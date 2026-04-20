PHRアプリ「パシャっとカルテ」、iOS「Appleヘルスケア」・Android「Googleヘルスコネクト」とのデータ連携を開始。日々の健康記録の自動化で、より手軽なセルフケアを実現

Arteryex株式会社

Arteryex株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：李東瀛、以下Arteryex）は、同社が提供する医療情報管理アプリ（PHRアプリ）「パシャっとカルテ」において、Apple社が提供する「Appleヘルスケア（iOS）」およびGoogle社が提供する「Googleヘルスコネクト（Android）」とのデータ連携機能を追加いたしましたことをお知らせいたします。

これにより、ユーザーは各OS標準アプリで管理している最新の健康数値を、改めて手入力することなく「パシャっとカルテ」上でシームレスに確認・活用することが可能となります。

■PHR（Personal Health Record）について

PHR（Personal Health Record）とは、個人の健康・医療情報を本人が一元的に管理・活用できる仕組みです。健診結果や処方情報、検査データ、日々のバイタルデータなどをデジタル上で統合し、本人が主体となって閲覧・共有・活用することを可能にします。

近年、医療DXの推進やデータヘルスの高度化が進む中、PHRは医療機関や薬局、保険者、自治体など多様なステークホルダーと連携し、より質の高い医療・ヘルスケアの実現を支える基盤として注目されています。

PHRの活用により、利用者は自身の健康状態を継続的に把握し、生活習慣の改善や重症化予防に取り組むことが可能になります。また、医療従事者にとっても、患者の健康情報を包括的に把握できることで、より適切で個別化された医療提供につながります。

当社はPHRを通じて、生活者一人ひとりが主体的に健康管理を行える社会の実現を目指してまいります。

■アップデートの背景

「パシャっとカルテ」は、散らばりがちな医療情報をスマートフォン一つで管理できるPHRアプリです。これまで多くのユーザー様から「スマートウォッチ等で計測しているデータを自動で取り込みたい」「毎日手入力するのは手間がかかる」というご要望をいただいておりました。 今回のOS標準ヘルスケア機能との連携により、日常的なバイタルデータと、健診結果などの医療情報をシームレスに統合し、より多角的な健康管理をサポートいたします。

■アップデートの主なポイント

1. OS標準アプリとのデータ連携で「入力の手間」を解消

iOSの「Appleヘルスケア」、Androidの「Googleヘルスコネクト」と連携設定を行うことで、各アプリに記録されている「体重・血圧・体温」のデータが自動で「パシャっとカルテ」に反映されます。複数のアプリを行き来して数値を転記する手間を省き、より手軽に情報を集約できます。

2. 健診結果とOS管理データの「統合表示」を実現

「日々の記録」画面では、OS連携によって取得した日常の数値とともに、アプリに登録済みの過去の健診・検査結果もあわせて表示されます。「OSで管理している日常の推移」と「医療機関での検査結果」を一つの画面で比較できるようになり、自身の健康状態をより多角的に捉えることが可能です。

3. 直感的なグラフ表示で健康の変化を可視化

連携されたデータは即座にグラフ化されます。数値の変化を視覚的に捉えられるため、生活習慣の見直しによる成果を実感しやすく、モチベーション維持にもつながります。さらに、健康診断結果や検査結果を登録しておけば、過去データと直近の数値を簡単に比較することができます。



▼ダウンロードはこちら

https://pashakarte.onelink.me/yM76/press

パシャっとカルテについて

「パシャっとカルテ」は、散らばりがちな医療情報をスマートフォン一つで管理できる無料のPHRアプリです。健康診断の結果や検査結果、お薬の情報を撮影するだけでデータ化され、アプリ内で一元管理することが可能です。医療情報を手軽に管理・活用することで、ユーザーの健康増進をサポートします。



2026年4月時点の主な機能は以下の通りです。

- iOS「Appleヘルスケア」/ Android「Googleヘルスコネクト」連携機能- 健診結果や検査結果、薬の情報を撮影し、自動でデータ化- 医療費の領収書を撮影するだけで簡単に管理・計算- 血圧・体重・体温など日々の記録を写真または手入力で管理- アンケート回答やインタビュー参加等でアプリ内ポイントを取得

▼ダウンロードはこちら

https://pashakarte.onelink.me/yM76/press



日々の記録に加え、健診結果の推移をグラフで可視化し、医療費の記録など多様な機能をご利用いただくことで、ご自身およびご家族の健康状態をより的確に把握することが可能です。

ぜひ、新しくなった日々の記録機能とあわせて、日々の健康管理にご活用ください。

Arteryexについて

Arteryexは「健康銀行」構想を掲げ、医療データを患者自身が管理し、自らの“資産”として活用できる仕組みを提供しています。アプリ「パシャっとカルテ」を中心に、医療情報プラットフォーム事業やシステム開発事業を展開しています。



ArteryexではPHR（Personal Health Record）データを活用し、様々なサービスと連携を進め、医療情報の正しい二次利用を促進させています。本取り組みに関する取材のご相談やご質問などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

会社名：Arteryex株式会社

WEB：https://arteryex.biz/

設立日：2018年2月1日

所在地：東京都千代田区外神田6-6-1 斎藤ビル2階・4階

代表取締役：李 東瀛

事業内容：医療情報管理アプリ「パシャっとカルテ」の開発ならびに運営、医療情報プラットフォームサービスの提供、医療分野におけるシステム・アプリケーションの開発

営業時間: 11:00-18:00（平日）

【本件に関するお問い合わせ先】

Arteryex株式会社 パシャっとカルテ事業部

メール：mrktg@arteryex.biz

WEB：https://arteryex.biz/(https://www.arteryex.biz/)