法務オートメーション「OLGA」、ITreview Grid Award 2026 Spring にて3期連続受賞

GVA TECH株式会社

リーガルテックサービスを提供するGVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA(https://olga-legal.com/)」は、アイティクラウド株式会社が運営する「ITreview Grid Award 2026 Spring」にて、3期連続で受賞したことをお知らせいたします。

■受賞部門

- CLM（契約ライフサイクル管理ソフト）部門・・・「Leader」（3期連続）URL：https://www.itreview.jp/categories/clm- AI契約書レビュー/リーガルチェック部門・・・「Leader」（2期連続）URL：https://www.itreview.jp/categories/ai-contractcheck- 契約書管理システム部門・・・「High Performer」（2期連続）URL：https://www.itreview.jp/categories/contract-management

■ITreview Grid Award とは

「ITreview Grid Award」は、ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に投稿された約15.7万件のユーザーレビューをもとに、製品の満足度と認知度を視覚的に示す「ITreview Grid」を活用して選定されるアワードです。

四半期ごとに発表されるこのアワードでは、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される製品を「High Performer」として、表彰・バッジが発行されています。

アワードの詳細は下記専用ページもご参照ください。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_spring.html

■投稿いただいたレビュー（一部抜粋）

- かつては属人化していた進捗管理をシステム化したことで、状況が手に取るようにわかるようになりました。特に大きいのは、依頼者へ「進捗レポート」が自動送信される仕組みです。これまでは毎日届いていた「あの案件、今どうなってますか？」という問い合わせが劇的に減り、本来の業務に集中できるようになりました。（広告・販促、300-1000人未満）- これまでは受け付けた相談に関するファイルやメールを手動でファイルサーバーへ格納していましたが、相談者向けの依頼フォームにより手動での格納が激減しました。操作も簡便で問い合わせが来たことはありません。（機械器具・300-1000人未満）- 社内でTeamsの活用が進められており、Teamsとの連携がスムーズなため、システム導入直後でもシステムを通じた業務プロセスの改善効果が早期に得られている点につながっています。（運輸、1000人以上）- 一般的にハードルの高い法務部門への相談について、フォームへ内容を記入することでシチュエーションを問わずに相談ができるようになりました。法務部門側も、過不足なく情報を入手することができ、出戻りが防げることから、案件のリーガルチェックにおいて迅速な対応が可能となりました。（その他製造業、1000人以上）- 過去案件の検索ができるだけでなく、ファイルの中の全文検索ができる（しかもPDFは自動でOCR化してくれる！）ところも気に入っております。この機能は時間が経てば経つほど効果を発揮してくれると思いますので、ナレッジ蓄積にぴったりのシステムだと思います。（不動産開発、1000人以上）

今後も、顧客の課題に真摯に向き合い、顧客起点でのサービス提供に注力してまいります。

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

「OLGA」Webサイト :https://olga-legal.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pymz67a2v-A ]

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/