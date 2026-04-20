＜A.P.C.＞2026年4月24日(金) A.P.C. IKEBUKURO PARCOオープン
モダンフレンチスタイルを提案する“A.P.C.（アー・ペー・セー）”は、2026年4月24日（金）、新店舗「A.P.C. IKEBUKURO PARCO」を池袋PARCOにオープンします。
A.P.C. IKEBUKURO PARCO
〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 3階
T 03-6384-7766
A.P.C.とは ” Atelier de Production et de Creation (アトリエ・ドゥ・プロデュクシオン・エ・ドゥ・クレアシオン)”の略称で「生産と創造のアトリエ」を意味します。
見せかけの贅沢を排除した、より本質的なエレガンスを主張するミニマルな服作りでメンズ、ウィメンズのウェアやアクセサリーのフルコレクションを展開し、エフォートレスクールを体現しています。
店舗デザインは、日本国内の店舗で磨き上げられてきたパリ発ブランドの構造的な考え方を踏襲しています。柱と梁による中央のフレームワークが空間の基盤を成し、木材とガルバリウム鋼板の組み合わせが、普遍性と個別性のあいだに静かな緊張感をもたらしています。
簡潔で、リズミカル、そして明快な空間です。
店内にはメンズ、レディースのトータルコレクションの他に定番デニムやキャンドル等を揃え、オープン記念限定品として、ユニセックスサイズロゴTシャツやボーダーニットポロ、レザー風トートバッグを発売します。
また、38,500円(税込)以上お買い上げのお客様へ、A.PC. IKEBUKUROロゴ入りシティトートバッグをプレゼントいたします。
*数に限りがございますので予めご了承ください。
池袋PARCO限定ニットポロ
コットンカシミヤブレンドの半袖ボーダーニットポロシャツ。
価格：42,900円(税込)
池袋PARCO限定カラー NINONトート
レザー風素材のトートバッグ
池袋PARCO限定カラー/生成-ホワイトロゴ
価格：50,600円(税込)
店舗詳細
A.P.C. IKEBUKURO PARCO
〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 3階
T 03-6384-7766
営業時間：11:00～21:00
日本公式アカウント
Website : https://www.apcjp.com/jpn/
A.P.C. DAIKANYAMA Instagram : https://www.instagram.com/apc_daikanyama/?hl=ja
A.P.C. KANAZAWA Instagram : https://www.instagram.com/apc_kanazawa/?hl=ja