ファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」を活用し、Re:ステージ！オフィシャルファンクラブがオープン！

株式会社日テレWands

株式会社日テレWands（東京都港区、代表取締役社長執行役員：角田洋子）は、推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、「株式会社ポニーキャニオン（東京都港区、代表取締役社長：大熊 一成）」「株式会社hotarubi（東京都千代田区、代表取締役社長：太田 匡都史）」が運営する、女子中学生アイドルをテーマにしたメディアミックスプロジェクト「Re:ステージ！」のオフィシャルサイト兼ファンクラブサイトを開設いたしました。

◆サイト概要◆

『Re:ステージ！』は、リメンバーズ(ファン)の皆さまに支えられ、歩み始めて10年が経ちました。

この先の10年、新たなステージへ進むために…もっと身近に、もっと深く『Re:ステージ！』を感じられる場所として公式ファンクラブをオープンします！

ここでしか体験できない"いい感じ"の会員限定コンテンツをたくさん準備していますので、これからの『Re:ステージ！』を、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう♪

●Re:ステージ！オフィシャルファンクラブ

●URL：https://rst-project.com/

◆プラン紹介◆ ※全て税込み価格

●いい感じプラン：月額550円

●もっといい感じプラン：月額2,200円

◆コンテンツ紹介◆

※各プランごとにご利用いただけるコンテンツ内容が異なります。

◆会員番号付きデジタル会員証

ファンクラブにご入会いただいた方に、会員番号とともにオリジナルデザインのデジタル会員証を発行いたします。

◆FC限定イベント

ファンクラブ会員だけが参加できる特別なイベントを不定期で開催します。

※全プラン共通でご参加いただけます。詳細は開催時にNEWS等でご案内いたします。

※イベントごとに購入可能な対象のプランも異なる場合がございますのであらかじめご了承ください。

◆FC加入者プレゼント

ファンクラブに入会・継続いただいている皆様へ、感謝の気持ちを込めたプレゼント企画です。

ここでしか手に入らない限定アイテムを、不定期で「入会者全員」または「抽選」でプレゼントします！

◆いい感じのFC先行チケット販売

一般販売に先駆けて、チケットの先行販売をご利用いただけます。

◆いい感じの限定コンテンツ

会員限定の特別な画像・動画・音声をお楽しみいただけます。

※コンテンツの更新は不定期となります

◆いい感じの"表"ブログ

加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。

※ブログの更新は不定期となります。

◆いい感じのトークルーム

会員様同士、大人数でグループチャットができる掲示板機能です。

◆いい感じの引換券

ファンクラブ会員様だけがもらえる、特別な「デジタルチケット」です。

イベント会場などでスマホの画面を提示するだけで、対象イベントに応じた限定特典と交換できます。

※引換券は不定期の発行となります。

◆もっといい感じのFC先行チケット販売

「いい感じプラン」よりさらに優遇されたチケットの先行販売をご利用いただけます。

◆もっといい感じの限定コンテンツ

「いい感じプラン」より"さらに特別"な画像・動画・音声をお楽しみいただけます。

※コンテンツの更新は不定期となります。

◆もっといい感じの限定"裏"ブログ

「いい感じプラン」では見られない裏の情報を公開！ 加入後はサイトのBLOGコーナーからお楽しみいただけます。

※ブログの更新は不定期となります。

◆もっといい感じのトークルーム

「いい感じプラン」より特別なグループチャット（スタッフからの投稿もあります）ができる掲示板機能です。

◆もっといい感じの引換券

「いい感じプラン」より"さらに特別"な「デジタルチケット」です。

イベント会場などでスマホの画面を提示するだけで、対象イベントに応じた限定特典と交換できます。

※引換券は不定期の発行となります。

◆公式EC稀星学園購買部クーポン

公式ECサイトで使えるお得なクーポンを発行します。

※クーポンは不定期の発行となります。

◆推しメン設定

キャラクターからひとりだけ、推しのキャラクターを設定いただけます。

加入後はサイト内、マイページの会員コンテンツにある推しメン設定からご登録いただけます。

▼プラン加入特典 コンテンツ比較表※全て税込み価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5296/table/256_1_03cb54391b59dd9f7671fd45cbdcd9b4.jpg?v=202604201051 ]

※比較表内全て税込表記です。

◆Re:ステージ！とは◆

『Re:ステージ！』（通称：リステ）は、ポニーキャニオンとhotarubiが展開する、女子中学生アイドルをテーマにしたメディアミックスプロジェクトです。

一度は夢を諦めた少女たちが、仲間と共にアイドルの全国大会「プリズムステージ」を目指す女子中学生アイドルストーリー。ライトノベル連載を起点に、楽曲制作、ライブ、TVアニメ、ゲームなど、多角的な展開を続けています。

◆公式SNS◆

X：https://x.com/rst_project

YouTube：https://www.youtube.com/@rst_prismstep

◆FaveConnect（フェイブコネクト）について◆

推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービスです。

日本テレビグループの日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービスの構築、運営ノウハウを活かし提供。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現します。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを開設することができます。



企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。

※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページへ

FaveConnect公式ホームページ :https://faveconnect.com/

【会社概要】

株式会社日テレWands

所在地：東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者：角田 洋子

設立日：2018年7月2日

【本件に関するお問い合わせ先】

お問い合わせいただく際、どのプレスリリースを見てのご連絡か記載をお願いいたします。

問い合わせフォーム :https://faveconnect.com/contact/