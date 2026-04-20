筋トレもウォーキングも不要。“5ミリ足が上がる体”で一生歩ける--新刊『5ミリの壁体操』2026年4月30日発売

転倒予防研究家 福嶋尊

整体師で柔道整復師、寝たきり予防研究家の福嶋尊による著書『ストレスゼロで一生歩ける! 5ミリの壁体操』が2026年4月30日（木）に全国書店にて発売されます。

本書は、ケガによる再院率ほぼゼロを達成した著者が提唱する、「筋トレやウォーキングに頼らず、何歳になっても5ミリ足が上がる身体のつくりかた」を解説した一冊です。

運動が苦手な方でも、自宅で簡単に実践できる新しい転倒予防メソッドを紹介しています。

・出版の背景

日本では、平均寿命と健康寿命の間に、男性で約9年、女性で約12年の差があるとされています。

その要因のひとつが「転倒」です。



著者・福嶋尊は、20年前に友人を“わずかな段差での転倒”によって亡くした経験を持ちます。

「なぜ、こんなことで命を落とすのか」--



その疑問が、転倒予防の研究の原点となりました。

現場で多くの人と向き合う中で、繰り返し耳にしたのは、「まさか、この段差でつまずくとは思わなかった」という言葉でした。

また、寝たきりになる原因のうち、自分で予防できるものとして最も多いのが「転倒」であることから、著者は「人生後半で最も重要なのは、転ばないこと」だと考えています。

見過ごされがちなわずか ”5ミリの段差” が、人生を大きく左右する。

その事実を広く伝えるため、本書の執筆に至りました。

・なぜ5ミリなのか

実は、高齢者の転倒の約8割は、わずか5ミリほどの段差につまずくことで発生していると言われています。著者は、この見過ごされがちな段差を「5ミリの壁」と呼んでいます。

例えば、「床の配線やカーペットのめくれ」、「道路の白線や小さな小石」、「駅の点字ブロックや舗装の境目」など、日常の中には気づかないほどの小さな段差が数多く存在します。こうした段差は普段は意識されませんが、足がわずかに上がらなくなるだけで、つまずきの原因となるのです。

さらに加齢とともに、「これくらい足を上げている」という感覚と、実際の動きとの間にズレが生じていきます。 体力に自信がある人でも、十分に上げているつもりが、実際にはこの5ミリの壁を越えられていないケースは少なくありません。

そのため本書では、筋トレではなく、関節の柔軟性や動きを整え、“確実に5ミリ足を上げる”ための身体づくりを重視しています。

・本書の内容

本書では、筋トレやウォーキングだけでは対応しきれない転倒リスクに対し、「わずか5ミリの段差でつまずかない身体」をつくるための具体的な方法を紹介しています。

また、読者が正しく実践できるよう、スマートフォンで確認できる実演動画や、体操を1枚にまとめたポスターも用意。日常生活の中で無理なく継続できる構成となっています。

実際に本書のメソッドを実践した人からは、「あの日から一度も転んでいません」「初孫の運動会に参加できました」「ひとりでできることが増えました」など、身体の変化に加え前向きな変化を実感する声が寄せられています。

さらに、100円グッズを活用した自宅環境の工夫や、転びにくい靴の選び方、食事・水分補給のポイントなど、日常生活で取り入れやすい対策も紹介しています。

年齢や運動習慣に関係なく、誰でも再現できる実践的な内容となっており、本書は「いつまでも自分の足で歩きたい」という思いに寄り添い、転倒への不安を軽減することを目指した一冊です。

■本書の目次

1章：人生は「5ミリの壁」で決まる

2章：絶対に転ばない体をつくる! 悩み別9つの「5ミリの壁体操」

3章：5ミリの壁で転ばない生活

4章：もし5ミリの壁で転んでしまったら

5章：転ばない、ただそれだけで前向きになる

■本書の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181780/table/1_1_76618fd825ea99a729bad67f783ee9d8.jpg?v=202604201051 ]・本書のご予約はこちらAmazonはこちら :https://amzn.asia/d/03JLZece楽天ブックスはこちら :https://a.r10.to/h5Bive

・著者プロフィール

福嶋尊（ふくしま・たける）

整体師、国家資格柔道整復師、寝たきり予防研究家。

17年間経営した整骨院では累計3万人以上の治療実績を持ち、プロアスリートや俳優からも信頼を寄せる。



自身のキャリアにおける大きな挫折をきっかけに、緊張によって身体が硬くなるメカニズムに着目。現場での試行錯誤から、本番直前でも身体のこわばりをゆるめる「すぐゆるストレッチ」を考案する。

同メソッドは、プレッシャーのかかる場面に臨むビジネスパーソンやアスリートなどを中心に口コミで広がり、「短時間で体が変わる」と注目を集めている。



ケアマネジャー、社会福祉士の資格も併せ持ち、介護現場の視点からも転倒予防を研究。「ケガによる再院率ほぼゼロ」を達成している。

これまでにYahooニュースをはじめ、東洋経済オンライン、現代ビジネス、マネー現代など複数の主要メディアに掲載。

テレビ東京「なないろ日和」などにも出演。

・本件に関するお問合せ

寝たきり予防研究家・福嶋尊 広報担当（株式会社グラヴィティ内）

pr@gravity-g.com