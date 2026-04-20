【スタートアップワールドカップ2026名古屋予選】1分間スピーチ登壇企業10社が決定！

株式会社ペガサス・テック・ベンチャーズ・ジャパン

ペガサス・テック・ベンチャーズ（本社：米カリフォルニア州サンノゼ、代表：アニス・ウッザマン）は、「スタートアップワールドカップ2026」名古屋予選における、特別プログラム「1分間スピーチ」に登壇するスタートアップ10社が決定したことをお知らせいたします。

名古屋予選は、2026年4月23日（木）にSTATION Aiおよび岡谷鋼機名古屋公会堂にて開催され、会場・オンラインを合わせて約3,000名規模の参加を予定しています。

東海エリアを舞台に活躍する選び抜かれた10社が、3,000名の観客を前に1分間で自社の魅力と可能性を全力で伝える白熱のピッチを繰り広げ、ステージを盛り上げます。

名古屋予選の観戦チケットはこちら：https://swc2026-nagoya.peatix.com/

1分間スピーチに登壇する10社は以下の通りです。（掲載はアルファベット順）

- アグリノード株式会社(https://agrinode.jp/)自動収穫ロボットの開発から補助金申請・労働力マッチング支援プラットフォームまで、AIを活用したスマート農業支援事業を展開

2. アンヴァール株式会社(https://www.aonbarr.co.jp/)

海水からCO2・水素・マグネシウムの回収を同時に行い、二酸化炭素削減からクリーンエネルギーの

生成、資源化までを実現する環境技術を開発

3. Crafton Biotechnology株式会社(https://craftonbio.com)

独自の高純度mRNA技術を用い、発熱や炎症等の副作用を大幅に抑えたガン・感染症・希少疾患向

けの次世代mRNAワクチン及び治療薬を開発

4. 株式会社クロスイー(https://crosse.jp/)

独自の低温脱水・炭化技術により、生ごみなどの有機廃棄物を有害ガスを出さずにバイオ炭へとア

ップサイクルする環境配慮型炭化プラントを提供

5. 株式会社JAXENSE(https://jaxense.com/)

外国人労働者には難しい「行間を読む」等の文化的な暗黙知による判断のズレをAIで可視化・予測

し、外国人雇用の定着支援事業を展開

6. 株式会社MEDICOLAB(https://medicolab.co.jp/)

大掛かりな設備や被曝リスクのある検査を不要にし、従来のMRI画像からパーキンソン病や認知症の

早期発見を実現するAI診断システムを開発

7. 合同会社道設計(https://www.theway.design/)

一般的な手動車いすに後付けして電動化することで、介護者の負担を軽減して高齢者や障害者の外出

を支援する電動アシスト装置を開発

8. Pestalozzi Technology株式会社(https://pestalozzi-tech.com/)

教育機関向けの体力テストデータの入力・集計・分析システムや企業の健康経営を支援する運動・生

活習慣データの活用プラットフォームを提供

9. 株式会社スリーラボ(https://three-labs.com/ja)

高エネルギーレーザーによる独自の加工技術を用い、従来困難だったダイヤモンドやタングステン等

の硬い工具の加工再生サービスを展開

10. ZAI株式会社(https://hp.zai-ltd.com/)

スマホで現場の余剰資材をリアルタイムに管理・見える化し、譲りたい人と欲しい人をマッチング して再利用を促進するプラットフォームを開発

スタートアップの本気と熱量を間近で体感できる会場にぜひお越しください。

2025年度 東京予選代表 株式会社Acompany名古屋予選概要

日程：2026年4月23日（木）

会場：STATION Ai、岡谷鋼機名古屋公会堂

〒466-0064 愛知県名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番3号

主催：ペガサス・テック・ベンチャーズ

公式サイト：https://www.startupworldcup.io/nagoya-regional

観戦チケットはこちら：https://swc2026-nagoya.peatix.com/

スタートアップワールドカップについて

スタートアップワールドカップは、世界130以上の国と地域で予選が繰り広げられ、革新的なスタートアップ企業が集まる、世界最大級のピッチコンテストです。世界各国から毎年3万社以上のスタートアップ企業のエントリーの中から、各地域予選を勝ち抜いた代表企業が米国サンフランシスコでの世界決勝大会に参加し、優勝投資賞金100万米ドル（約1億5千万円）を懸けて競い合います。

2025年度の日本予選は東京、九州、東北で開催され、3箇所で合計8,000人以上の大手企業、投資家、メディアの方々などが、スポンサーや観客として会場及びオンラインで参加しました。事業拡大を目指すスタートアップにとって、資金調達、事業提携やマーケティングに繋がるまたとないチャンスとなります。また、日本予選だけに特別に1億5千万円規模の投資賞金も用意されており、予選に応募するすべてのスタートアップに資金獲得のチャンスがございます。

ペガサス・テック・ベンチャーズについて

ペガサス・テック・ベンチャーズは米国シリコンバレーに本社を構え、世界40社以上の大手企業からLP出資を受け入れており、これまでに米国、日本、東南アジアを中心に290社以上のスタートアップに投資を実施しているベンチャーキャピタルです。日本では、マネーフォワード、メタップス、エアトリ、モンスターラボ、AI CROSSといった既に上場した企業のほか、Mujin、SkyDrive、テラモーターズ、ユニファ、FiNC Technologies、ライフイズテック、WizWe等への投資を行っており、投資先の海外展開や事業提携、資金調達の支援等を手掛けた実績を有します。詳細については、こちらをご覧ください。

*上記の投資先企業は、必ずしもペガサスの全投資先企業を代表するものではありません。

https://ja.pegasustechventures.com/

問い合わせ窓口：

ペガサス・テック・ベンチャーズ

担当：海野あやか

unno@pegasusventures.com

TEL:03-6417-4570