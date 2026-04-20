AIインサイドセールス「immedio」が日本最大級の展示会『マーケティングWeek春 2026』に出展！

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浜田 英揮）は、2026年4月22日（水）～24日（金）に東京ビッグサイトで開催される、マーケティングの全領域を網羅した日本最大級の展示会「マーケティングWeek春 2026」に出展することをお知らせいたします。

詳細はこちら :https://www.marketing-week.jp/

■広告費を増やしても「商談」が増えない、構造的な課題

多くのマーケティング現場では、以下のような「負のループ」に陥っています。

- 広告効率が落ち続け、予算を増やしてもCPAが改善しない- リードは獲得できているが、インサイドセールスとの連携がうまくいかず商談に繋がらない- 「あとで追客」をしている間に、顧客の熱量が冷めて競合に流れてしまう

これらの課題の本質は、施策そのものよりも「獲得から商談までのタイムラグ」と「部門間の分断」にあります。immedioは、Webフォーム回答直後にその場で商談予約を完了させる「商談獲得自動化サービス」を通じて、マーケティング投資を確実に「売上」へと変換する仕組みを提案します。

■マーケティングWeek春 2026 とは

戦略立案からデジタルマーケ、SNS、営業DXまで、9つの専門展で300社が最新ソリューションを提示する、国内最大級のマーケティング展示会です。

有力企業のトップマーケターによるセミナーや、同業種・同世代のマーケター同士が繋がる「ネットワーキング交流会」も開催され、業界の最新トレンドと解決策が一堂に集結します。

参加申し込みする :https://www.marketing-week.jp/■ immedioブースについて

immedioは、マーケティング全域の課題を解決するソリューションを展示します。

immedioブース

小間番号：7-157

Webからの反響を、いかに漏らさず「有効商談」に変えるか。

その具体的な仕組みを公開します。

ぜひお立ち寄りください。

３分でわかるimmedio :https://www.immedio.io/downloads/download-brochure/■開催概要

イベント名： 第9回 マーケティングWeek春 2026

日時： 2026年4月22日（水）～24日（金） 10:00～18:00（最終日のみ17:00）

会場：東京ビックサイト

immedio小間番号： 7-157

主催： RX Japan株式会社

参加方法： 事前登録制

公式サイト：https://www.marketing-week.jp/

株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールスツール「immedio」を提供しています。

自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。

相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現していきます。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：事業内容：有効商談オートメーション「immedio」の開発・提供

サービスHP ：immedio.io(https://www.immedio.io/)

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ハウスリストマーケティング

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)

株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)