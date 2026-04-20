ゴルフアパレルMASTER BUNNY EDITIONから冷も温も自在にコントロールできる高性能ペルチェベストが登場
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド、「MASTER BUNNY EDITION（マスターバニーエディション）」は、待望の新型ペルチェベストを4月29日（水）に全国MASTER BUNNY EDITIONショップとオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。
【冷】も【温】も自在にコントロールできる高性能ペルチェデバイスを3台搭載し、オールシーズン対応可能な新型ベスト。真夏の猛暑や真冬の強風といった過酷な環境下でも、コンディションを整えやすい一着へと進化。フィット感と動きやすさにも磨きがかかった今回のモデルは、まさに“第3世代の進撃”と呼ぶにふさわしい完成度に仕上がっています。
商品詳細
VEST
\70,400（MENS:758-6158501／LADIES:759-615850）
第3世代モデルは、3台のペルチェデバイスを最適配置。冷却・加温の効果が局部へしっかり届くよう、綿密に計算されたデザイン。着用時はペルチェデバイスのコードやバッテリーを背面のポケットへまとめて収納することで、見た目もすっきりし、スイング時のズレも軽減。
肉厚な3Dメッシュを採用し、強度と伸縮性を両立。身体の動きにしなやかに追従するため、長時間の着用でもストレスが軽減。
ペルチェデバイスは取り外しが可能で、自宅でのケアにも対応。さらに共布の巾着が付属し、デバイスや付属品の管理も簡単に。
詳細を見る :
https://mix.tokyo/pages/260420-mbe-topics-thevest
プロ達がツアーで戦うための本格的な機能を持ったウエア、プレーに集中して戦闘態勢に入ることのできるウエアを求めて、2010年春に『MASTER BUNNY EDITION』誕生。
『勝って、魅せる。』をブランドコンセプトに、“勝ちたい気持ちをつくる服”を提案してまいります。
■MASTER BUNNY EDITION公式サイト
https://www.masterbunnyedition.net/
■MASTER BUNNY EDITION公式オンラインショップ
https://mix.tokyo/pages/masterbunnyedition
■MASTER BUNNY EDITION 公式インスタグラム
https://www.instagram.com/masterbunnyedition_official/
―会社概要―
<社名> 株式会社 TSI
代表取締役 下地 毅
東京都港区赤坂8-5-27 住友不動産青山ビル
事業内容
衣料品全般の企画・製造・小売り・卸及び輸出入
URL: https://www.tsi.inc/