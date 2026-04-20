株式会社Createur 2026年度入社式及び辞令交付式
株式会社Createur
入社式の様子
全国各サロンへのライブ配信
株式会社Createur 代表取締役社長 乙津健太朗挨拶
入社2年目社員 代表挨拶
新入社員代表者答辞
全体写真
全国110店舗500名在籍する美容サロンを運営する株式会社Createur(クレアトゥール)(所在地：広島市中区、代表取締役：乙津 健太朗)は、2026年4月1日(水)に92名の2026年度新入社員（うち新卒：34名）を迎え、入社式を執り行いました。
引き続き対面での実施に加え、全国各サロンへのライブ配信を行い、オンラインを活用した形で実施いたしました。
入社式では、社長の祝辞、新入社員代表からの抱負、先輩社員からの激励の言葉がありました。
入社式の様子
全国各サロンへのライブ配信
株式会社Createur 代表取締役社長 乙津健太朗挨拶
入社2年目社員 代表挨拶
新入社員代表者答辞
全体写真
入社式後、14名へ辞令の交付が執り行われました。
今回の人事にて、新たにブランドマネージャー（BM）を新設。
ブランドマネージャーには、松本沙織（営業部 九州支社 福岡南エリア BM）が就任いたします。
各エリア責任者ご挨拶の様子
当社は、これからも経営理念にある「お客様とスタッフが主役になれるお店作り」を実現すべく、技術とサービスはもちろんのこと、人間力、組織力を高め、誇りややりがい、チャレンジ精神にあふれる会社づくりをめざしてまいります。
■会社概要
商号 ： 株式会社Createur
代表者 ： 代表取締役 乙津 健太朗
所在地 ： 〒730-0032
広島県広島市中区立町1-24有信ビル9F
設立 ： 2008年6月
事業内容： 美容サロン経営
資本金 ： 1000万円