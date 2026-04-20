AIインサイドセールス「immedio」が日本最大級の展示会『マーケティングWeek春 2026』に出展！
株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される、マーケティングの全領域を網羅した日本最大級の展示会「マーケティングWeek春 2026」に出展することをお知らせいたします。
詳細はこちら :
https://www.marketing-week.jp/
■広告費を増やしても「商談」が増えない、構造的な課題
多くのマーケティング現場では、以下のような「負のループ」に陥っています。
- 広告効率が落ち続け、予算を増やしてもCPAが改善しない
- リードは獲得できているが、インサイドセールスとの連携がうまくいかず商談に繋がらない
- 「あとで追客」をしている間に、顧客の熱量が冷めて競合に流れてしまう
これらの課題の本質は、施策そのものよりも「獲得から商談までのタイムラグ」と「部門間の分断」にあります。immedioは、Webフォーム回答直後にその場で商談予約を完了させる「商談獲得自動化サービス」を通じて、マーケティング投資を確実に「売上」へと変換する仕組みを提案します。
■マーケティングWeek春 2026 とは
戦略立案からデジタルマーケ、SNS、営業DXまで、9つの専門展で300社が最新ソリューションを提示する、国内最大級のマーケティング展示会です。
有力企業のトップマーケターによるセミナーや、同業種・同世代のマーケター同士が繋がる「ネットワーキング交流会」も開催され、業界の最新トレンドと解決策が一堂に集結します。
参加申し込みする :
https://www.marketing-week.jp/
■ immedioブースについて
immedioは、マーケティング全域の課題を解決するソリューションを展示します。
immedioブース
小間番号：7-157
Webからの反響を、いかに漏らさず「有効商談」に変えるか。
その具体的な仕組みを公開します。
ぜひお立ち寄りください。
３分でわかるimmedio :
https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/
■開催概要
イベント名： 第9回 マーケティングWeek春 2026
日時： 2026年4月22日（水）～24日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00）
会場：東京ビックサイト
immedio小間番号： 7-157
主催： RX Japan株式会社
参加方法： 事前登録制
公式サイト：https://www.marketing-week.jp/
株式会社immedio
immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。
自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。
相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。
会社概要
所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９
第一暁ビル 4F
代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮
設 立 日 ：2022年4月1日
事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供
サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)
immedio(https://www.immedio.io/)
決まる商談が増える
AIインサイドセールス
immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)
隠れたホットリードから、商談が増える。
ハウスリストマーケティング
immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)
展示会での商談化取りこぼしをゼロに
展示会リード効率化
その他
株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)
株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)