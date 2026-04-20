【最大60％】「PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）」にて、多数のブランドを対象としたキャンペーン「GW SPECIAL OFFER」を開催。

株式会社PRINCIPE prive

「PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）」にて、多数のブランドを対象としたキャンペーン「GW SPECIAL OFFER」を開催しております。本キャンペーンでは、PRINCIPE priveが取り扱う多数の人気ブランドを対象に、最大60％OFFの特別価格でご提供いたします。

プリンチペプリヴェ公式オンラインストア

https://principe-prive.com/collections/gw-special-offer

Apple Watchケースをはじめ、腕時計、アクセサリー、ファッションアイテムなど幅広いラインナップが勢揃い。Chronomade、Ninja Labs、CREUX AUTOMATIQなど、人気ブランドのアイテムをお得にご購入いただける期間限定のキャンペーンです。

キャンペーン概要

PRINCIPE prive公式オンラインサイトおよび表参道店にて、対象ブランドのアイテムを最大60％OFFで販売いたします。

※割引率はブランド・商品によって異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

開催期間

2026年4月18日（土）～ 5月20日（水）23：59 まで

開催店舗

プリンチペプリヴェ表参道店

東京都港区北青山3-5-19 3F

営業時間：12:00-19:00

定休日：日曜日・月曜日

03-6427-4367

プリンチペプリヴェ公式オンラインストア

https://principe-prive.com/collections/gw-special-offer

対象ブランド

Chronomade

CREUX AUTOMATIQ

HOUSE OF FACET

Ingersoll

Ninja Labs

PASCAL

PRINCIPE WATCH

SEVEN FRIDAY

TSAR BOMBA

Y-24

ZINVO

ピックアップ商品

Ninja Labs（30%OFF）

Flex Pouch - iPhone17Octo Pouch - iPhone 17

PASCAL（30%OFF）

Paradoxe Diamond Watch - Emerald TreasuryParadoxe Diamond Watch - MoonlightParadoxe Diamond Watch - ARTIST001Paradoxe Diamond Watch - Galaxy

Chronomade（30%OFF）

Escapement Phone CaseEscapement Phone Case - Metal Edition

CREUX AUTOMATIQ（50%OFF）

GHOST V3 by PRINCIPE PRIVEGHOST DRIVEPRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について

PRINCIPE prive (プリンチペプリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/