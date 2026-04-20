Audio Precisionがオーディオ・テスト・ソフトウェア「APx500 v10.0」リリース ― 専用ハード不要で、Dante・A2B・USBデバイスを直接測定

コーンズテクノロジー株式会社

コーンズテクノロジー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 西岡和彦）が国内総代理店を務めるAudio Precision（AP 本社：米国、以下「オーディオプレシジョン」）社は、業界標準のオーディオ・テスト・ソフトウェアの最新バージョン「APx500 v10.0」をリリースしました。

本バージョンの最大の強化点は、Windows環境におけるオーディオ接続（WASAPI）への対応です。多チャンネル測定やネットワークオーディオへの対応が大幅に拡張され、特定のハードウェアに依存しない柔軟な測定環境の構築が可能になりました。

Windows PCを介してあらゆる音響デバイスへ直接アクセス・測定可能に

これまでの測定では、特定のデジタル規格やUSBデバイスをテストするために専用ハードウェアが必要でした。v10.0では、Windowsが認識するあらゆるデバイスをAPx500 オーディオ・テスト・ソフトウェア（以下APx500ソフトウェア）から直接制御できるようになり、セットアップ時間を劇的に短縮します。

Windows Audio Session API (WASAPI)への完全対応

新たにWindows Audio Session API (WASAPI) をサポートしました。これにより、Windows PCに接続されたオーディオデバイスを、APx500ソフトウェアの入出力として直接利用可能です。以下が主な特長です。

- 最大16チャンネルの同時測定最大16チャンネルまでの同時入出力に対応し、多チャンネルデバイスの効率的なテストを実現します。- 幅広いデバイスに対応USBヘッドセット・USBマイク、サウンドカード・その他Windows対応のオーディオデバイスをAPx500ソフトウェア内で完結するクローズドループ試験が可能になります。- ネットワークオーディオへの接続Windows PCで認識可能な A2B・Dante・MILAN・802.11 AVB などのネットワークプロトコルに最大16チャンネルまで同時アクセスできます。高額な専用アダプターを導入することなく、最新のデジタルオーディオ規格を検証可能です。- 既存ハードウェアを活かしたコスト効率の高い測定環境オーディオプレシジョン社のアナライザを介さずとも、APx500ソフトウェアを利用できる環境であれば、お手持ちの一般的なハードウェアを組み合わせることで、低コストでありながら、業界標準の測定環境を構築できます。

Apple Silicon (ARM Mac) への統合対応

v9.2.0より導入されたARMアーキテクチャへの対応が統合されました。今後はMac環境でも専用インストーラーを使い分ける必要がなく、利便性が向上しています。

なお、v10.0より、PSIOモジュールに対応いたします。PSIOモジュールが日本国内で販売開始となりましたら、当該機能の国内サポートを展開予定です。あらためて、PSIOモジュールの国内販売開始アナウンスまでお待ちください。

v10.0は、Windows Audio Session API (WASAPI) 対応を中心に、測定構成の自由度を高めるアップデートです。オーディオプレシジョンは、研究開発から製造までの各工程において、高品質の測定環境の提供を支援します。

APx500 ソフトウェアの詳細はこちら :https://cornestech.co.jp/audio-precision/ap-software-dl?utm_source=PRTimes&utm_medium=202604&utm_campaign=20260420_AP_Apx500_v10_PRTimes

AUDIO PRECISION(オーディオプレシジョン・AP)について

AUDIO PRECISIONは、電子オーディオおよび電気音響テスト機器の世界的 リーダーとして認められております。アナログ測定、デジタル測定はもちろん、アコースティック測定も対応可能な測定器、アクセサリーが豊富に揃っております。

コーンズテクノロジー株式会社について（https://cornestech.co.jp/(https://cornestech.co.jp/?utm_source=PRTimes&utm_medium=202604&utm_campaign=20260420_AP_Apx500_v10_PRTimes)）

コーンズ テクノロジーは、長年にわたり日本と諸外国との貿易発展に寄与してきたコーンズグループの一員で、日本産業界のニーズに合った新製品や新技術のプロモーション・マーケティング及び販売を行う技術専門商社です。世界中のパートナーと密に連携して、迅速且つフレキシブルに世界最高レベルのご提案を提供します。

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電子機器部 通信計測チーム

Tel：03-5427-7566

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