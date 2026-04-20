『ローストビーフ大野 鎌倉店』『ローストビーフ大野 原宿竹下口店』に「メガ和牛ローストビーフ丼」が登場！ 総重量4.8kgを10名以上でシェア可能。

株式会社ファイブグループ

「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループの関連企業である株式会社B級グルメ研究所（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）が運営する飲食店『ローストビーフ大野』では、鎌倉店、原宿竹下口店限定で「メガ和牛ローストビーフ丼」の提供を開始いたします。総重量4.8kgのデカ盛りグルメはグループでシェアして召し上がることも可能。うず高く盛り付けられた巨大なローストビーフ丼は、記憶にも記録に残せる1杯となります。

総重量4.8kgの特大サイズ。みんなでシェアして召し上がれ！

「メガ和牛ローストビーフ丼」に載っているのは、ご飯3kgとA4ランクの黒毛和牛ローストビーフ1.8kg。美しく盛り付けられた丼の山頂部には卵を8個。特製ソースとマヨネーズをたっぷりかけ、10～12名でシェアできるように設計されています。

世界中で人気のビジュアルとA4ランク以上の黒毛和牛の美味しさ！

近年のインバウンド需要も重なり、店舗には多くの外国人が訪れています。その多くが写真や動画に収める「ローストビーフ丼」は、まさに「ご褒美ご飯」というビジュアル。大きくスライスされたローストビーフには、A4ランク以上の国産黒毛和牛を使用。低温で7時間じっくりと加熱し、ほろりととろける柔らか食感に仕上げています。ひと口頬張ると、口中に旨みたっぷりの肉汁が広がります。

多くのインフルエンサーから「日本で行くべき店」として紹介されている味とビジュアルが、特別なサイズで楽しめます。

ローストビーフはご注文を受けてから1枚1枚スライス。舌の上でとろける食感を実感いただけます。

「メガ和牛ローストビーフ丼」概要

・提供店舗：『ローストビーフ大野』鎌倉店、原宿竹下口店

※他店舗は対象外となります。あらかじめご注意ください。



・ご予約方法：ご来店の3日前までに下記の「TableCheck」よりご予約ください。

ローストビーフ大野 鎌倉店(https://www.tablecheck.com/ja/ohno-kamakura/reserve/message)

ローストビーフ大野 原宿竹下口店(https://www.tablecheck.com/ja/ohno-harajuku)

※鎌倉店では他サイズのデカ盛り丼もご用意しています。

「黒毛和牛丼 赤富士 10合目」「なめらか赤身牛丼 赤富士 10合目」が今回の「メガ和牛ローストビーフ丼」サイズとなります。

・店舗概要

ローストビーフ大野 鎌倉店

住所 ：神奈川県鎌倉市小町2丁目2-16

TEL ：0467-84-7869

営業時間：月～土 11:00~21:30（LO21:00）

日祝 11:00~21:00（LO20:00）

ローストビーフ大野 原宿竹下口店

住所 ：東京都渋谷区神宮前1丁目8-8 B1F

TEL ：03-6434-0019

営業時間：11:00～22:00（L.O21:00）

『ローストビーフ大野』について

鎌倉、東京・原宿、秋葉原、南池袋に店舗を構えるローストビーフ丼専門店です。舌の上でとろけるローストビーフがうず高く盛りつけられたローストビーフ丼は、海外からも注目を集め、店舗には連日多くの外国人が訪れています。『ローストビーフ大野』こだわりの1杯が、ちょっとした「ご褒美ご飯」として皆様に寄り添えるよう、日々心を込めて営業しております。

https://roastbeef-ohno.com/

ローストビーフ大野 公式Instagram(https://www.instagram.com/roastbeefohno/)

■社名

株式会社ファイブグループ

■設立

2003年6月30日

■本社所在地

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-10 いちご吉祥寺ビル7F

■代表取締役社長

坂本 憲史

■従業員数

2,346人（正社員456名・アルバイト1,890名）※グループ連結

■受賞

GPTW「働きがいのある会社ランキング」飲食業界1位

経済産業省「健康経営優良法人」7年連続認定

ストレスフリーカンパニー2024受賞

社内報アワード2022グランプリ受賞

■公式HP

http://five-group.co.jp/

■生のファイブグループを伝えるオープン社内報

https://note.five-group.co.jp/

■公式アカウント

Twitter：https://twitter.com/5ivegroup

Instagram：https://www.instagram.com/5ivegroup_official/

Youtube：https://www.youtube.com/@5IVEGROUP