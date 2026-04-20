低圧系統用蓄電池の『分散型投資モデル』を提供開始｜40平米の土地で電力インフラ投資をスタート

株式会社ティーエスピー低圧系統用蓄電池イメージ画像

株式会社ティーエスピー（本社：広島県、代表取締役：多田多延子）は、約40平方メートル （10坪）の小規模用地から導入可能な低圧系統用蓄電池（50kW未満）を活用し、電力インフラを支えながら収益を生み出す分散型投資モデルの提供を開始いたしました。

本サービスは、土地をお持ちの方が用地を提供し、当社が電力インフラとして成立させる仕組みであり、連系申請から機器選定、運用設計までを一括で支援します。

背景：小規模でも「電力インフラを支える」時代へ

近年、再生可能エネルギーの普及や電力需要の増加により、電力の安定供給を支える調整機能の重要性が高まっています。

2026年4月より、小規模な蓄電池でもアグリゲーターを通じて需給調整市場への参加が可能となり、これまで大規模設備が担っていた役割を、小規模設備でも担える環境が整いました。

これにより、

・ 小さな設備を複数持つ分散型投資

・ 社会インフラとしての電力供給への貢献

を両立できる新しい事業モデルが可能となっています。

サービスの特徴

１．40平方メートル から始められる分散型投資（土地所有者向けモデル）

低圧系統用蓄電池は、約40平方メートル （10坪）のスペースで設置可能。

駐車場1～2台分程度の土地から導入でき、遊休地の有効活用が可能です。

２．約2,500万円から参入可能な現実的な投資規模

従来の高圧系統用蓄電池が数億円規模であったのに対し、本モデルは設置工事費約2,500万円から導入可能。

個人投資家や中小事業者でも参入しやすい水準となっています。

※接続申請費用・代行費用（約32万円）および系統連系に伴う負担金が別途必要となるため、

総投資額は条件により変動します。

３．当社が電力インフラ化を一括支援

当社が有料にて以下を対応します。

・ 電力会社への接続申請

・ 蓄電池およびEMSの選定

・ アグリゲーター選定

・ 市場運用設計

※当社は土地の取得・紹介は行っておりません。投資家側でご準備ください。

収益モデル

本モデルでは、以下の収益源を組み合わせます。

・ 電力価格差を活用した売電（アービトラージ）

・ 需給調整市場での調整力提供による収益

これにより、電力インフラとしての役割を果たしながら、安定した収益が期待されます。

＜例＞

系統用蓄電池容量：250kWh

初期投資：約2,500万円

運用期間：15年間

想定総売上（税別）：約8,300万円

想定総利益額（税別）： 約6,600万円

回収期間：最短2年7か月で設備費を回収

※試算は電力市場の動向、設備条件、現在公開されている約定価格等を基にしたシミュレーションです。

※系統用蓄電池の規模・地域・設備条件により結果は異なりますが、2～5年で回収予定です。

従来モデルとの違い

従来の系統用蓄電池（高圧・2MW/8MWh）は、

・ 投資額：数億円～7億円規模

・ 接続検討期間：長期間

・ 融資ハードル：高い

といった課題がありました。

本モデルでは

・ 投資額：約2,500万円

・ 小規模（40平方メートル ）で導入可能

・ 回収目安：5～6年

と、より現実的な分散型投資モデルを実現しています。

当社では、電力会社への接続申請、蓄電池およびEMSの機器選定、アグリゲーターの選定までを一気通貫で支援し、スムーズな事業化を実現します。

今後の展開・お問い合わせ先

株式会社ティーエスピーは、系統用蓄電池の分散配置を通じて、既存再生可能エネルギー資産の価値最大化を通じ、日本のエネルギー自給率向上と電力インフラの安定化に貢献してまいります。

また、本モデルを活用した事業展開を行うパートナー企業・代理店も募集しております。

■ 低圧系統用蓄電池導入のご相談はこちら

株式会社ティーエスピー

https://www.tsp-cg.com/contact

※本サービスは、土地（約40平方メートル 以上）をお持ちで、かつ、系統用蓄電池の導入資金（目安：約2,500万円以上）をご用意可能な方を対象としております。

※当社では土地の紹介・仲介、融資のご案内は行っておりません。

■ 代理店説明会のお申し込みはこちら

https://tsp-cg.com/perapera-fcgg/

※※本説明会は、低圧系統用蓄電池を含むカーボンニュートラル事業（ペラペラ太陽光、系統用蓄電池、FIP転等）を

事業として展開したい事業者様向けの内容となっております。

株式会社ティーエスピーについて

社名：株式会社ティーエスピー

設立：1996年 代表取締役：多田多延子

所在地：広島市南区出汐1-17-25

URL： https://www.tsp-cg.com/

主な事業内容：「日本のエネルギー自給率70％へ」を理念に、超軽量＆超薄型太陽光パネル「ペラペラ太陽光」を活用した自家消費型の太陽光発電や系統用蓄電池（土地付き・工場併設）などを展開。収益シミュレーションから設置計画、施工工事までの一貫したサポート、商品企画が強みです。

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