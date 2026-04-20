看護師の″違和感″が、医師を動かした。

MedTechGroup株式会社

～ Human in the Loopを現場で体現する、院内専用の相棒AI「チャットHippo」提供開始 ～

医療AIと病院AI PMOカンパニー、MedTech Group株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 前田清貴、以下MedTech G社）と企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、医療現場における意思決定支援を目的としたAIプラットフォーム「AI Hippo 医療Loop」において、院内専用の相棒AI「チャットHippo」の提供を開始しました。

▼医療AIプラットフォーム「AI Hippo 医療 Loop」 https://www.aihippo.ai

■ 背景 ― 政府が示す「人間中心のAI」（Human in the Loop）が、医療を変える

経済産業省・総務省が2026年3月に公表した「AI事業者ガイドライン（第1.2版）」は、「人間中心のAI」を基本原則として掲げています。AIが診断・判断するのではなく、人間とAIが循環することで医療の質が上がる--これがHuman in the Loopの思想であり、2026年度診療報酬改定でも「AI・ICT等の利活用推進」として政策に明記されました。

チャットHippoは、この国が定めた原則を、現場で体現する相棒AIです。

■ チャットHippoとは ― 院内専用の、医療に特化した相棒AI

チャットHippoは、医療現場の「知りたい」「確認したい」「相談したい」に、院内専用のプライベート環境でリアルタイムに応える相棒AIです。

汎用AIとの決定的な違いは、「院内の知識だけで動く」という点です。医療ガイドや薬剤情報をもとに回答するため、外部への情報流出はゼロ。入力内容が外部AIの学習に使われることもありません。

※AI Hippo 医療Loopは、チャットHippoを含む複数の機能で構成される医療AIプラットフォームです。

■ チャットHippoの活用例 ― 看護師の違和感が、医師を動かした

【活用例】患者の小さな変化を、見逃さない



入院中の患者の下肢の動きに違和感を覚えた看護師が、チャットHippoに状況を相談。AIは関連する症状から血栓リスクの可能性を提示し、Dダイマー検査などの確認を提案しました。看護師はすぐに担当医師へ報告し、追加検査の指示を受けました。



看護師の「違和感」→ チャットHippoへの相談 → AIが根拠を提示 → 医師へ報告 → 追加検査



これが、Human in the Loopの瞬間です。



※本事例は実際の使用場面をもとにした活用例です。最終判断は必ず医師が行います。

チャットHippoは、医師も看護師も、思いついたときにすぐ相談できる「院内の何でも相談係」です。難しい操作は不要。チャット形式で話しかけるだけで、医療ガイドや薬剤情報をもとに即座に答えを返します。夜間でも、専門外でも、一人でも--いつでも隣にいる相棒AIです。

■ 導入効果 ― 時間創出と医療品質の同時引き上げ



【定量効果（先行導入施設における実績）】



・看護記録時間 ：1～2時間/日 → 約30分/日 （最大75%削減）

・検索・参照時間：手動10分 → 1～3分 （入力と同時に自動提示）

【定性効果】

・判断品質の標準化：院内の医療ガイドとAIの照合により、経験に依存しない均一な診療プロセスを担保

・教育の高度化 ：看護師・医療者がAIを通じて即座に医療情報へアクセスでき、OJTの質が向上

・職員満足度の向上：記録負担を排除し、医師・看護師が本来の患者ケアに集中できる環境を実現

■ 特徴 ― 安心して使える5つの理由

１. 院内専用プライベート環境 ― 患者情報・院内ナレッジが外部に出ない設計

２. 外部AIへの学習利用なし ― 入力データは院内で完結・安全に管理

３. 電子カルテの改修不要 ― 既存システムにAPIで追加するだけ

４. 30日以内のPoC導入が可能 ― 補助金申請スケジュールにも対応

５. Human in the Loop ― 最終判断は必ず医療者が行う設計

■ 代表コメント

MedTech Group株式会社 CEO 前田 清貴

「医師も看護師も、孤独な判断を強いられる瞬間があります。チャットHippoは、そこに寄り添う相棒AIです。診断するのではなく、情報を整理し、根拠を示し、医療者が自信をもって判断できる環境をつくる。人とAIが循環することで、はじめて患者を守れる--それが私たちの考える医療Loopの本質です。」

■ 今後の展開

現在、電子カルテメーカーおよび医療機関と共同で、複数のPoCプロジェクトを進めています。

今後は、

・電子カルテメーカーとの連携強化

・医療AIの標準化

を予定しています。

お問合せはこちら support@medtechgroup.co.jp

■ 【限定3施設】無料PoCモニター病院および連携希望の電子カルテベンダー様を募集

自院のデータでAIを試してみたい病院様、電子カルテとのAPI連携を検討したいベンダー様のご相談を受付中です。

院内の電子カルテを活用したAIプラットフォーム構築、関心のある事業体様は、ぜひご相談ください。

■ MedTech Group株式会社について

名称：MedTech Group株式会社 設立：2019年2月 資本金：4000万円

代表取締役社長：前田清貴

所在地：東京都港区虎ノ門5-13-1虎ノ門40MTビル7階

URL: https://www.medtechgroup.co.jp/

MedTech Group株式会社は、「医療データを価値に変え、現場と経営を支える医療AI企業」を理念に、病院・クリニック・在宅医療・介護を展開する医療統合グループ「おひさまグループ」から2019年に設立されました。

同社は、AIデータ株式会社の高度なAI技術基盤と、おひさまグループが持つ医療現場の知見を融合し、地方・中小規模病院における医師不足や情報分断といった構造課題の解決に取り組んでいます。その中核プロダクトとして、医療専用のプライベートAI「AI Hippo」を開発・提供しています。

AI Hippoは、医療現場での実運用を前提に設計された、医療者の思考を支える意思決定支援AIです。電子カルテの改修不要・30日以内の導入を実現し、院内でデータを完結させるプライベート環境により外部へのデータ流出を構造的に遮断。Human in the Loopの思想のもと、最終判断は必ず医療者が行う設計を徹底しています。実証導入施設では、看護記録作成時間を約2時間から30分へと大幅に短縮するなど、臨床現場における定量的な成果も確認されています。