼ね備えた人材の育成に取り組み、教育の質向上と業界への貢献を目指してまいります。

麻生外語観光＆ブライダル専門学校（ https://asojuku.ac.jp/aftc/ ）

航空、ブライダル、ホテル、旅行、英語や韓国語などの語学といった各業界に特化した専門分野を学び、国際社会で活躍できるスペシャリストを育成しています。

各業界の企業とのつながりが深く、最新トレンドを反映した豊富なカリキュラムと実践的な授業で、卒業後即戦力となる学びを提供。

さらに、国内外での研修やインターンシップを通じて、実践力を磨く環境が整っています。

ハロウィンやクリスマスパーティなどキャンパスライフを充実させるためのイベントも多く開催されており、学年や学科を越えた学生同士の交流を深める機会が多くあります。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は72,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。