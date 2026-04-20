全28名の新入社員から本気の決意表明！令和8年度入社式を開催

アイグッズ株式会社

オリジナルグッズを製作するアイグッズ株式会社（本社：東京都渋谷区）は、令和8年4月1日（水）に入社式を行い、新卒新入社員28名を迎えました。会場では新入社員をレッドカーペッドで迎え入れるなど、これから仲間となる28名へ向けてサプライズが散りばめられました。式中は、全新入社員による決意表明が行われ、社会人として好スタートを切るとともに、既存社員にとっても心新たにする1日となりました。

■テーマは「SCOPE」。これから進む未来と28名の個性に焦点をあてた入社式

今回のコンセプトはSCOPE。キービジュアルは双眼鏡をイメージし、2つのピントを合わせる意味を込めています。1つ目は、未来。輪郭が曖昧になりがちな未来は、ピントを合わせることで今踏み出すべき一歩が見えてきます。だからこそ、強い意志を持ち、未来を描いていくことが大切だということを表現しました。2つ目は、個性。過去最多入社の28名でも、1人1人にピントが合うような1日にしたいという思いを込めました。

また、この双眼鏡は、新卒入社8期生として入社する社員を表す「8」という数字、そして未来の可能性に制限がないことを示す「無限大」の記号を表しています。さらに、双眼鏡の中の花びらは入社人数である28の色を施しました。

今年度の入社式キービジュアル

会場到着前には、プチサプライズも実施しました。当日、何も知らされていない新入社員は、本社に集合。社内に散らばった28個のパズルピースを集め、1つの絵を完成させるというミッションが課されました。完成したパズルには「SCOPE」という文字が浮かび上がり、新入社員28名へ向けて入社式テーマがサプライズ発表されました。

■入社当日に「描く未来」を、新入生全員が決意表明

パズル完成を目指し、絆を深める新入社員会場到着後は、社員が盛大に出迎え

入社式のメインプログラムは、新入社員一人ひとりによる決意表明です。SCOPEというテーマに準え、「アイグッズという組織をなぜ選んだのか、これからどのような“未来”を描きたいか」を4つのブースに分かれてプレゼンしました。内定期間の約半年を捧げ、描きたい未来を考え続けたからこそ、式中に想いが溢れて涙する新入社員もいました。

社員の前で、力強く決意表明をする新入社員

特に社員から推薦があった3名は代表者として、全社員の前でプレゼンする機会を提供。「自分の人生のハンドルを握りたい」や「感動を分かち合い、誰かの人生の一部を創り続けたい」といった力強い宣言を受け、社員一同身が引き締まる時間となりました。

■SCOPEにちなんだ、3つのサプライズコンテンツ

選ばれた3名は、壇上へあがり全社員の前でプレゼン

他にも、テーマに沿って3つの事柄にピントを合わせたコンテンツを実施しました。

1.「成長」にピントを合わせた、2年目社員スピーチ

2年目社員が1年間の社会人生活を経て得た「成長に天井はない」という学びを共有。現状に満足せず、自分のありたい姿を明確にした上でアクションを取り続けることの大切さが伝えられました。

エールを送る2年目社員

2.「チーム」にピントを合わせ、育成担当の発表やサプライズカップケーキを楽しむ

昼食時はチームごとに分かれ、独自のOJT制度である、先輩社員「エルター」と新入社員「エルティー」のペアが発表されました。エルターからは、これからの活躍に期待を込め、エルティーの個性やチームカラーを加味して選定したプレゼントを贈与。テーマが反映されたオリジナルカップケーキも登場するなど、これから深く関わりが続くチームでの親睦を深める時間となりました。

（左）エルターからプレゼントを受け取るエルティー／（右）当社マスコットキャラクターアイくんとSCOPE仕様のオリジナルカップケーキ

3.「新入社員」にピントを合わせた冊子を、1年目から逆サプライズで配布

他にも、初の取り組みとして、新入社員からの逆サプライズを実施。新入社員が主体的に企画をした「新入社員の紹介冊子」が全社員に配布されました。デザインも本年度入社する新卒社員により仕上げられたものです。28名の新たな個性にピントを合わせ、全社員が心を踊らせる時間となりました。

■代表からのメッセージ抜粋「未来を切り拓く力を身につけ、アイグッズ20周年を盛り上げてほしい」

新入社員が作成したオリジナル紹介冊子

8期生の皆さん、入社おめでとうございます。社会人人生のスタートである本日、2つのメッセージをお伝えします。

1つ目は、「プロジェクトマネジメント力」をつけていただきたいということ。私たちはただ製造の受託をする会社ではありません。その時お客様が感じている想いや課題を引き出し、深くまで理解した上で最適な手段をグッズ制作というサービスを通じて提供しています。だからこそ、様々なステークホルダーを巻き込み、専門家を束ねながら想いを形にしていくための判断力を身につけることが、活躍する上では欠かせません。まずは目の前のことから、主体性を発揮することで、2~3年後に高いプロジェクトマネジメント力を持つ人材へと成長してください。

そして、皆様が入社する2026年はアイグッズ10年目の年です。私からの2つ目のメッセージ、それは、20周年の時に入社10年目となる8期生の皆様が組織を主体で引っ張る立場であってほしいということ。そのためには、今回の入社式テーマでもあった「常に描きたい未来にピントを合わせ、今必要な行動を選択していくこと」が求められます。皆さんの挑戦が起点となり、アイグッズという組織の可能性をさらに押し広げてくれると確信しています。その未来に向かって、今日から全力で走り出しましょう。

【令和8年度 アイグッズ入社式 概要】

・開催日時：2026年4月1日（水）9:00～13:00

・会場：エビススバルビル

・新入社員数：28名

・参加社員数：計89名

【会社概要】

・社名：アイグッズ株式会社

・代表者：代表取締役 三木 章平

・設立：2016年1月20日

・資本金：3,000万円

・HP：https://www.i-goods.co.jp/

・本社所在地：東京都渋谷区恵比寿１丁目２３－２３ 恵比寿スクエア 1F 6F

・TEL：03-6447-7742

・事業内容：フルオーダーメイドのオリジナルグッズ、ノベルティのデザイン・製造・販売及び輸出入

【アイグッズとは】

フルオーダーオリジナルグッズの企画生産がコア事業。百貨店外商・アパレル・化粧品・コンサート業界の販売用雑貨、ノベルティや製品用資材を製造しています。さらには、高まるSDGs需要に対し、企業のサステナブルな取り組みを後押ししたいと考え、サステナブルなOEM・オリジナルグッズ制作事業、SDGsに関する情報発信を実施。主にホテル・旅館に向けた販売用雑貨やアメニティをエコかつオリジナルで制作できるブランド「SUSPRO（サスプロ）」や、企業の廃棄物を回収し価値あるグッズへアップサイクルする「SUS CYCLE（サスサイクル）」サービスの提供を行っています。他にも、年々深刻化している人手不足の社会課題に対して、清掃・配膳などのサービスロボットを取り扱うブランド「ROBOTI（ロボティ）」を展開。このように、社会の要請を敏感に察知し、スピーディーに事業展開を行うことで斜陽化著しいものづくり業界にありながら安定成長を実現しており、2026年よりM&A（譲受）も推進しています。『アジア太平洋地域の急成長企業ランキング』では対象企業100万社中、2022年には総合39位、国内製造業では日本1位に、2024年には4年連続ランクインするなど、国内外で高い評価を受けています。