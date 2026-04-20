ロスフラワーに新たな価値を。移動式フラワーショップで生産者と消費者を繋ぐ「HUG BLACK CAR PLUS」、新札幌で期間限定出店（4月25日・26日）

株式会社ブロックコーポレーション

株式会社ブロックコーポレーション（本社：札幌市、代表取締役：石ケ守美始）が運営するフラワーブランド「HUG FLOWERS」は、移動式フラワーショップ「HUG BLACK CAR PLUS」を、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、新札幌COCOBONにて出店いたします。

本取り組みは、市場に出ることができなかった花に新たな価値を与えるブランド「HUG FLOWERS PLUS」のコンセプトのもと、花を“楽しむ体験”として提供する新しい試みです。

ブランドコンセプト： 「その美しさ、できるだけ長く。お花のために愛をこめて」

新ブランド「HUG FLOWERS PLUS（ハグフラワーズ・プリュス）」は、「命ある花を最期の最後まで美しく輝かせたい」という想いから生まれました。事情があって市場に並ばなかった花たちに新しい価値を吹き込み、一流のフローリストが丁寧に束ね“ロスフラワー”ではなく「PLUS FLOWER（プリュスフラワー）」として届けます。

ブランド立ち上げの背景には、花市場が抱える構造的な課題があります。

市場には、品質に問題がなくても規格や流通の都合により、店頭に並ぶことなく廃棄されてしまう花が存在します。本来であれば、まだ美しいにもかかわらず「ロス」となってしまう花々。

そうした花に新たな価値を見出し、届ける取り組みが求められています。

花と出会える環境を、すべての人へ。地域に広がる“花のある暮らし”への挑戦

また北海道内には、日常的に花を購入できる環境が整っていない地域も少なくありません。「花を買いたくても、身近に花と出会える環境が限られている」という地域差が生まれています。

花を贈ることは、人と人との想いをつなぐ、かけがえのない営みです。また、自宅に飾るだけで、日常にささやかな彩りを添えてくれます。そうした小さくとも大切な文化を、地域の人々へ届けるという使命を背負って、移動式フラワーショップ「HUG BLACK CAR PLUS」は走り続けています。

こうした地域課題に対し、車の機動力を活かして各地へ赴き、花と人とをつなぐ“接点”そのものを創出。「走るフラワーギャラリー」として、「廃棄されるはずだった花の命」が人から人へと巡る新しい流れを生み出し、地域における“花のある豊かな暮らし”を届けていきます。

移動式フラワーショップで生産者と消費者を繋ぐ。

フローリスト中嶋ゆうきの挑戦と、地域に広がる新たな花の循環

本プロジェクトは、HUG FLOWERS PLUSのプロジェクトディレクターでもあるフローリスト中嶋ゆうきが中心となり企画・運営しています。フローリストとして花と向き合う中で、「市場規格外」とされる花にも本来の美しさがあることに着目し、本プロジェクトを立ち上げました。

移動式フラワーショップ「HUG BLACK CAR PLUS」は今回で4度目の出店

過去には、花屋が存在しない中山峠ふもとでの販売や、札幌近郊のマルシェイベントへの出店を通じて、季節を感じる空間コーディネートとともに地域に新たな賑わいを生み出してきました

実際に「移動式フラワーショップ」がオープンしている様子花に触れて笑顔を見せる子どもたち

また、『PLUS FLOWER（ロスフラワー）』を活用し、子どもたちに“命に触れる体験”や“贈ることの喜び”“自由な創造の楽しさ”を提供する初の試みとして、地域の幼稚園にて「花育プロジェクト」を実施してきた実績があります。

中嶋は、「今回のイベントでは、市場規格外の『PLUS FLOWER（ロスフラワー）』に、手入れのコツ（お守りシール）という付加価値をプラスして届けることで、『花のある暮らし』のハードルを下げたいと考えています。生産者と消費者を、BLACK CARという機動力のある形で繋ぎ、日常に彩りを増やすことが私たちのミッションです。」と話します。

「ロスフラワー」を減らす単なる環境活動ではなく、「花を通じて人と人がつながる」地域貢献の新たなかたち。今後は教育機関や自治体、さまざまな団体との連携を広げ、“花で暮らしを豊かに”という想いをかたちにする持続可能な地域づくりの一助を目指します。

100円から購入できる旬を迎えたPLUS FLOWER。ただ安価なだけじゃない魅力も

2025年秋に行われたマルシェにて。季節感のあるフォトブースで賑わいました。

本イベントでは、移動式フラワーショップ「HUG BLACK CAR PLUS」にて、春に旬を迎えるPLUS FLOWERを中心とした商品を販売します。100円から購入できる手軽な価格帯を用意しながらも、単なる安価販売ではなく、花の新しい楽しみ方を提案します。

普段花に触れる機会の少ない方々との触れ合いの中で「花の名前がわからない」「すぐ枯らしてしまいそう」そんな不安の声が届くこともしばしば。そんな不安を、楽しむ気持ちに変えることを狙い、今回のイベントでは全ての花にお花の紹介や手入れのコツなどが書かれている「お守りシール」を添えました。

また、会場では、『お花に囲まれた特設フォトスポット』を設置。来場者は花に包まれるような空間の中で写真撮影を楽しむことができ、単なる購入にとどまらない“体験価値”を提供します。

お花を愛するフローリストの想いとともに一輪一輪に新しい価値を吹き込み、地域に届ける--

HUG FLOWERS PLUSは、そんな“特別な出会い”をこれからも生み出していきます。

■ イベント概要・取材ご案内

イベント名：HUG BLACK CAR PLUS出店

日程：2026年4月25日（土）・26日（日）11:00 OPEN

会場： COCOBON（札幌市厚別区青葉町８丁目７－３０）

内容：生花販売、フォト体験

取材：プロジェクトディレクター中嶋のインタビュー可能