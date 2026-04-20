【タカノフルーツパーラー】太陽のごちそう‟パイナップル”が主役のアフタヌーンティー＆カットフルーツ食べ放題

株式会社タカノフルーツパーラー

株式会社タカノフルーツパーラー（代表取締役社長 高野吉太郎 本社東京都新宿区）は、5月8日から5月31日まで「タカノフルーツティアラ～パイナップルフェスタ～」をご提供いたします。カットフルーツ食べ放題とアフタヌーンティーセット（お一人様おひとつ）を120分楽しめるタカノフルーツティアラです。

アフタヌーンティーには、アジアンテイストの食材を合わせ、エスニックなセイボリーとして仕立てました。アボカドをベースにしたワカモレを詰め込んだコロネはパイナップルの形をかわいく表現しています。

【Time limited menu 平日時間帯限定メニュー】

自家製マンゴーシャーベットのミニパフェ

マンゴー特有のトロピカルな香りを感じる店内製造シャーベットと、マンゴーオレンジジュース、コアントローゼリー、ディプロマットクリームを重ねたパフェです。

ご提供期間 5/8（金）～5/29（金）※平日限定

ご提供時間 3:00pmより

■アフタヌーンティー

＜上段＞

パッションクリームのミルフィーユ

＜中段＞

キャラメルケーキ～パインソースがけ～／パインのココナッツミルク／アングレーズムース～パイン仕立て～

＜下段＞

ワカモレのパイナップルコロネ／鶏肉とパインと大根の生春巻き／ライムドレッシングのエスニックサラダ

タカノフルーツティアラ ～パイナップルフェスタ～

■コーヒーまたは紅茶（HOT／ICE）＜おかわり自由＞

※アフタヌーンティーセットはお一人様おひとつまでとさせていただきます。

※写真はすべてイメージです。



【ご提供期間】

2026年5月8日（金）～2026年5月31日（日）



【料金】

お一人様 税込\5,500（本体価格\5,000）

6歳～12歳 税込\3,300（本体価格\3,000）

（6歳未満は無料）



【ご利用時間】120分



【ご予約時間】

11：00am／11：15am／11：30am／1：30pm／1：45pm／2：00pm／3：45pm／5：30pm／6：00pm



※ご予約優先となりますが、お席が空いている場合は当日でもご案内いたします。

空席については店頭またはお電話にてお問合せください。

6月のタカノフルーツティアラ

タカノフルーツパーラー設立100周年記念～メロン～

【ご提供期間】

2026年6月1日（月）～2026年6月30日（火）

新宿と縁のあるマスクメロンや、赤肉メロンなど、メロンをテーマとしたラインナップです。設立100周年を迎えたタカノフルーツパーラーが監修したアフタヌーンティーは6月より、リニューアルします。さらにドリンクコーナーでは新宿高野の紅茶（ホット）が飲み比べできるようにもなります。

※6月1日より価格改定をさせていただきます。

お一人様 税込 \6,600（本体価格 \6,000）

6歳～12歳 税込 \4,400（本体価格 \4,000）