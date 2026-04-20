【阪神梅田本店】今回のテーマは“塩”。会場で焼きたても楽しめる、初夏の焼き菓子の祭典「＃焼き菓子のある時間」開幕！

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「nanshi presents ＃焼き菓子のある時間2026」

■5月1日(金)～6日(水・休)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

■食祭テラス 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja(https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja)

今回のテーマは、焼き菓子の表情を鮮やかに変える“塩”。ただの隠し味にとどまらない、甘じょっぱく、凛とした大人の味わいへといざないます。

会場を包み込む香ばしい実演販売に、目の前で仕上げる贅沢なアシェットデセール、さらに、毎日が新しい出会いに満ちた日替わりコーナーまで、会期中20店舗から約270種類の焼き菓子が登場。

焼き菓子を楽しみつくす6日間をぜひご取材ください！

会場で実演販売！こだわりが詰まった“焼きたて”をぜひご賞味ください。

フィナンシェ キャラメル トロピコー（1個）594円

「BAKE SHOP bien Bake（ベイクショップ ビアンベイク）」

キャラメルを練り込んだコク深い生地に、アプリコットの甘酸っぱいジャムをしのばせたフィナンシェ。南国フルーツのアイシングで、フルーティーで華やかな味わいに。

味の決め手は、生地に加えた塩。前面には出ずとも、キャラメルやフルーツの甘みを鮮やかに引き立てます。

左から）塩キャラメルシュークリーム（1個）751円 ※焼き上がり時間１.午前10時２.午後3時〈各階販売予定数150〉、ミートパイ（1個）1,080円

「Regalez-Vous（レガレヴ）」

塩キャラメルのクリームをふんだんに詰めたシュークリームが登場！会場で焼きあげるシュー生地と、なめらかなクリームのハーモニーを楽しんで。

また、鎌倉で創業100余年の歴史を誇る「河野牛豚肉店」の牛肉や豚肉、数種類のスパイスやハーブを合わせた、塩をきかせたミートパイもこの機会に。

手前右から）スパイスクランブルのキャロットケーキ（1個）582円、塩キャラメルバニラクリームのダックワーズ（1個）361円、ごま塩と栗の豆乳スコーン（1個）381円、立地バターミルクスコーン（1個）391円

5/1（金）～3（日・祝）の出店

「DE LA MER（ドゥラメール）焼き菓子店」

看板商品のキャロットケーキが、香り高い特別仕様で登場。初めての実演販売でお届けします！

塩キャラメルソースをたっぷり混ぜたクリーム入りの、さくふわダックワーズもお見逃しなく！

手前から）みやじまの塩のレモンチーズケーキ（1個）801円、Remmeのレモンケーキ（1個）651円

5/4（月・祝）～6（水・休）の出店

「Remme（レメ）焼き菓子店」

「レメ」のスペシャリテのレモンケーキは、尾道・生口島のレモンを惜しみなく使用。パリッとしたグラスとしっとりジューシーな生地のコントラストと、パールシュガーの食感が心地良い余韻を残します。

レモンチーズケーキは、みやじまの塩が主役。柔らかな塩味が広島レモンの澄んだ酸味とチーズのコクを引き立て、奥行きのある味わいを生み出しました。

ひと皿が紡ぐ、アシェットデセールで贅沢時間を

苺とルバーブのピンクローズパフェ（1人前）2,750円

「EMME（エンメ）」

香り高いいちごに、ルバーブとトマトを合わせたアイスやココナッツのクリーム、トップには焼きたてアツアツのフランを乗せたパフェがお目見え。

「BAKE SHOP bien Bake」ファーブルトン能登大納言×「一保堂茶舖」煎茶セット（1人前）2,200円〈各日販売予定数40〉※ドリンクは抹茶・玉露・番茶からもお選びいただけます。

「BAKE SHOP bien Bake（ベイクショップ ビアンベイク）」×「一保堂茶舗」

厚焼きクレープのような、もっちりしっとり食感のファーブルトン。卵、生クリーム、バニラ、ラム酒などが豊かに香る生地に、石川県産能登大納言で作った甘さ控えめの粒餡をふんだんに詰めました。石川県能登産の“珠洲の塩”を付けると、特有の旨みがまろやかな甘みと重なり絶妙な味わいに。

「DE LA MER 焼き菓子店」ほうじ茶と和栗のロールケーキ、蜜柑とカルダモンのソース添え×「一保堂茶舖」ほうじ茶スパイスミルクティーセット（1人前）2,200円〈各日販売予定数40〉※ドリンクは抹茶・玉露・煎茶・番茶からもお選びいただけます。

