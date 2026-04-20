【ライブ配信/ZOOM】分離プロセスの工業化スケールアップ及びプロセス工業の省エネルギー～ フリーソフト化学プロセスシミュレータ及びピンチテクノロジー活用 ～セミナー開催（5/25、CMCリサーチ）

株式会社シーエムシー・リサーチ

主催：(株)シーエムシー・リサーチ（https://cmcre.com/）より、

注目のライブ配信セミナー開催のお知らせです。

🎓 講師：平田 賢太郎 氏（平田技術士・労働安全コンサルタント事務所 代表）

📆 開催日時：2026年5月25日（月）10:30～16:30

🖥️ Zoom配信（資料付）

💬 テーマ：「分離プロセスの工業化スケールアップ及びプロセス工業の省エネルギー～ フリーソフト化学プロセスシミュレータ及びピンチテクノロジー活用 ～ 」

――化学・プロセス工業の研究者必見！工業化スケールアップの失敗事例から学び、フリーソフトとピンチ技術で省エネ設計を実現する方法を紹介。

受講料

・一般：55,000円（税込）

・メルマガ会員：49,500円（税込）

・アカデミック：26,400円（税込）

詳細・お申込みはこちら :https://cmcre.com/archives/143375/

🧠 質疑応答の時間もございます。

研究・業務での活用に向け、ぜひご参加ください！

【セミナーで得られる知識】

・ 蒸留（気液平衡/物性データ、蒸留計算法、蒸留実験、材質・腐食、安全工学、インターナル、制御、付帯設備、省エネ）

・ 抽出（抽剤の選択、液々平衡、抽出計算法、抽出装置）

・ 吸着（平衡・破過・連続式クロマト分離法）操作と工業化手法及び事例

・ カーボンリサイクル評価法

・ 化学工学基礎及び分離工学基礎全般、そしてピンチテクノロジー

【セミナー対象者】

・ 分離工学が専門でなかったスケールアップに関心ある技術者・研究者

・ 蒸留・抽出・吸着分離のスケールアップ事例に関心ある技術者・研究者

・ 化学品のプロセス開発に携わっていて工業化にお困りの研究者・技術者

・ 機械、エレクトロニクス系企業の工業化にお困りの研究者・技術者

・ 化学工業・プロセス工業における若手技術者・研究者

・ カーボンニュートラル評価に関心ある技術者・研究者

1）セミナーテーマ及び開催日時

テーマ：分離プロセスの工業化スケールアップ及びプロセス工業の省エネルギー～ フリーソフト化学プロセスシミュレータ及びピンチテクノロジー活用 ～

開催日時：2026年5月25日（月）10：30～16：30

参 加 費：55,000円（税込） ※ 資料付

＊ メルマガ登録者は 49,500円（税込）

＊ アカデミック価格は 26,400円（税込）

講 師：平田 賢太郎 氏 平田技術士・労働安全コンサルタント事務所 代表

〈セミナー趣旨〉

化学プロセスは反応装置が心臓部ですが未反応物・副生物の処理には分離工程が不可欠です。代表的工程として蒸留、抽出、吸着工程はじめ、工業化スケールアップにおいては基礎データ取得、ベンチ実験、シミュレーション、そしてパイロット実証のステップで進められます。演者は大手化学工業の研究・開発部門におきまして、これらの技術開発に関しまして一連の実際的経験を蓄積してきましたことから、これから分離工程のスケールアップ及びプロセスの省エネルギーに挑戦する研究者・技術者に、失敗事例も踏まえながらスケールアップノウハウ及び省エネ案件化ノウハウを伝授することとしました。併せて、実際的検討に不可欠であるフリーソフト化学プロセスシミュレータCOCO/ChemSepの使用法、そしてプロセス工業の省エネルギー手法としてピンチテクノロジーを伝授します。

※本セミナーは、当日ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。推奨環境は当該ツールをご参照ください。後日、視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

