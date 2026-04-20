【城西国際大学】2キャンパスで100円学食を実施　同窓会支援事業

城西国際大学

城西国際大学では、物価高騰が続く中での経済的支援を目的に「100円学食キャンペーン」を千葉東金キャンパスおよび東京紀尾井町キャンパスの2キャンパスにて実施します。

近年の食費高騰を背景に、本キャンペーンでは低価格で栄養価の高い食事を提供することで、学生の経済的負担の軽減を図るとともに、学業に集中できる環境づくりを通じて健康的な学生生活の支援を目指します。

なお、本取り組みは同窓会の協賛により本年度初めての実施。通常500円のメニューを学生は100円の自己負担で食事を取ることができます。

今後も同窓会等と連携しながら、学生の満足度向上および学生生活のさらなる充実に向けた取り組みを推進してまいります。

概要

千葉東金キャンパス

実施日：4月27日（月）～5月1日（金）

実施場所：SOL Diner（第二学生食堂）

料金：100円

備考：ランチプレート（各日200食）

※先着。本学学生以外の方はご利用になれません。

予定メニューの一例（油淋鶏プレート）

東京紀尾井町キャンパス

実施日：4月29日（水） ※水曜授業日

実施場所：3号棟1階 カフェテリア

料金：100円

備考：週替わり ハンバーグランチ（各日150食）

※先着。本学学生以外の方はご利用になれません。

予定メニュー（ハンバーグキノコソースランチ）