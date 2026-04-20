株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニー、ガチャ名人　出雲店に当社製トレカ自販機を納品・設置

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株式会社パレットグループ

　株式会社パレットグループ（旧社名：株式会社Arii、本社：東京都千代田区、代表取締役：新井貴雄）のトレカ商事カンパニーはこの度、ガチャ名人 出雲店様に当社のトレカ自販機を納品・設置したことをお知らせいたします。


　トレーディングカード市場が拡大を続ける中、店舗運営においては限られたスペースの有効活用や、より魅力的な販売導線の構築が求められています。こうした背景を受け、当社ではトレカ販売の新たな選択肢として、自販機を活用した売場づくりを提案してまいりました。





■今後の展開


　このたびの設置を通じて、店舗における販売機会の拡大と、利用者にとっての楽しさ・利便性の向上を目指してまいります。


　店舗ごとのニーズに応じた導入支援を行いながら、売場づくりと集客施策の両面からサポートしてまいります。







■設置概要


設置先：ガチャ名人　出雲店


所在地：島根県出雲市塩冶有原町1丁目34


設置内容：トレカ自販機 2台


取扱内容：オリパ／トレカ関連商品



■会社情報


会社名：株式会社パレットグループ　Palette Group Inc.（旧社名：株式会社Arii）


所在地： 〒101-0045　東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３-１　神田ノースフロント8F


設立： 2017年12月14日


資本金：1億円


代表者：代表取締役　新井貴雄


事業内容： アソビの総合インフラ企業群


事業URL：https://palettegroup.co.jp/


＜お問い合わせ先＞　株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーhttps://palettegroup.co.jp/