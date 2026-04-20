【埼玉初上陸】札幌で圧倒的な凍結対策実績を持つエコキュート専門店『ヨク住ル』が拠点開設。埼玉の「凍結」と「紫外線」からエコキュートを守る“北海道基準”の独自施工を提供開始。

合同会社宮野設備埼玉の「凍結」と「紫外線」から大切な住まいを守る」自社施工15名体制によるスピード対応と、最大20万円超の補助金活用をフルサポート。埼玉県全エリアでサービス展開！

エコキュート・電気温水器の交換・設置を手掛ける合同会社宮野設備（本社：札幌市北区百合が原6丁目1番12号、代表取締役：宮野和哉）は、2026年4月20日より埼玉県さいたま市大宮区（ヨク住ル 埼玉拠点）に新たな拠点を設けるとともに、同エリアでのエコキュート専用の販売・交換サービス『ヨク住ル』のサービス提供を本格開始いたします。 昨今、埼玉県内でも最低気温の低下によるエコキュートの「配管凍結」や、強烈な日差しによる「配管劣化」の被害が相次いでいます。こうした背景を受け、札幌の極寒地で磨き上げた鉄壁の北海道基準全天候対応施工【NORTH GRADE ALL-WEATHER（ノースグレード・オールウェザー）】を埼玉の標準工事として導入。15名の施工スタッフが、埼玉県民の皆様の「お湯が出る当たり前の日常」を守ります。サービスサイト（https://yoku-suru.jp/saitama-ecocute/）は4月14日（火）より公開しており、先行してエコキュート交換の相談受付を開始いたしました。

なぜ、埼玉に「北海道基準」が必要なのか？

実は、埼玉でエコキュートの「凍結」の悩みをすごく多く聞くんです。

「夜中にお湯が出なくなって、朝まで不安な夜を過ごした」--。

配管にタオルを巻いたり、蛇口の水を出しっぱなしにしてしのいだ。--。

そんな切実なご相談を、いま埼玉県内から非常に多くいただいています。

その答えは、北国にありました。

これまで埼玉では、施工業者の「雪国じゃないから大丈夫」という油断から凍結対策への意識が低く、

これといった根本的な解決策が示されてこなかったのが現実です。

そんな中、冬の夜の不安を根本から解決する手段として、「北海道基準施工」が埼玉で求められています。凍結が死活問題となる北海道の防護基準を、そのまま「埼玉の標準」へ。

この新たな価値が、冬の夜の不安を根本から解決します。

「凍結」と「紫外線」を完封。すべての工事が北海道基準の全天候施工

ヨク住ルは北海道基準の全天候施工を埼玉の標準工事として提供するため、『～北海道基準、全天候対応施工～ ノースグレードオールウェザー』を埼玉県全エリアの皆様にお届けします。独自のノースグレード（北海道基準）仕様

ヨク住ルでは、一般的な「温暖地仕様」の施工とは一線を画す、北海道の極寒地で磨き上げた独自の施工を埼玉県内すべての現場で提供します。

最強の配管「エコるーぷ」× 特殊保護テープ「エアロテープ」

最高クラスの耐熱・耐久性を誇る配管「エコるーぷ」を全工事に採用。さらに、日本トップクラスの快晴日数を誇る埼玉の強烈な紫外線から配管を守るため、耐候性に優れた特殊素材「エアロテープ」で鉄壁のガードを施します。

独自技術「密着プロテクト施工」

凍結の弱点となる配管のつなぎ目を完全に封鎖する独自手法。隙間をゼロにする徹底した「これでもかという凍結対策」により、冬場の「お湯が出ない」トラブルを物理的に遮断します。

氷点下20℃にも耐えうる「上位スペック」の提供

特に冬の冷え込みが厳しいエリア向けには、特殊保温材「エアロフレックス」を使用した上位施工や、エコキュート本体そのものを「寒冷地仕様モデル」へ変更する提案も可能です。

ヨク住ルについて

暮らしを「良くする」、家計を「良くする」――。

ヨク住ルは、札幌を拠点に展開するエコキュート交換のスペシャリスト集団です。私たちは、単なる住宅設備の販売・交換を目的としているのではありません。

エネルギー効率に優れたシステムへの交換によって光熱費を抑え家計を豊かにすること、そして何より、過酷な冬でも安心してお湯が使える「当たり前の快適さ」を守ることを使命としています。サービス名である『ヨク住ル』には、皆様の暮らしを文字通り「良くする」という強い決意が込められています。

この度、札幌の極寒地で磨き上げた「鉄壁の凍結防護技術」を携え、埼玉県へ進出いたしました。

異常気象に左右されない強靭なインフラ施工を通じて、埼玉の皆様の暮らしをより豊かに、より安心なものへと変えていくことをお約束します。

サービス・会社概要

サービス名： ヨク住ル 埼玉エリア

埼玉受付窓口（拠点）： 330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目14番W大宮６F

埼玉エリア専用ダイヤル： 0120-51-6829 （フリーダイヤル）

URL： https://yoku-suru.jp/saitama-ecocute/

運営元（本社）： 合同会社宮野設備

本社所在地： 〒002-8081 北海道札幌市北区百合が原6丁目1番12号