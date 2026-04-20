格安マンスリーレンタカー専門店、カルノリレンタカーが埼玉県5店舗目となる『川越駅前店』を4月16日にオープン

カルノリレンタカー株式会社

カルノリレンタカー川越駅前店は、2026年4月16日にオープンした格安マンスリーレンタカー店です。カルノリレンタカーはマンスリー・ウィークリーレンタカー専門の会社として、ここまでノウハウと実績を蓄積してきました。川越駅前店でもお客さまに喜んでいただくことを第一として参ります。

カルノリレンタカー川越駅前店の概要

● HP：https://karunori-car.com/store/saitama/kawagoestation/

● 住所： 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-12-20 サクシィード101

● GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/nSYqnqKGyrBc952u9

● アクセス：JR川越線/東武東上線 川越駅から徒歩5分

● 電話番号： 050-1792-0088

● 営業時間：10:00～19:00（定休日：水曜日）

● LINE：https://lin.ee/a8ll9Od

カルノリレンタカー川越駅前店の特徴１.：1日～／1週間～／1ヶ月～の長期利用が可能

カルノリレンタカーは、マンスリーレンタカー・ウィークリーレンタカー専門として実績とノウハウを積み重ねてきた格安レンタカー会社です。「1ヶ月単位で車が必要」「数週間だけ車を使いたい」といったニーズに特化したサービス設計により、長期利用のお客さまから高い支持を得ています。

川越駅前店では、長期レンタルを軸としながら、川越観光・小江戸めぐりなどの短期利用にも対応しています。蔵造りの街並みや菓子屋横丁など、川越市内の観光スポットをめぐる際の移動手段としても、格安でご利用いただけます。

立地面でも、JR川越線・東武東上線の川越駅から徒歩5分とアクセス抜群。川越市内はもちろん、さいたま市・富士見市・所沢市・ふじみ野市・狭山市など埼玉県全域からお越しいただきやすい環境です。車での送迎が難しいマンスリー・ウィークリーのお客さまにとっても、駅近という立地は大きなメリットです。

カルノリレンタカー川越駅前店の特徴２.：軽自動車から普通車まで格安でレンタルできる

カルノリレンタカーは軽自動車を中心とした格安レンタカーを提供しています。価格の安さは日本トップクラスです。徹底した業務効率化、組織のDX化を図り、集客はコストを抑えられるWebマーケティングをフル活用。リピーターさまを大切にする方針を取り、無駄な料金を徹底排除しています。その結果、お客さまに喜んでいただける価格が実現できています。

料金は以下からご確認ください。

https://karunori-car.com/price/

カルノリレンタカー川越駅前店の特徴３.：格安でも高品質｜Google口コミで高評価を多数獲得

カルノリレンタカーは格安レンタカーですが『安かろう悪かろう』は徹底排除しています。格安な分、新車をレンタカーとして提供することは難しいですが、それ以外の『接客サービス』には日本一力を入れて取り組んでいます。その結果、Googleの口コミにおいて、お客さまから高評価な口コミを多数いただいています。

埼玉県川越市や、さいたま市・富士見市・所沢市・ふじみ野市・狭山市でレンタカーをお探しの方は、ぜひカルノリレンタカー川越駅前店をご利用ください。

カルノリレンタカー川越駅前店の概要

● HP：https://karunori-car.com/store/saitama/kawagoestation/

● 住所： 〒350-1124 埼玉県川越市新宿町1-12-20 サクシィード101

● GoogleMap：https://maps.app.goo.gl/nSYqnqKGyrBc952u9

● アクセス：JR川越線/東武東上線 川越駅から徒歩5分

● 電話番号： 050-1792-0088

● 営業時間：10:00～19:00（定休日：水曜日）

● LINE：https://lin.ee/a8ll9Od

本件に関する問い合わせ先

カルノリレンタカー株式会社

お問い合わせ：https://karunori-car.com/contact/

mail：info@karunori-car.com

カルノリレンタカーのFCについて

FC加盟のご案内：https://karunori-car.com/fc/

最新の情報を配信しているLINE：https://line.me/ti/p/%40543gwyth

最新の情報を配信しているYouTube：https://www.youtube.com/@karunori/videos