放射性核種純度99.99%超のアクチニウム225の抽出に成功

株式会社NovAccel

医療用ラジオアイソトープ製造を目指し独自の小型超伝導加速器RiSAを開発する株式会社NovAccel（本社：茨城県、以下「NovAccel」）は、東北大学の加速器を利用した東京大学、広島大学との共同研究において、アクチニウム225（Ac-225）の高純度抽出試験に成功したことをお知らせいたします。

今回の試験では、計算値通りの生産量を確保するとともに、放射性核種純度99.99%を超える極めて高い抽出純度を達成いたしました。これにより、2026年第4四半期（4Q）からの評価用サンプル提供に向けた準備を着実に進めてまいります。

■ 最高水準の放射線核種純度

次世代のがん治療法「標的アルファ線療法（TAT）」の鍵を握るAc-225は、世界的に供給不足が課題となっています。NovAccelは、国内の大学、研究機関と連携し、高品質なAc-225の安定供給体制の構築を進めてまいりました。

- 高純度抽出の実現東京大学、広島大学との共同研究に基づく抽出プロセス試験実施の結果、収集率96%の効率的収集を記録し、放射性核種純度99.99%超のAc-225の抽出に成功しました。- 原料ラジウム226（Ra-226）の高い回収率貴重な原料であるRa-226の回収率においても目標値をクリアし、持続可能な生産サイクルを確立しました。- 計算通りの生産スケール事前のシミュレーションに基づく計算値通りの生産量を確認し、商用スケールにおける技術的実用性を実証いたしました。これにより、次段階の商業生産に向けたスケールアップへの確信を得るに至りました。

■ 今後の展望：SOP定義とサンプル提供

本成果を受け、NovAccelは抽出工程の標準作業手順書（SOP）の定義を加速させ、大量製造と商用利用に耐えうる厳格な品質管理体制を整備いたします。

また、製薬企業および研究機関を対象に、2026年第4四半期（10-12月）からのサンプル提供に向けた「先行申し込み」の受付を開始いたしました。サンプル提供の詳細については下記フォームからお問い合わせください。

https://novaccel.jp/contact

■ RiSAとは

RiSA（Radio-isotope production Superconducting Accelerator）は、株式会社NovAccelが独自に開発を進める小型超伝導電子加速器であり、医療用RIの製造専用に設計されています。特に、現在注目を集める放射性治療用同位元素アクチニウム225（Ac-225）の製造を目指しています。Ac-225は、がん治療において高い治療効果が期待されており、次世代の標的型放射線治療（TAT: Targeted Alpha Therapy）の中核を担う重要な元素とされています。

■ 株式会社NovAccelについて

株式会社NovAccelは、最先端の超伝導加速技術を活用し、医療用RIの安定供給を目指すディープテック企業です。独自の技術力を活かし、がん治療をはじめとする医療分野における革新を推進してまいります。

■本成果について

本成果は、東北大学先端量子ビーム科学研究センターの施設を利用して得られたものです。

■ 本件に関するお問い合わせ

サンプル提供の仕様、共同研究、および詳細なデータについては、下記担当までお問い合わせください。

株式会社NovAccel 広報担当 https://novaccel.jp/contact

【会社概要】

会社名：株式会社NovAccel

所在地：茨城県土浦市虫掛3706-1

代表者：山下 了

設立：2024年6月

事業内容：医療用超伝導加速器の研究・開発、放射性同位体の製造・販売