調理数秒で完成するプロ仕様の前菜『秒でアントレー：真鯛のタルタル』を新発売 | ごちそう本舗

株式会社サンク

株式会社サンク（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役：香藤 紘一）は、飲食業界の深刻な人手不足に応える新発想の商品『秒でアントレー：真鯛のタルタル』を発売いたします。

本商品は、鮮度の高い真鯛を贅沢に使用したタルタルを専用ケースに収めた状態でお届け。解凍して皿に盛り付けるだけで、手間のかかる高品質な前菜（アントレー）が完成します。「誰が作っても同品質」という、現代の厨房が求める究極のソリューションとして提案いたします。

開発の背景：深刻な人手不足と「品質維持」のジレンマを打破する

現在、ホテルやレストランをはじめとする外食産業では、慢性的な人手不足と熟練調理師の高齢化が喫緊の課題となっています。特に一皿の完成度がコース全体の印象を左右するアントレーは、妥協が許されない工程です。

「いかに短時間で、誰が盛り付けても最高品質の一皿を提供できるか」。30年以上にわたり全国の厨房を支えてきた株式会社サンクは、この課題に対し、職人の手作業による仕込みを解凍のみで再現できる「秒でアントレー」シリーズを展開。

商品のこだわり：定評ある味付けと、現場に即した「最適サイズ」

『秒でアントレー：真鯛のタルタル』には、プロの現場での「使いやすさ」を追求した3つのこだわりがあります。

1. 実績ある黄金比の味付け

オリーブオイル、塩、こしょうをベースに、柑橘系の爽やかさを持つディルと、コクを演出するシャロットを絶妙な比率で配合しています。真鯛特有の繊細な甘みを活かし、奥行きのある味わいに仕上げました。

2. 厨房とコストの取り回し配慮したサイズ

他のオードブルとの盛り合わせや、多品種の前菜を並べるバンケットプレートでの取り回しを考慮したサイズで商品を設計しました。物価上昇のご時世に一皿あたりのコスト調整もお手頃とになり、幅広い価格帯のメニューや大規模なパーティーにも柔軟に対応できます。

3. 「秒」で完成するオペレーション

タルタルを最適な状態でケースに収めてお届けします。厨房では、解凍して皿に移すだけ。盛り付けのバラつきを防ぎ、忙しいピーク時でも常に「料理長の品質」を数秒で提供できます。

活用シーン：あらゆる「食」の現場へ

厨房の人手不足が深刻化するなか、『秒でアントレー：真鯛のタルタル』は「仕込み工程ゼロ」で高品質な一皿を実現します。大規模オペレーションから小規模店舗、ご家庭まで、規模や調理スキルを問わず幅広い現場でご活用いただけます。

大規模ホテルのバンケット・披露宴に

数百人規模の提供が求められる現場でも、品質を落とすことなくスピーディーなサーブを実現。

人手不足に悩むレストランのアラカルトに

仕込み時間を削減し、シェフがソース作りやメイン調理など、よりクリエイティブな作業に集中できる環境を作ります。

ご家庭での特別なパーティーに

オンラインショップ「ごちそう本舗」を通じて、一般のお客様も「解凍するだけ」でプロ仕様のおもてなしを実現できます。

ごちそう本舗

ホテル・レストランなどにオーダーメイドで自社工場にて加工製造し、全国に販売しています。主に結婚式の婚礼料理やパーティーメニューなど、幅広くご使用いただいており、様々な商品を長年ご愛用いただいております。当社の商品はご家庭の食卓に登場することはありませんでしたが、結婚式などで、当店のオマール海老・伊勢海老(イセエビ)等のロブスターを使用したテルミドール・グラタンを食べられたお客様から個人的に販売して欲しいというお話が増え、是非この機会に皆様にもお手軽に味わっていただきたい！という願いから運営をしております。

株式会社サンク：厨房のソリューションパートナーとして

株式会社サンクは、ホテル・レストラン・結婚式場などのプロフェッショナルな現場に向けた業務用卸事業を原点とする「厨房のソリューションパートナー」です。人手不足の解消やオペレーションの効率化、顧客満足度の向上に貢献する食材・メニューを長年にわたりご提案してまいりました。

この業務用で培った商品開発力と調達力を活かし、一般のお客様にも本格的な味をお届けしたいという想いから誕生したのが、通販ブランド「ごちそう本舗(https://gochisou-hompo.com/)」です。ごちそう本舗の商品はいずれも、プロの現場で磨かれた品質と「温めるだけ」「解凍するだけ」の簡便性を両立したものばかりです。

業務用についても、同等の品質・簡便性を備えた商品ラインナップを幅広くご用意しております。付加価値の高いメインディッシュや食材をお探しの企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【株式会社サンクへのお問い合わせはこちらから(https://thank.co.jp/company)】

■会社概要

商号 ： 株式会社サンク(https://thank.co.jp/)

代表者 ： 香藤 紘一

所在地 ：〒435-0028 静岡県 浜松市 中央区飯田町３６６－１

事業内容： 食品の通信販売、業務用食材の卸売、メニュー開発支援

URL ： https://thank.co.jp/

通販サイト： https://gochisou-hompo.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社サンク 広報担当：片山

電話番号：053-460-3678

メールアドレス：info@thank.co.jp