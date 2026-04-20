気候変動影響に対する適応策をひと目で理解

国立研究開発法人国立環境研究所

国立環境研究所 気候変動適応センターでは、気候変動影響への適応策を体系的に整理した「地域の適応インフォグラフィック（ https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/infographic/index.html(https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/infographic/index.html) ）」改訂し、公開しました。今回の改訂では、2021年8月に公開した32項目のうち20項目を更新し、新たに「森林生態系」の項目を追加しました。2022年度以降の新規作成分を含め、全49項目を公開しています。

猛暑や極端降雨など、地域で気候変動の影響が顕在化する中、地方公共団体や関係者が対策検討や連携に活用できる情報として提供します。

■ポイント

図1 「地域の適応インフォグラフィック」で対象とした49項目

１.気候変動影響から適応策まで、多くがA4 1枚で理解できる

表面は「影響の要因⇒現在の状況と将来予測⇒適応策」の関係性を示し、更に適応策を体系的に整

理。裏面に詳細を記載するデザインに統一することで、理解しやすい（一部例外あり）。

２.自治体の対策検討や庁内連携、講演・展示資料にも使いやすい

表面は図表やイラストメインでひと目で理解しやすいので。

３.専門家の協力による技術指導

当該項目に深い知見を有する研究者の方々に技術指導をうけて作成（協力者一覧：https://adaptation-platform.nies.go.jp/local/infographic/partners.html）。

■背景と目的

記録的な猛暑、極端降雨など、日々の生活で気候変動を感じることが増えています。並行して各省庁でも気候変動適応策が進展し、地域でも取組が進む、気候変動適応策の実装の段階に入っています。一方で、このような複数分野における同時並行的な進展について深く理解するには、多くの労力や時間を要します。そのため、地方公共団体や関係者の方々が体系的に理解し、更なる適応策の具体的な検討や、関係者との連携等に貢献するために「地域の適応インフォグラフィック」を策定しました。

■作成方法

2021年8月に公開した32項目について、科学的知見の進展や各省庁の政策等を確認し、改訂が必要と考えた20項目について、文献や各省庁の審議会資料等を確認し原稿を改訂しました。加えて、各分野との関連が深い「森林生態系」の項目を新規作成しました。2022年度以降に新規作成した項目も含めると、全部で49項目となりました。

複数分野を横断して、影響要因から将来予測、適応策までを体系的に整理した公開資料としては、国内でも希少な取組です。

■想定される活用場面

図2 インフォグラフィックの事例「水稲」

・各地での適応策検討や、庁内の関係部局・地域の関係者等と連携する際の基礎資料

・講演資料やポスター・展示物等での利用 等

■関連情報

国環研公式HP報道発表ページ https://www.nies.go.jp/pr/news-and-updates/2026/Press20260420.html?channel=main

また、「インフォグラフィック（事業者編）」も公開しておりますので、併せてご活用ください。

日本語（A-PLAT）https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/infographic/index.html

英語（AP-PLAT）https://ap-plat.nies.go.jp/adaptation_business/infographic/index.html

■発表者

国立研究開発法人国立環境研究所 気候変動適応センター

センター長 肱岡 靖明

気候変動適応戦略研究室

浅野絵美

■問い合わせ先

【インフォグラフィックに関する問合せ】

国立環境研究所 気候変動適応センター 気候変動適応戦略研究室 浅野 絵美

a-plat（末尾に”@nies.go.jp”をつけてください）

【報道に関する問合せ】

国立環境研究所 企画部広報対話室

kouhou0（末尾に”@nies.go.jp”をつけてください）