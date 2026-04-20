「THE CHiRAL NIGHT × カラオケパセラ 『スロウ・ダメージ』歌唱キャンペーン」開催決定！！

株式会社NSグループ







ライブイベント「THE CHiRAL NIGHT fall into “Slow Damage”」の開催決定を記念して、

「THE CHiRAL NIGHT × カラオケパセラ 『スロウ・ダメージ』歌唱キャンペーン」の開催

が決定いたしました！

『スロウ・ダメージ』の楽曲配信に加えて、期間限定でプレゼントキャンペーンも実施いた

します。



皆さまのご参加を心よりお待ちしております！

【開催期間】

2026.4.20～2026.5.31

楽曲配信 2026.4.20～



【開催店舗】

カラオケパセラ全店舗

■『スロウ・ダメージ』楽曲配信



『スロウ・ダメージ』のボーカル曲 9 曲を 2026 年 4 月 20 日(月)～カラオケパセラ全店舗

で配信！

カラオケ映像として、ライブイベント「CHiRAL LIVE 2022 × スロウ・ダメージ」で上映し

た専用 MV を使用いたします。



＜対象楽曲＞

il ／Anna Evans golden folks

arlequin ／ THE ANDS

inside out ／ THE ANDS

原罪から未来へ ／ GOATBED

HEAD CASE TATTOO ／ GOATBED

Keep me alive ／ ARKTA

Damaging you ／ ARKTA

after all ／ THE ANDS

真珠楼 ／ Anna Evans golden folks



配信開始：2026 年 4 月 20 日(月)～

配信店舗：カラオケパセラ全店舗

■プレゼントキャンペーン

上記楽曲を対象に、4 月 20 日(月)～5 月 31 日(日)の期間限定でプレゼントキャンペーンを

実施いたします。

カラオケ映像に表示されるキーワードを集めて応募した方に、もれなく「スマホ用オリジナ

ル壁紙」をプレゼント！

さらに、正解者から抽選で 10 名様に「オリジナルポスター」もプレゼントいたします。



＜参加方法＞

１.対象楽曲のカラオケ映像の最後に表示されるキーワードを集める

２.9 つのキーワードを並び替えて一つの言葉にする

３.専用フォームから入力して応募する



＜プレゼント＞

・スマホ用オリジナル壁紙（応募者全員）

・オリジナルポスター（正解者から抽選で 10 名様）

■「THE CHiRAL NIGHT」『スロウ・ダメージ』について

「THE CHiRAL NIGHT」



音楽や映像を通してニトロキラル作品の世界観をご体感いただけるイベントです。

2026 年 8 月 22 日(土)に開催予定の「THE CHiRAL NIGHT fall into “Slow Damage”」では

『スロウ・ダメージ』をフィーチャー。

同作のボーカル曲によるライブパフォーマンスに加え、“淵井鏑”書き下ろしシナリオによる

フルボイスのドラマパートも上映いたします。

『咎狗の血』『Lamento -BEYOND THE VOID-』『sweet pool』『DRAMAtical Murder』な

ど歴代ニトロキラル作品の楽曲も交えて、約 4 時間のステージをお届けします。

特設サイト：https://www.nitrochiral.com/special/chiralnight_2026/



『スロウ・ダメージ』

2021 年にニトロキラルから発売された BL ゲームです。

人の心の奥底に押し込められた欲望を描き出す主人公・トワの物語。ニトロキラルの特徴で

あるハードな描写と世界観を存分にお楽しみいただけます。

パッケージ版／ダウンロード版ともに販売中。

公式サイト：https://www.nitrochiral.com/game/slow-damage/

株式会社NSグループ

株式会社NSグループは、サービス業を軸に、ブライダル・ホテル・レストラン・カラオケ・カフェ・スタジオ等々、50種類以上の事業ブランドを戦略的に展開しています。どの事業においても顧客への付加価値を高めることにより、その領域で「選ばれるブランド」を創っています。今後も『複合ストーリー戦略』に基づいた、多種多様なレジャー施設の企画・開発・運営に挑戦していきます。



＜事業/ブランド＞※一例

・バリ風都市型ホテル「バリアンリゾート」

・ハニトーで有名な「カラオケパセラ」

・静岡県伊豆エリアリゾートホテル「アンダリゾート」

・カプセルホテル「安心お宿」

・エンターテインメント複合施設「パセラボタワー」

・ウェディング＆パーティースペース「バトゥール」「グレースバリ」など



※株式会社NSグループは、株式会社ニュートン、株式会社サンザのホールディングスカンパニーです。



会社名：株式会社NSグループ

代表者：取締役社長 荻野佳奈子

所在地：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2丁目4-10 KDX東新宿ビル7F

設立日：1986年9月19日

事業内容：ウエディング・ホテル・レストラン・パーティースペース・カフェ・リゾートカラオケ・バー・フォトスタジオ等を中心に約20業態100店舗を展開

URL：https://www.nsgrp.co.jp/