★受講中の録音・撮影等は固くお断りいたします。

2）申し込み方法

シーエムシー・リサーチの当該セミナーサイトからお申し込みください。

折り返し、 視聴用のURLを別途メールにてご連絡いたします。

詳細はURLをご覧ください。

お申し込みはこちら :https://cmcre.com/archives/143375/

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

I. 分離工学実践

1. 蒸留操作の工業化と省エネルギー

1.1 気液平衡/物性データ

1.2 蒸留計算法

1.3 熱と物質の同時移動計算

1.4 蒸留実験

1.5 材質・腐食

1.6 安全工学上の課題

1.7 概念設計及び蒸留方式

1.8 インターナル選定

1.9 蒸留塔の制御

1.10 付帯設備-熱交換器・配管・ポンプ

1.11 ヒートインテグレーション

1.12 ピンチテクノロジー

2. 抽出操作の工業化

2.1 液々平衡の相関

2.2 抽剤の選択

2.3 選択性

2.4 分配係数

2.5 抽出塔モデル

2.6 工業化事例

2.6.1 アクリル酸抽出

2.6.2 芳香族抽出

2.6.2.1 作図法

2.6.2.2 シミュレーション

2.7 抽出装置

3. クロマト分離プロセスのスケールアップ

3.1 緒言

3.2 クロマト分離の原理

3.3 基礎データ取得方法

3.3.1 収着平衡

3.3.2 層空隙率

3.3.3 破過曲線

3.4 クロマト分離の連続化

3.4.1 実施例

3.4.2 連続化の必要性

3.5 擬似移動層の工業化スケールアップ

3.5.1 工業化マップ

3.5.2 シミュレーションモデル

3.5.3 ベンチ実験

3.5.4 パイロットテスト

3.5.5 スケールアップ

3.5.6 改良ロータリーバルブ法の特長

3.6 まとめ

II. 化学プロセスシミュレータ COCO/ChemSep 使用法

1. 使用法

2. 例題

2.1 フラッシュ蒸留

2.2 単蒸留

2.3 成分系蒸留

2.4 多成分系蒸留

2.5 共沸蒸留

2.6 抽出蒸留

III. ピンチ解析ソフト HEAT-net 使用法

IV. プロセス評価法 カーボンリサイクルのプロセス評価

1. 再生可能エネルギーと電力化率

2. 化石燃料の確認可採埋蔵量からの炭酸ガス排出量

3. カーボンリサイクル反応の評価

3.1 一酸化炭素合成

3.2 メタノール合成

Ｖ. 分離工学基礎（別添）（必要に応じ引用する）

II．分離工学基礎【別添】

1．実践化工基礎 3ページ

1．1 単位換算手法

1．2 気体の状態方程式

1．3 物質・熱収支

1．4 燃焼理論及び計算

2．流体工学 8ページ

2．1 流体の流れ

2．2 円管内の流れ

2．3 流体の輸送

2．4 圧力および流速，流量の測定

2．5 流体輸送機器の種類と選定

3．熱工学 19ページ

3．1 伝熱の基本機構

3．2 伝導伝熱

3．3 対流伝熱

3．4 輻射伝熱

3．5 熱交換器

3．6 燃焼装置

3．7 蒸発装置

4．蒸留操作 31ページ

4．1 気液平衡

4．2 単蒸留とフラッシュ蒸留

4．3 回分蒸留と連続精留

4．4 蒸留塔の設計

4．5 特殊蒸留

4．6 蒸留装置

5．抽出操作・吸着操作 38ページ

5．1 抽出操作

5．2 吸着操作

6．撹拌操作・混合操作 43ページ

6．1 撹拌槽の構成

6．2 流動特性

6．3 撹拌所要動力

6．4 混合性能

6．5 スケールアップ

6．6 撹拌槽伝熱

6．7 気液系の撹拌

6．8 固液系の撹拌

7．反応操作 50ページ

7．1 化学反応の分類

7．2 反応器の分類

7．3 反応速度

7．4 反応速度に対する物質移動の影響

7．5 回分反応器

7．6 連続撹拌槽反応器（CSTR）

7．7 流通型反応器（PFR）

7．8 反応器の形式による性能の比較

8．プロセスシステム設計 53ページ

8．1 プロセスシミュレーション

8．2 プロセス制御

8．3 ピンチテクノロジー

付表

例題解答集

4）講師紹介

平田 賢太郎 氏

平田技術士・労働安全コンサルタント事務所 代表

【講師経歴】

1973年 東京工業大学大学院 理工学研究科 化学工学専攻 修了、三菱油化(株) 入社

