100人の体験者から「使える知恵」を集めた、更年期対策の決定版！『マンガ　これって更年期ですか？』発売（4/22）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『マンガ これって更年期ですか？』（上田 惣子 著、高尾 美穂 監）を2026年4月22日に発売いたします。

約100人の体験談を集めた「使える」マンガ！

プラセンタが保険で打てる？

閉経前の生理不順に便利なグッズ？

ホットフラッシュから睡眠障害まで約100人から聞いた解決法がマンガで読める！

目次

1章 アイツって何？ 更年期症状とは？編

2章 どうやって始まるの？ 更年期スタート編

3章 助けて！汗が止まらないよ ホットフラッシュ編

4章 世界中が敵に見える！ イライラ編

5章 白髪もシミもシワも加速していく！ 美容編

6章 眠れなかったり、起きちゃったり… 不眠編

7章 いつになったらナプキン捨てていいの？ 閉経編

8章 不調を改善！ プチヨガのすすめ編

9章 落ち込む日、どうしてる？ メンタル編

10章 脳まで影響あるなんて聞いてないよ！ 認知機能編

11章 くしゃみしても大丈夫？ トイレ問題編

12章 肩こり・めまい・骨折… 色々トラブル編

13章 何言ってんだ！男性にもあるよ！ 男性更年期編

著者略歴

上田惣子（ うえだ・そうこ）

イラストレーター歴30年。数々の実用書や女性誌などで描いてきたクスッと笑えるコミックエッセイには定評がある。著書に『マンガ 自営業の老後』（文響社）、『うちのネコ「やらかし図鑑」』（小学館）、『人生最後のダイエット』（集英社）、『マンガでわかる介護入門』（大和書房）がある。

高尾美穂（ たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。日本スポーツ協会公認スポーツドクター。ヨガ指導者。東京慈恵会医科大学大学院修了後、東京慈恵会医科大学病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック「イーク表参道」副院長。女性の健康で幸せな人生と前向きな選択を後押しすることをライフワークとしている。著書に『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など多数。

書籍概要

書名 ：マンガ これって更年期ですか？

著者 ：上田 惣子

監修 ：高尾 美穂

発売日：2026年4月22日

判型 ：A5判

頁数 ：184ページ

定価 ：1,760円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp