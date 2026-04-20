Createur Award2026開催いたしました！

株式会社Createur

全国110店舗の美容サロンを展開する株式会社Createur(クレアトゥール)(所在地：広島県中区、代表取 締役：⼄津健太朗)は2026年3月24日(火)に年間表彰を含むCreateur Award2026を開催致しました。

また、500名の中でアイリスト部門、ネイリスト部門の技術の頂点を決めるCreateurグランプリも同時開催致しました。

「Createur Award」とは

毎年開催される、Createur Awardとは以前から開催していた年間表彰に加え、2021年から新たに、アイリスト、ネイリストそれぞれの技術の最高峰を決める技術グランプリを含めた社内イベントとなっており、社員のモチベーション向上、社員コミュニケーションの円滑化、従業員の 定着率向上、理念・ビジョンの浸透を目的としています。

以前までは年間表彰等の場だけであったクレアトゥールアワードだったのですが、新型コロナウイルスが 猛威を振っていた2021年大会時に少しでも明るい話題を作りたいという思いで、まつげエクステとネイル、それぞれの部門で技術の頂点を決める クレアトゥールグランプリが追加されることとなりました。

以後毎年、3月に技術コンテストが加わったクレアトゥールアワードを開催しております。

今年はゲストにトータルテンボスさんをお迎え致しました！

・開催概要

2026年3月24日 ( 火 )

・技術グランプリ地区予選詳細

一次予選を突破した各エリアのアイリスト・ネイリスト上位5名が二次予選へと進み、各エリア１名を決める為、１時間の施術を行い、その後の全社員による写真審査。

投票数が多い各エリア１名(計5名)＋各エリア１位を除き投票ポイントが1番多かった者がワイルドカード枠で 選ばれアイリスト・ネイリストそれぞれ6名が2026年3月24日(火)に行われる本戦へと進出しました。

そして熱い戦いの末今年のTOPアイリスト・ネイリストが決まりました！！

【2026クレアトゥールアワード技術コンテストアイリスト部門】

優勝 神本沙奈（経営企画室 ブロックインストラクター/Creadear広島紙屋町店）

コメント

「 2回目の挑戦で、念願だった中国エリア初の優勝を果たすことができ、大変光栄です。今日会場に来ている研修生たちに、一つの形として背中を見せられたことが何よりの喜びです。これからも後輩たちの目標となれるよう、日々努力を続けてまいります。」

【2026クレアトゥールアワード技術コンテストネイリスト部門】

優勝 稲冨沙弥香（営業部 東日本支社 横浜エリア SB/ArisLy上大岡最戸店）

コメント

「2年連続でこのような栄えある賞をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。支えてくださるスタッフやお客様はもちろん、厳しくも愛のある指導で導いてくださった新垣さんには感謝してもしきれません。新垣さんのもとでネイリストとして働けることを誇りに思い、今後もさらなる高みを目指して精進してまいります。」

またCreateur Award2024から始まったRookie Awardを今年も開催！

入社から1年未満のスタッフを対象にした、技術グランプリです。

【2026ルーキーアワードグランプリ、アイリスト部門】

優勝 坂本美咲（Lien 束本店）

コメント

「 このような素晴らしい賞をいただき、心から嬉しく思います。この結果を糧に、アイリストとしてより多くのお客様に喜んでいただけるよう、一層励んでまいります。」

【2026ルーキーアワードグランプリ、ネイリスト部門】

優勝 佐伯直美（Crea la Luce 中津店）

コメント

「目標として掲げていた優勝ですが、いざ名前を呼ばれると驚きと喜びで胸がいっぱいです。本当にありがとうございました。」

Createur Award2026は技術グランプリのほかに、

個人賞では、年間表彰者の発表をいたしました。

【第33期生NewfaceAward】

1位 柏尾真綾 （Lien広島上安店）

【第34期生NewfaceAward】

1位 林なつ海 （Crea la Luce山口中央店）

【グッドジョブ賞(ベストパートナー部門)】

安陵恵 （Crea la Luce伏見桃山店）

【グッドジョブ賞(年間最多表彰部門)】

泉田優香 （Crea la Luce滋賀大津京駅前店）

【グッドジョブ賞(ベストサポート部門)】

垣下友香 （松山支社 総務部 経理課）

【グッドジョブ賞(最優秀Comeback部門)】

脇山亜文（営業部 四国支社 松山エリア SV/Crea la Luce松山大街道店）

【グッドジョブ賞(最優秀貢献部門)】

渡邉咲樂 （ArisLy仙台長町店）

【グッドジョブ賞(最優秀サロンGrowth部門)】

森下由梨（営業部 九州支社 長崎エリア チーフ/Crea la Luce佐世保駅前店）

【グッドジョブ賞(ベストバリュー部門)】

岩田咲希（営業部 四国支社 高知エリア GM/altie by Crea la Luce 高知インター店）

【最優秀マネージャー賞】

松本沙織（営業部 九州支社 福岡南エリア チーフ/Crea la Luce福岡大野城店）

コメント

「 最初2名だったスタッフも現在は9名に増え、二日市駅前店のオープンも迎えることができました。 日々頑張ってくれてるスタッフがいてくれて、自分1人では受賞できる賞ではないので本当に感謝しています。これからはネイリストの責任者を排出して、もっと店舗を大きくしていきたいと思っております。」

【会長賞】

濱田三恵子 （営業部 九州支社 ディレクター）

【会長賞】

藤原美沙（経営企画室 チーフインストラクター/Creadear広島紙屋町店）

【最優秀サロン賞】

上村さくら（営業部 長崎エリア SB/Crea la Luce長崎駅前店）

コメント

「この度はこのような賞をいただけてとても嬉しく思っております。日々支えてくれているスタッフと中島さんのおかげだと思います。これからも精進してまいります。」

【クレアトゥールアワード優秀社員賞】

2026年年間MVP 菊池華加（営業部 四国支社 松山エリア GM/Crea la Luce松山山越店）

コメント

「昨年のMVP受賞後、店舗の成長を第一に考えて取り組んできた1年だったので、今回の受賞は本当に驚きましたし、嬉しく思います。支えてくれたスタッフやお客様、本社の皆様のおかげです。今後は自店舗からの受賞者やサロン賞を取れるように、松山・四国エリアをさらに盛り上げていきたいと思います。」

2位 黒田千星（営業部 中国支社 山口エリア SB/Crea la Luce山口下松店）

3位 本村ひなの（営業部 九州支社 長崎エリア SB/Crea la Luce長崎住吉店）

4位 松田百花 （Crea la Luce山口下松店）

5位 久保亜利沙 （Crea la Luce長崎住吉店）

会長挨拶

■会長による技術者への賛辞（抜粋）

「本日の決勝を戦った皆さんは、各エリアの代表であり、当社が誇る技術のトップです。多くのカメラが入り、大勢が見守るという極限のプレッシャーの中、それを跳ね除けて披露された素晴らしい技術と見事な仕上がりには、目を見張るものがありました。今後も自己研鑽に励み、トップを走り続けてください。私は会長として、皆さんのような社員を持ち誇らしく思います」

集合写真

Createur Award2026 TV取材の様子

▼放送局一覧

・広島ホームテレビ(テレ朝系列)

神本沙奈（経営企画室 ブロックインストラクター/Creadear広島紙屋町店）出演

4月4日(土)「ピタニューサタデー」

9:30～9:45

・日本海テレビ(日テレ系列)

戸田花凜(営業部 中国支社 山陰エリア SB/Crea la Luce 米子)出演

夜見美月(営業部 中国支社 山陰エリア SB/Crea la Luce 米子)出演

3月31日(火)「One LIFE&NEWS」

15:48～19:00

・南海放送(日テレ系列)

城下友香（営業部 関西支社 神戸エリア GM/Crea la Luce 明石本町店）出演

4月4日(土)「ビーンズmorning」

9:55～10:15

・あいテレビ(TBS系列)

坂本美咲（Lien 束本店）出演

OA:未定(4/10予定)「わいワイ！Friday」

16:50～19:00

・高知さんさんテレビ

上杉咲弥（altie by Crea la Luce 高知インター店）出演

3月26日(木)「プライム高知」

18:09～19:00

・テレビ大分(日テレ/フジ系列)

佐伯直美（Crea la Luce 中津店）出演

OA:4月16日(木)「ゆ～わくワイド」

16:49～19:00

・熊本朝日放送(テレ朝系列)

筒井想子（Crea la Luce 熊本光の森店）出演

OA:未定、報道

・長崎国際テレビ(日テレ系列)

本村ひなの（営業部 九州支社 長崎エリア SB/Crea la Luce長崎住吉店）出演

OA:4月13日(月)「news every」

15:50～19:00

Createurグループは、経営理念に掲げている「お客様、スタッフが主役になれる環境づくり」をモットーに、

美容技術の研鑽に努め、常にお客様目線にたった接客を心掛けてまいります。

商号 ： 株式会社Createur

代表者 ： 代表取締役 乙津健太朗

所在地 ： 〒730-0032 広島県広島市中区立町1-24有信ビル9階

設立 ： 2008年6月

事業内容： 美容サロン経営

資本金 ： 1000万円

URL ： https://createur-nail.com/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Createur

担当：金子

TEL：082-545-3261

FAX：082-545-3262