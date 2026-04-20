群馬県邑楽郡邑楽町の『オンライン健康相談事業』として、「ファミワン」の提供を令和8年度（2026年度）も継続します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川 勇介）は、群馬県邑楽郡邑楽町（町長:橋本 光規、以下邑楽町）からの委託を受け、「オンライン健康相談事業」において、令和8年度のサービスの提供継続が決定いたしました。

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https://prtimes.jp/a/?f=d14333-766-2b57f40123ff5bf7186897a531e20431.pdf

群馬県邑楽郡邑楽町では、時間や場所を問わない、オンラインを活用した健康相談事業における町民の健康支援を目的とし、令和3年度よりファミワンの「オンライン健康相談事業」を継続導入しています。

邑楽町では、ファミワンプレミアムプランが無料でご利用いただけます。匿名で相談できるテキスト相談、通話相談が回数無制限でご利用いただけます。いつでもオンラインで相談でき、必要な情報を専門職からアドバイスを得ることができる体制で、町民の皆様の健康をサポートいたします。

身体の不調、育児、食事・栄養、月経・PMS、人間関係などの相談に、経験と専門的な知識をもつアドバイザーが、それぞれのお悩みや困りごとに寄り添い、丁寧にお応えいたします。

■担当者コメント

さまざまなの年代の方にご利用いただいており、登録者数も少しずつ増加しています。何より、ご利用いただいた方からの「相談してよかった」という声を多くいただいており、満足度の高い事業となっています。今後も住民の方にアピールし、登録者数を増やしていきたいです。心と体の健康のために、日々の生活の中でぜひご活用ください。

■利用者さまの声（一部抜粋）

「病院で貰ったものでしたのでこのようなアドバイス頂けてよかったです。ありがとうございます！」

「すぐに相談の返事がきたため、とても役立った。内容を振り返りやすい。」

「聞きたいことが、聞きたい時に匿名で相談できる。」

「不安な知識だったのが、安心に変わり前向きになれた」

■ヘルスケアサポートサービス「ファミワン」の概要組織や地域全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

「ファミワン」は、専門家セミナーによる「風土醸成」と、オンライン相談による「個別の当事者サポート」により、企業の健康経営や女性活躍を支援する福利厚生の提供、そして自治体における住民支援を行っています。利用者は看護師や心理士等の有資格者に匿名で相談でき、心理的安全性の向上や不調の未然防止に寄与します。また、企業や地域の課題に合わせてカスタマイズしたセミナーや研修により、当事者のみならず周囲の支援者も含めた組織・地域全体のリテラシー向上を図ります。

2018年の提供開始以来、小田急電鉄やTBS厚生会、大成建設、NTT、講談社等の民間企業から、神奈川県横須賀市や東京都世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町、茨城県、奈良県、山梨県等の各自治体に幅広く導入。特にプレコンセプションケアや働く人々の健康課題、DE&I推進の領域において国内トップクラスの実績を有しています。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit(https://famione.com/benefit)

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/(https://famione.com/local/)

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/



▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995