糸島の春を彩る新たな夜の観光コンテンツ

浮嶽幸花樹園「つつじライトアップ」初開催

デジタルアート演出を手がけるランハンシャが空間演出を担当

― 約4万本のつつじと“月”の光が織りなす幻想風景 ―

デジタルアートおよび空間演出を手がける株式会社ランハンシャ（本社：福岡県）は、

福岡県糸島市の浮嶽幸花樹園にて開催される「つつじ祭」において、2026年4月19日（日）より、

同園初となる夜間ライトアップイベント「つつじライトアップ」の空間演出を担当いたします。

本イベントは、36回にわたり地域に親しまれてきた春の風物詩「つつじ祭」に、新たな夜の価値を創出する取り組みとして実施されるものです。ランハンシャは、福岡市のナイトアートイベント大濠公園日本庭園『宙 -SORA-』において累計5万人以上を動員した実績を有しており、本企画においてもその知見を活かした空間演出を展開します。

会場となる浮嶽幸花樹園は、約一万坪の広大な敷地に約4万本のつつじが咲き誇る名所です。

昼は山を染める鮮やかな花景色が広がり、夜は光の演出により幻想的な空間へと移ろいます。

本ライトアップでは、『宙 -SORA-』でも象徴的な“月”の演出を導入。自然景観と光の融合により、来場者に新たな没入体験を提供します。つつじの色彩とやわらかな光が重なり合い、これまでにない春の夜の風景を創出します。

ランハンシャは、本取り組みを通じて、地域資源とデジタル技術を掛け合わせた観光コンテンツの高度化を推進し、糸島エリアにおける夜間観光の魅力向上および滞在価値の創出に貢献してまいります。

■開催概要

イベント名：浮嶽幸花樹園「つつじライトアップ」

開催期間：2026年4月19日（日）～5月6日（水）

点灯時間：19:30～22:00（最終入場 21:30）

会場：浮嶽幸花樹園

住所：福岡県糸島市二丈吉井736-1

駐車場：あり

入場料金：

・大人：1,000円

・子供：500円（小中学生）

・未就学児：無料

■演出の特徴

・約4万本のつつじを活かした光の空間演出

・“月”をモチーフとした象徴的なフォトスポット

・自然景観と調和するライティング設計

・昼夜で異なる表情を楽しめる回遊型構成

■株式会社ランハンシャについて

株式会社ランハンシャは、大濠公園日本庭園『宙 -SORA-』を手がける、

福岡を拠点としたデジタルクリエイター集団です。

西日本を中心に活動し、プロジェクションマッピングやインタラクティブアートを活用した体験型イベントの企画・制作において豊富な実績を有しています。伝統文化と先端技術を融合させた空間演出を強みとし、景勝地や都市空間を舞台に、地域の魅力を最大化するコンテンツ開発を推進しています。

その演出は、訪れる人々に高い没入感と体験価値を提供し、記憶に残る瞬間を創出しています。

■本イベントに関するお問い合わせ

株式会社ランハンシャ

TEL：092-406-7406（平日10:00～19:00）

E-mail：runhunsha@gmail.com