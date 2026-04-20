株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニー、ガチャ名人　出雲店に当社製トレカ自販機を納品・設置

株式会社パレットグループ

株式会社パレットグループ（旧社名：株式会社Arii、本社：東京都千代田区、代表取締役：新井貴雄）のトレカ商事カンパニーはこの度、ガチャ名人 出雲店様に当社のトレカ自販機を納品・設置したことをお知らせいたします。

トレーディングカード市場が拡大を続ける中、店舗運営においては限られたスペースの有効活用や、より魅力的な販売導線の構築が求められています。こうした背景を受け、当社ではトレカ販売の新たな選択肢として、自販機を活用した売場づくりを提案してまいりました。

■今後の展開

このたびの設置を通じて、店舗における販売機会の拡大と、利用者にとっての楽しさ・利便性の向上を目指してまいります。

店舗ごとのニーズに応じた導入支援を行いながら、売場づくりと集客施策の両面からサポートしてまいります。

■設置概要

設置先：ガチャ名人 出雲店

所在地：島根県出雲市塩冶有原町1丁目34

設置内容：トレカ自販機 2台

取扱内容：オリパ／トレカ関連商品

■会社情報

会社名：株式会社パレットグループ Palette Group Inc.（旧社名：株式会社Arii）

所在地： 〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３-１ 神田ノースフロント8F

設立： 2017年12月14日

資本金：1億円

代表者：代表取締役 新井貴雄

事業内容： アソビの総合インフラ企業群

事業URL：https://palettegroup.co.jp/

＜お問い合わせ先＞ 株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーhttps://palettegroup.co.jp/