サンクゼールが取り組む「森との共生」。信濃町オフィス周辺の自社の森「サンクゼールの森」で、クマ対策を兼ねた森林保全活動を実施

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町／代表取締役社長：久世良太）は、地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」に認定されている「サンクゼールの森（長野県信濃町）」にて、パートナー（従業員のこと、以下パートナー）有志による森林保全活動を実施いたしました。

今回の整備は、メインオフィス周辺に広がる森林を守り、周辺地域や野生動物と共生する明るい森を維持することを目的に実施。石拾い、ツル植物の除去を行い、パートナーが一丸となって持続可能な環境づくりに取り組みました。

豊かな「サンクゼールの森」を未来へつなぐ

サンクゼールのメインオフィス 信濃町オフィス周辺に広がる、約110,000平方メートル の「サンクゼールの森」。この森では、10年以上にわたる調査で植物・昆虫・鳥類などの多様な生き物が約1,000種確認されており、非常に豊かな生物多様性を有することが分かっています。

この大切な資産を次世代へとつないでいくため、信州大学教育学部森林生態学研究室の井田秀行教授らによる植生調査・定点調査に加えて、パートナーが自ら汗を流す整備活動を継続的に行っています。

今回の主な活動内容

今回の保全活動では、以下の2点を重点的に実施いたしました。

- 石拾いによる除草環境の整備社屋裏の空き地では、野生のイノシシが土を掘り返したことで地中の石が露出。乗用草刈機による除草に支障が出る状態となっていたため、石拾いを実施しました（2023年、2025年にも実施）。石を除去し、適切に草刈りができる環境を整えています。石を除去し、適切に草刈りができる環境を整える拾った石でトラックがいっぱいに- ツル植物の集中除去繁茂したツル植物を除去することで、森の健全な育成を助けるとともに、森林内の見通しを改善しました。ツル植物は成長に伴い木を締め付けて傷めてしまう原因となります。木に絡みつくツル植物を除去ツル植物は成長に伴い木を締め付けていく

これらの作業により、日々の整備効率が向上するだけでなく、クマなどの野生動物が潜みづらい環境を作り、地域全体の安全性を高める「森づくり」を推進します。

地域社会への貢献と環境保護

私たちは、今後も「サンクゼールの森」の保全活動を通じて、野生動物との共生や生物多様性の保護について、一人一人が主体的に考える機会を創出。パートナーが安心して訪れることができる明るい森を維持し、豊かな自然を守り続けていく取組みをこれからも継続することで、持続可能な社会へ貢献してまいります。

サンクゼールの森は「自然共生サイト」に認定されています

社内の有志パートナー14名が参加して社屋周辺の整備を行った整備概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/179_1_254c052f60c2b01e1c750fb8d12323bb.jpg?v=202604201051 ]メインオフィスを構える信濃町オフィス周辺に広がる 約110,000 平方メートル もの森「サンクゼールの森」

2025年12月、メインオフィスを構える信濃町オフィス周辺に広がる約110000平方メートル の森「サンクゼールの森」は、地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」として国から認定されました（令和7年度第2回認定） 。「サンクゼールの森」が生物多様性を有する豊かな森であることに加え、長年にわたる森林保全活動についても評価されています 。

サンクゼールの森 自然共生サイトに認定 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000158568.html

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を置く食品製造小売企業です。「久世福商店」、「St.Cousair」などの専門店を全国に展開し、商品の企画製造から販売までを一気通貫で行う「食のSPAモデル」を展開しています。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃の、家族とお客様とで囲んだ笑顔溢れる食卓の風景を原点とし「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレートスローガンに掲げています。



■会社名 ：株式会社サンクゼール

■本社 ：長野県上水内郡飯綱町芋川1260

■代表者 ：代表取締役社長 久世 良太

■創業 ：1979年

■設立 ：1982年

■事業内容

・ジャム・ワイン、その他食品の製造販売、

・ワイナリー、レストラン、売店などの直営、及びフランチャイズ展開

・オンラインマーケットプレイス「旅する久世福e商店」の運営

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

■オンラインモール「たびふく」

https://kuzefuku-arcade.jp/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair

X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/

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note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest