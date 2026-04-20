【無料ウェビナー】『LTV最大化を実現する！「ポストセールス」の設計と実践ポイント』を、5月27日、5月28日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『LTV最大化を実現する！「ポストセールス」の設計と実践ポイント』を、5月27日にライブ開催、5月28日に録画配信を行います。

■無料ウェビナー

『LTV最大化を実現する！「ポストセールス」の設計と実践ポイント』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sehmYiGQENa6

「サービス導入後、顧客に成果を実感してもらえない」「既存顧客へのアップセルが属人化しており再現性がない」。こうした悩みを持つ企業は少なくありません。その要因の多くは、現場の努力不足ではなく、契約前後のプロセス分断やターゲット設計の不一致といった「構造の問題」にあります。

本セミナーでは、契約を起点に顧客成果を最大化する「ポストセールス」をテーマにとりあげます。「ポストセールス」は、単なる「売った後のサポート」ではなく、継続利用や拡張利用を通じて持続的な収益成長を創出する、いわば企業の「収益エンジン」です 。

セミナーでは、従来の受動的な対応から脱却し、「成果 → 継続 → 拡張」という収益成長の好循環をいかに設計し、仕組み化するか、「ポストセールス」を成功に導くポイントを解説します。

＝こんな方におすすめ＝- 既存顧客からの収益拡大（アップセル・クロスセル）に課題を感じている方- LTV向上を経営指標に掲げ、データ活用基盤の整備を検討している方- マーケティング、営業、カスタマーサクセスの部門間連携を強化し、効率的かつ収益性の高い組織運営を目指している方

┌─────────────────────────────────────

┗●ウェビナー詳細はこちら

『LTV最大化を実現する！「ポストセールス」の設計と実践ポイント』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sehmYiGQENa6

└─────────────────────────────────────

■講座概要

『LTV最大化を実現する！「ポストセールス」の設計と実践ポイント』

日時：

ライブ配信）2026年5月27日（水）12:00～12:45

録画配信）2026年5月28日（木）12:00～12:45

録画配信）2026年5月28日（木）18:00～18:45

開催形式：ライブ配信＆録画配信

受講料：無料

主催：株式会社パワー・インタラクティブ

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願いします。

■セミナー内容

第1部：講演

- なぜ今、BtoB企業にポストセールスが必要なのか- ポストセールスに取り組んでも成果が出ない本当の理由- 成果・更新・拡張を生み出すポストセールス設計のポイント- 明日から始める実践施策と推進ステップ

第2部：Q&A

※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください

■セミナー講師

株式会社パワー・インタラクティブ

EM部 部長

久道 真之介

通信会社で法人向けの営業を8年経験。その後起業を経験し、2010年にパワー・インタラクティブに入社。Webサイト制作のディレクションからリスティングの運用、アクセスログの分析など現場での業務を経験し、現在はマーケティングコンサルタントとして、BtoB・BtoCのデジタルマーケティングの戦略立案から伴走支援までを行う。

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：広富

E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp

URL： http://www.powerweb.co.jp/

関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

URL http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブFacebookページ https://www.facebook.com/powerweb

パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp

大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork

連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597