「DE LA MER（ドゥラメール）焼き菓子店」×「一保堂茶舗」

「一保堂茶舖」のほうじ茶を使ったロールケーキが登場。こっくり濃厚な和栗クリームと軽い食感のバニラクリームを、深い味わいのほうじ茶スポンジで巻いたロールケーキ。蜜柑とカルダモンソースと合わせると、爽やかな酸味と相まって新感覚のおいしさに出会えます。

「麩嘉」鯛焼き麩×「一保堂茶舖」抹茶セット（1人前）1,870円〈各日販売予定数30〉※ドリンクは玉露・煎茶・番茶からもお選びいただけます。

「麩嘉」×「一保堂茶舗」

京都の老舗生麩専門店「麩嘉」の“鯛焼き麩”。料亭御用達の生麩で作った生地を鯛焼き器に流し込み、粒餡をサンドして一つひとつ丁寧に焼き上げました。素朴な麩の味が粒餡の上品な甘さを際立たせる、見た目にも愛らしいお麩の鯛焼きです。

1日限定出店・日替わりで登場する全国各地のこだわり焼き菓子

手間ひまを惜しまず丁寧に作られる焼き菓子は、たくさんは作れないからこそ1日限定で。

※日替わりショップは、連日混雑が予想されるため、一部時間帯のご入場を事前ご予約制（抽選）とさせていただきます。予約時間枠終了以降はフリー入場となります。詳しくは、ホームページをご確認ください。

常温個包装菓子の販売は5/1(金)のみ！「DE LA MER（ドゥラメール）焼き菓子店」塩糀のショートブレッド（4個入り）391円、レモンとココナッツのスパイスカレーサブレ（6枚入り）421円など5/2(土)のみ！「Bonny’s Bake Shop（ボニーズベイクショップ）」ソルトコーヒーバタークリームカップケーキ（1個）605円、塩レモンチョコチップパウンドケーキ（1個）681円、梅干しとあんこのビクトリアケーキ（1個）702円5/3(日・祝)のみ！「ナタ・デ・クリスチアノ」パステル・デ・ナタ〈エッグタルト〉（1個）301円、ノビタ〈クッキー缶〉（1缶）2,421円5/3(日・祝)のみ！正午より販売開始「Sunday Bake Shop（サンデーベイクショップ）」ショートブレッド（にゃんころう・たわし・マイケル、各6枚入り）各864円5/4(月・祝)のみ！「bion（ビオン）」ヴィクトリアケーキ 塩キャラメルバタークリーム（1個）648円5/5(火・祝)のみ！「BAKER（ベイカー）」シーソルト＆メープルナッツスコーン（1個）432円、いちごと藻塩あんのトレイベイク（1個）648円、カモミール＆レモンケーキ（1個）540円

気になる味を1個から！ときめく焼き菓子ショップ

ほっとひと息つくタイミングに欠かせない焼き菓子。全国のお店から厳選され、宝探しのように1個から選んでいただけます。

※5月1日（金）～3日（日・祝）は混雑が予想されるため、一部時間帯のご入場を事前ご予約制（抽選）とさせていただきます。予約時間枠終了以降はフリー入場となります。詳しくはホームページをご確認ください。

「Remme（レメ）焼き菓子店」塩キャラメルと赤い果実のケーク（1個）481円「TiTRE（ティトル）」レモンとシナモンのサブレ（8枚入り）1,201円、筋青のり塩サブレ（80g）972円「mangata（モンガータ）」フェンネルアーモンドソルトビスケット（8枚入り）451円、メープルピーカンビスケット〈ホワイトチョコサンド〉（4枚入り）582円など「OYATSUYA SUN（オヤツヤサン）」アメリカンチョコチップクッキー（1枚）540円、はちみつレモンのパウンドケーキ（1個）2,160円「Narusaya（ナルサヤ）」広島レモンとピスタチオ、カルダモンシュガーのサブレ（4枚入り）441円、Naruさんサブレ（4枚入り）441円など「Madoka LABO（マドカラボ）」米粉のクッキー缶 フランス缶（1缶）3,500円「TiTRE（ティトル）」レモンとシナモンのサブレ（8枚入り）1,201円、筋青のり塩サブレ（80g）972円「TOUCA BAKE SHOP（トウカ ベイク ショップ）」首里王朝味噌クッキー（4枚入り）431円、レモンショートブレッド（1個）351円など