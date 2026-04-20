FOLIOホールディングス総取扱資産残高1兆円突破記念　ROBOPRO特別セミナーを開催

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」 ）は、FOLIOホールディングスの総取扱資産残高*1兆円突破を記念し、「リスク局面でも成長し続けた理由とは？ROBOPROが示したAI投資の強さ」と題した特別セミナーを開催します。

FOLIOホールディングスの総取扱資産残高は、2025年3月末の約2,632億円から1年間で約6,604億円増加し、2026年4月13日に1兆円を突破しました。この成長を支えている一つの柱が、AI投資運用事業です。お客さまの資産を世界中の株式や債券などに自動で分散投資するロボアドバイザーの中でも、「ROBOPRO(R)」は、AIが相場上昇・下落を予測し、その予測を基に投資配分をダイナミックに変更する点に特徴を持つ、極めて独自性の高いサービスです。

またこの「ROBOPRO」の運用戦略は、「ROBOPROファンド」をはじめ、私募投信を含めた9つの投資信託の運用にも活用されており、さらには、マルチアセット型だけではなく米国株式や日本株式にも対応した多様なAI運用エンジンの提供を行っています。

本セミナーでは、FOLIO のFounder 兼 取締役である甲斐がFOLIOの創業からこれまでの10年の歩みとともに、ROBOPROの運用戦略やその広がり、2026年の相場展開におけるROBOPROの実績についてお話しします。

本セミナーはZoomを利用したオンライン開催のため、開始時間になりましたら以下概要のURLよりアクセスください。

【FOLIOホールディングス総取扱資産残高1兆円突破記念 特別セミナー 概要】

日時 2026年4月24日(金) 19:30～20:30

講師 株式会社FOLIO Founder 兼 取締役 甲斐 真一郎

参加費 無料

URL https://ai.folio-sec.com/seminar/20260424-special

（本セミナーにおいては、株式会社FOLIOが取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。）

*「総取扱資産残高」：当社の子会社が関与する資産の残高合計であり、具体的には「FOLIOがお客さまからお預かりしている資産（投資一任運用サービスでの運用資産を含む）」、「銀行・証券会社等の金融機関における、4RAPを活用した投資一任運用サービスでの運用資産」、「当社子会社が投資助言業を行っている金融商品の資産」の合計金額を指します。

「ROBOPRO(R)」は株式会社FOLIOの登録商標です。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com

■株式会社FOLIO 会社概要

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町 4階

事業内容：第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会

代表者：代表取締役 四元 盛文

設立：2015年12月10日

URL：https://folio-sec.com