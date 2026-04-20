【4月22日(水) 無料セミナー】『熟練者のノウハウをAIで継承― スキル継承×暗黙知の可視化で実現』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

ストックマーク株式会社は、オンラインセミナー『熟練者のノウハウをAIで継承― スキル継承×暗黙知の可視化で実現』を開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260422/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260422/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260422)

■セミナーの概要

昨今、熟練者の退職が進む一方で、現場では「人によって教え方が違う」「暗黙知が個人に閉じている」「育成に時間を割けない」といった課題が顕在化しています。

このままでは、技術レベルのばらつき、それによる品質リスクの増大、手戻りの増加、生産性低下といった形で、現場にとどまらず事業競争力そのものにも影響が及びかねません。

本セミナーでは、スキルデータを活用した技術継承の仕組みづくりと、AIによる暗黙知の可視化・形式知化の具体的なアプローチを解説します。

属人化を脱し、製品開発・改善につながる“使えるノウハウ”として継承していくための実践方法を、フローやステップ形式でわかりやすくご紹介。

「1回で終わらない技術継承の仕組みをつくる」ための具体的なヒントを知りたい方はぜひご参加ください。

＜イベントプログラム＞

◼︎スキルデータを活用した技術伝承

登壇：株式会社Skillnote カスタマーサクセスDiv. 加藤 裕樹氏



◼︎AI活用で進める「暗黙知の形式知化」

登壇：ストックマーク株式会社 marketer 橋本 詩織

■このような方におすすめです

■登壇者

- 熟練者の退職に伴う、技能・ノウハウの継承に課題を感じている方- OJT頼みの育成から脱却し、仕組みとして技術継承を進めたい方- 暗黙知を可視化・形式知化し、組織知として活用したい方- 技術継承を品質向上や製品開発・改善につなげたい方

加藤 裕樹 氏

株式会社Skillnote カスタマーサクセスDiv.

鉄鋼メーカーにて設備異常検知や工期予測のモデル開発、物流最適化など現場課題の解決に従事。その後、AI開発会社やコンサルティング会社にて一貫して製造業を担当し、実務に根ざした提案・支援を推進。現在はSkillnoteにて、製造業のスキルマネジメント領域のコンサルティングプロジェクトを牽引するとともに、社長室にて事業開発にも携わる。

橋本 詩織

ストックマーク株式会社 Marketer

2010年新卒として、BtoBに特化したマーケティング支援を行っている株式会社エムエム総研に入社。大企業向けの新規営業に従事したのち、自社の新規事業のマーケティング戦略立案からインサイドセールス、セミナー、クリエイティブのディレクションなど広く担当。並行して自社の組織開発推進を行い、ミッション・ビジョンや自社の経営方針の組織への浸透、人事評価制度の改定などを推進。2021年1月ストックマークに入社。

■開催概要

日 時：2026年4月22日(水) 11:00-12:00

場 所：オンライン

参 加 費：無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20260422/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20260422ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/