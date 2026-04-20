プレミアムシェアオフィスのJustCo（ジャストコ）、2026年10月（予定）に外苑前・南青山エリアに新拠点「JustCo D-LIFEPLACE南青山（仮称）」をオープン。

JustCo Japan株式会社

シンガポール発のプレミアムシェアオフィスを運営するJustCo（以下「ジャストコ」）は、2026年10月（予定）に、東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩１分のD-LIFEPLACE南青山の最上階に、新拠点「JustCo D-LIFEPLACE南青山（仮称）」をオープンいたします。

東京で最も洗練された空気感を感じられる、外苑前・南青山エリア

表参道や青山と連続する外苑前・南青山エリアは、ファッション、建築、アートが融合した都会的な雰囲気と豊かな緑が調和しています。ハイブランドの旗艦店をはじめ、デザイン性の高いショップやカフェが点在し、周辺を歩くだけで洗練された空気感を感じることができる特別なエリアです。

外資系IT企業や大手アパレル企業に選ばれる、ロケーション・眺望に優れたオフィスビル

D-LIFEPLACE南青山は、2003年に竣工した地上12階建てのオフィスビルです。ジャストコの新拠点は最上階の2フロア（11階＆12階）に位置し、全面ガラス張りのワンフロアの面積は約400坪、南側の区画からは東京タワーや六本木の景色、そして北側の区画からは国立競技場や新宿の景色が広がります。

東京メトロ外苑前駅から徒歩1分、青山一丁目駅や表参道駅も徒歩数分圏内にあり、外資系IT企業や大手アパレル企業がテナントとして入居する、利便性に優れたハイグレードなオフィスビルです。

洗練された空気感の中で刻む、Aoyama Rhythm（リズム）

ファッション、建築、カルチャーが交差する青山ならではの洗練された空気感の中で生まれる“リズム”をコンセプトに、素材とデザインが静かに響き合う空間をつくります。

*画像は完成イメージです。実際と異なる場合がございます。

【施設概要】

施設名称：

JustCo D-LIFEPLACE南青山（仮称）

住所：

東京都港区南青山2-26-1 D-LIFEPLACE南青山 11階＆12階

アクセス：

東京メトロ銀座線「外苑前駅」1A出口より 徒歩1分

東京メトロ銀座線、半蔵門線「青山一丁目駅」から徒歩９分

東京メトロ銀座線、半蔵門線、千代田線「表参道駅」から徒歩10分

公式WEBサイト(https://www.justcoglobal.com/ja-jp/centre/justco-d-lifeplace-minami-aoyama/?utm_campaign=tyo_pre_open_dlife_gen_camloc_2604&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)

ジャストコのご紹介

ジャストコは、2011年にシンガポールで創業して以来、インテリジェントな空間設計と革新的なソリューションを通じて、企業・人・アイデアをつなぐフレキシブルワークスペースパートナーとして事業を拡大してきました。

現在では、アジア太平洋地域の主要15都市において、40拠点以上のシェアオフィスおよびコワーキングスペースを運営しています。

また、ラグジュアリーブランド「THE COLLECTIVE（ザ・コレクティブ）」、プレミアムブランド「JustCo（ジャストコ）」、エッセンシャルブランド「the boring office（ザ・ボーリングオフィス）」の3つのコワーキングブランドを展開し、スタートアップから大企業まで、多様化・高度化するオフィスニーズに幅広く対応しています。

拡大する日本のジャストコ：

私たちジャストコが運営するシェアオフィスは、デザイン賞受賞実績を豊富に持つシンガポール本社のデザインチームが、企画・設計から施工管理に至るまで一貫して手がけることで、妥協のない品質、機能性、快適性を高次元で実現した空間・設備を提供しています。

さらに、バイリンガルスタッフが常駐し、会員企業様一社一社に寄り添ったきめ細やかなサービスを提供することで、上質なホスピタリティ体験を融合させた、プレミアムなシェアオフィスを実現しています。

日本のフレキシブルオフィス市場においては数少ないプレミアムブランドとして、JustCoは2022年に渋谷ヒカリエ33階に日本初の拠点「JustCo渋谷ヒカリエ」を開業しました。

以来、ビジネス中心地において、そのエリアを象徴する商業複合施設へと拠点を拡大しています。

JustCo渋谷ヒカリエ | 渋谷駅直結JustCo新宿ミライナタワー | 新宿駅直結JustCoグラントウキョウサウスタワー | 東京駅直結ザ・コレクティブ グラントウキョウサウスタワー | 東京駅直結ザ・コレクティブ グラングリーン大阪 | 大阪駅直結

ジャストコ 公式WEBサイト(https://www.justcoglobal.com/ja-jp/locations/?utm_campaign=tyo_pre_open_dlife_gen_camloc_2604&utm_medium=paid_content&utm_source=%7Bpublisher_name%7D&utm_term=%7Bkeyword%7D&utm_content=bio_linktree&utm_objective=tofu&utm_agency=fpd_sg)