【リーン・ロゼ】梅田店を2026年5月22日（金）にオープン。5月20日（水）にはプレオープンイベントを開催

ドリームベッド株式会社

ドリームベッド株式会社（本社：広島市西区、1950年創業、代表取締役社長：三宅弘人）は、ライセンス生産を行っているフランスのインテリアブランド＜Ligne Roset（リーン・ロゼ）＞より、国内7店舗目となる直営店「リーン・ロゼ梅田」を、2026年5月22日（金）にオープンいたします。

これに先立ち、5月20日（水）に開催するプレオープンイベントでは、元宝塚歌劇団月組トップスターの紫吹淳さんが登壇。大好きなフランスのことや、家具へのこだわりについてお話しいただきます。さらに、リーン・ロゼ日仏提携45周年記念生地「KAKEHASHI」をデザインした、テキスタイルデザイナーの西山景子さんとのクロストークも実施します。

「リーン・ロゼ梅田」は、上質な暮らしを大切にされるお客様に向けて、「生活を彩るアート」としてのリーン・ロゼのトータルコーディネートをご提案します。西日本のフラッグシップショップとして、ゆったりとした空間の中で、梅田店でしか体感できないコレクションや、リーン・ロゼの新たな世界観をお楽しみいただけます。

リーン・ロゼ梅田 外観イメージ画像リーン・ロゼ梅田 内観イメージ画像

「リーン・ロゼ梅田」の3つの特長

リーン・ロゼ梅田のイメージコンセプトは「邸宅」。高級感のある設えの中で、自宅のようにくつろげる空間をご用意し、お客様一人ひとりのイメージに寄り添ったインテリアをご提案いたします。

(1)The Maison of Art de Vivre

～フランスの美学が息づく、豊かな暮らしを体現する「邸宅」～

家具を単なる「道具」としてではなく「生活を彩るアート」として提案します。また「店舗」ではなく「フランスの美しい暮らしそのものがある家」として、お客様をお迎えします。温かみと高級感を両立させた空間で、ゆったりとご覧いただけます。

(2)自宅のようにくつろぐ、プライベートな「サロン・スタイル」

内装には大理石や木材をふんだんに使用。スタッフと日常会話を交わすようにインテリアの相談ができる、落ち着いた空間設計です。ブランドの主軸アイテムであるソファに加え、周辺家具も組み合わせることで、コンテンポラリーなライフスタイルをトータルにご提案いたします。

(3)邸宅を飾るにふさわしい「名作」と「限定品」のキュレーション

ベストセラーソファ「ロゼトーゴ」や「ロゼプラド」は、上質なレザーや、他店舗ではあまり見られない輸入ファブリックを張った特別仕様を中心に展示いたします。

また、梅田店ならではのコレクションを展開し、「ここでしか出会えない」という特別な体験をご提供します。

プレオープンイベントについて

本プレオープンイベントは、関係者様向けのイベントとして開催いたしますが、トークセッションの時間に限り、日頃よりご愛顧いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、抽選で10名様の一般のお客様をご招待いたします。紫吹淳さんご自身のライフスタイルやこだわり、大好きなフランスでの体験をお話しいただく予定です。

なお、当選されたお客様は、プレオープンイベント内のトークセッション実施時間に限りご入場いただけます。

■トークセッション概要

・ゲスト：紫吹淳さん、西山景子さん

・内容：スペシャルトークセッション（紫吹様×MC、紫吹様×西山様×MC）

・開催日：2026年5月20日（水）

・会場：リーン・ロゼ梅田

大阪府大阪市北区梅田1-8-16 ヒルトンプラザ イースト B1F

■一般ご招待について

応募フォームよりご応募いただいた方の中から、抽選で10名様をご招待いたします。

当選者の発表は、当選された方へのご連絡をもって代えさせていただきます。

応募詳細についてはこちら(https://www.ligne-roset.jp/news/campaign/umeda-preopen.html)

■メディア関係者様へ（取材のご案内）

本プレオープンイベントでは、メディア関係者様のご来場およびご取材を受け付けております。トークセッションのほか、店内撮影や出演者への囲み取材も予定しております。

ご取材を希望される場合は、事前に問い合わせ先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【プレオープンイベントスケジュール】

13:30 受付開始

13:50 プログラム説明

14:00 オープニング（ご挨拶、リーン・ロゼ梅田のご紹介）

14:10 トークショー

15:00 クロージング（ご挨拶）

15:05 メディア向けフォトセッション

15:10 囲み取材

紫吹 淳

宝塚歌劇団出身。2001年月組トップに就任。

2004年、宝塚歌劇団を退団、女優としてデビュー。

確かな実力と華やかな存在感で、舞台・テレビ・LIVE等幅広く活躍。

6月11日～24日まで東京芸術劇場で上演される、主演舞台「アーネスト・シャクルトンに愛されて」の公演が控えている。

西山 景子



セントラルセントマーチンズ準修士卒業、ロンドンカレッジオブファッション大学院卒業。2014年に自身のブランド「KEIKO NISHIYAMA」を創設。若手支援プログラムへの選出を機に、ロンドンとパリのファッションウィークにてコレクションを発表。

2026年4月1日発売の、リーン・ロゼ日仏提携45周年記念生地「KAKEHASHI」のテキスタイルデザインを手掛ける。

施設詳細

リーン・ロゼ梅田

■住所 〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1-8-16

ヒルトンプラザ イースト B1F

■営業時間 11：00～19：00

■店休日 不定休（施設の休館日に準ずる）

リーン・ロゼについて

リーン・ロゼは、1860年にフランス リヨン郊外のブリオードで創業したロゼ社が展開するインテリアブランドです。第2次大戦後の家具の供給に貢献した後、デザイナーとのコラボレーションによる本格的なコンテンポラリー家具の製造を開始。1973 年には、現在も世界中で人気を博しているソファ「ロゼトーゴ」をパリ国際見本市で発表するに至ります。その革新的なデザインは来場者に衝撃を与え、瞬く間に世界中のデザインに影響を及ぼしました。

現在日本では6つの直営店と、100店舗以上の取扱店を展開し、幅広い世代から支持を得ています。

Ligne Roset

https://www.ligne-roset.jp/

ドリームベッド株式会社について

ドリームベッドは、1950年に広島で創業。駐留軍のマットレス修理を請け負ったことを機に、「寝心地のいいマットレスを日本でも普及させたい」という創業者の想いが、当社のはじまりです。

以来、自社製造にこだわってきました。自社ブランドの他、アメリカの「Serta（サータ）」や「KING KOIL（キングコイル）」、ドイツの「RUF（ルフ）」、フランスの「Ligne Roset（リーン・ロゼ）」などの海外ブランドも、ライセンス契約により、単なる輸入ではなく、国内自社工場での生産をしています。

高品質かつライフスタイルにフィットする多様な商品を、ラインナップするとともに、海上運賃や通関などの輸入コストを抑え、よりスピーディーでお客さまに密着したアフターサービスを実現しています。長年培ったノウハウや技術を活かした質の高いモノづくりでお客さまに「快適で美しいくらし」を提供してまいります。

dream bed

https://www.dreambed.co.jp/ （コーポレートサイト）