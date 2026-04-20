Connectiv、佐賀県唐津市・伊万里市・JR九州が連携して開催する「からまりマルシェ」でブロックチェーンによる顧客行動データ記録を支援

Connectiv株式会社

ブロックチェーン関連事業を展開するConnectiv株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：石井 裕希、以下「Connectiv」）は、九州旅客鉄道株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役社長執行役員：古宮 洋二、以下「JR九州」）が佐賀県唐津市・伊万里市と連携して博多駅で開催したマルシェイベント「からまりマルシェ」において、ブロックチェーンを活用した顧客行動データ記録の技術支援を行いました。

からまりマルシェにおけるブロックチェーンの活用

からまりマルシェは、佐賀県唐津市・伊万里市とJR九州が連携し、両市から12事業者が出店するマルシェを博多駅で開催したイベントです。筑肥線の利用促進と両市の産品PRを目的として、出店店舗での購入時にデジタルスタンプが配布され、スタンプを現地の指定店舗で提示することで割引やプレゼントなどの特典を受けられる仕組みを導入しました。博多駅でのイベントを起点に、デジタルの力で筑肥線沿線の魅力を発信し、現地への来訪を促す地域創生に向けた新たな取り組みです。このデジタルスタンプは顧客の購買行動と連動して発行され、ブロックチェーン上に記録されます。これにより、改ざんのない形で顧客行動データを蓄積・分析に活用できます。

イベント詳細

https://www.jrkyushu.co.jp/byarea/fukuoka_saga/info/__icsFiles/afieldfile/2026/02/19/20260219_Karamari_Marche_held.pdf

Connectivについて

Connectivは、「ブロックチェーン技術」と「新規事業開発」に強みを持つスタートアップ企業です。ブロックチェーンへの書き込み機能を提供するAPI「NFT Garden」や、イベント参加を記録するプラットフォーム「Snapshot」などのブロックチェーン関連ソリューションを開発・運営しています。また、自社サービスの開発・運営ノウハウと40社以上の新規事業立ち上げ支援実績をもとに、企業向けのアプリケーション開発や新規事業立ち上げを幅広く支援しています。

開発のご相談はこちら：https://connectiv.jp/contact

九州旅客鉄道株式会社 会社情報

会社名：九州旅客鉄道株式会社

所在地：福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号

代表者：代表取締役社長執行役員 古宮 洋二

設立：1987年4月1日

事業内容： 旅客鉄道事業、旅客自動車運送事業、旅行業駐車場業、広告業損害保険代理業、その他の保険媒介代理業旅行用品、飲食料品・酒類・医薬品・化粧品・日用品雑貨等の小売業、旅館業及び飲食店業、不動産の売買・賃貸・仲介及び管理業

URL：https://www.jrkyushu.co.jp

Connectiv株式会社 会社情報

会社名：Connectiv株式会社

所在地：東京都千代田区霞が関1-4-1

代表者：代表取締役 石井 裕希

設立：2017年9月1日

事業内容： 企業向けブロックチェーン接続API『NFT Garden』の開発・運営、イベントプラットフォーム『Snapshot』の開発・運営、ブロックチェーン事業構築支援、ソフトウェア開発支援

URL：https://connectiv.jp