2003年 技術士 化学（化学装置及び設備）登録

2011年 三菱化学(株) 退職、平田技術士・労働安全コンサルタント事務所設立 代表就任

【活動歴】

・ 反応器・蒸留塔・抽出塔・各種単位操作のプログラム開発・適用

・ 擬似移動層クロマト分離工業化技術開発

・ エチレンプラントのピンチ解析及び合理化

・ リスクアセスメント

・ 事故原因解析・特定及び再発防止対策提言

・ 化学物質取扱の法規制対応（SDS作成・整備）

【所属】

日本技術士会、化学工学会、日本労働安全衛生コンサルタント会

【著書】

「新版化学工学（解説と演習）」化学工学会編 槇書店、「実用化学装置設計ガイド」化学工学会編 工業調査会、「分離プロセスの開発とスケールアップの進め方」、「不純物の分析法と化学物質の取り扱い」技術情報協会、「化学工学の進歩 36 環境調和型エネルギーシステム」化学工学会編 槇書店」、「製造業における化学物質の環境・安全管理の手引き」化学物質管理士協会編 新日本法規出版

詳細を見る :https://cmcre.com/archives/143375/

5）近日開催ウェビナー（オンライン配信セミナー）のご案内

○多孔性金属錯体（MOF）の合成・分析・使用法の基礎と様々な応用展開例

～ ガスの分離・貯蔵から高分子の合成・精製、バイオ応用まで ～

2026年4月22日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/141927/

○架橋ポリオレフィンのマテリアルリサイクル技術の最先端

2026年4月23日（木）13：30～15：00

https://cmcre.com/archives/139990/

○半導体パッケージ技術の基礎講座

～ パッケージ形態の変遷、製造工程と用いられる装置・材料、最新トレンドまで ～

2026年4月24日（金）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/140990/

○汎用リチウムイオン電池の性能・劣化・寿命評価

- 各電極・電池の詳細な電気化学的解析を含む -

2026年5月14日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/139917/

○CO2削減に有効な工業触媒技術

― 再エネ水素とCO2から燃料・化学品・ポリマー製造 ―

2026年5月14日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142777/

○半導体の進化による接合構造の変化とパッケージング対応

2026年5月15日（金）13:00～16:30

https://cmcre.com/archives/140906/

○ニューラルネットワーク分子動力学法の基礎と応用：AI活用型材料設計

2026年5月20日（水）10：30～16:30

https://cmcre.com/archives/142758/

○素材系製造業の排熱回収技術と脱炭素化

2026年5月21日（木）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142791/

○バイオマス利用のバイオエタノール製造 ―その課題―

2026年5月27日（水）13:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142456/

○リチウムイオン蓄電池最適管理のための残量・劣化推定技術解説

… 動作原理、モデル化と制御手法を中心に電池別、用途別観点を入れてEV とHEVとPHEV

2026年5月28日（木）10:30～16:30

https://cmcre.com/archives/142437/

☆開催予定のウェビナー一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/2804/

先端技術情報や市場情報を提供している(株)シーエムシー・リサーチ（千代田区神田錦町： https://cmcre.com/ ）では、 各種材料・化学品などの市場動向・技術動向のセミナーや書籍発行を行っております。

6）関連書籍のご案内

☆発行書籍の一覧はこちら :https://cmcre.com/archives/category/cmc_all/