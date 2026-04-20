ゴルフアパレルMASTER BUNNY EDITIONから冷も温も自在にコントロールできる高性能ペルチェベストが登場

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド、「MASTER BUNNY EDITION（マスターバニーエディション）」は、待望の新型ペルチェベストを4月29日（水）に全国MASTER BUNNY EDITIONショップとオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

【冷】も【温】も自在にコントロールできる高性能ペルチェデバイスを3台搭載し、オールシーズン対応可能な新型ベスト。真夏の猛暑や真冬の強風といった過酷な環境下でも、コンディションを整えやすい一着へと進化。フィット感と動きやすさにも磨きがかかった今回のモデルは、まさに“第3世代の進撃”と呼ぶにふさわしい完成度に仕上がっています。

商品詳細

VEST

\70,400（MENS:758-6158501／LADIES:759-615850）

第3世代モデルは、3台のペルチェデバイスを最適配置。冷却・加温の効果が局部へしっかり届くよう、綿密に計算されたデザイン。着用時はペルチェデバイスのコードやバッテリーを背面のポケットへまとめて収納することで、見た目もすっきりし、スイング時のズレも軽減。肉厚な3Dメッシュを採用し、強度と伸縮性を両立。身体の動きにしなやかに追従するため、長時間の着用でもストレスが軽減。ペルチェデバイスは取り外しが可能で、自宅でのケアにも対応。さらに共布の巾着が付属し、デバイスや付属品の管理も簡単に。

詳細を見る :https://mix.tokyo/pages/260420-mbe-topics-thevest

プロ達がツアーで戦うための本格的な機能を持ったウエア、プレーに集中して戦闘態勢に入ることのできるウエアを求めて、2010年春に『MASTER BUNNY EDITION』誕生。

『勝って、魅せる。』をブランドコンセプトに、“勝ちたい気持ちをつくる服”を提案してまいります。



■MASTER BUNNY EDITION公式サイト

https://www.masterbunnyedition.net/

■MASTER BUNNY EDITION公式オンラインショップ

https://mix.tokyo/pages/masterbunnyedition

■MASTER BUNNY EDITION 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/masterbunnyedition_official/

―会社概要―

<社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル

事業内容

衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入

URL: https://www.tsi.inc/