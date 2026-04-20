炭火やきとり専門店「やきとりの扇屋」「備長扇屋」「本陣串や」とスマートフォン向けゲームアプリ『ブルーアーカイブ』とのコラボレーション開催決定！

株式会社 ヴィア・ホールディングス

株式会社ヴィア・ホールディングスの子会社である株式会社扇屋東日本・株式会社扇屋西日本（代表取締役：楠元 健一郎）が運営する「やきとりの扇屋」「備長扇屋」「本陣串や」と、アニメやゲーム作品とのコラボ企画及びキャラクターグッズの製造販売を行う株式会社ハイ・シーズン（代表取締役：伊藤敦司）は、スマートフォン向けゲームアプリ『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』とのコラボレーション企画を2026年5月21日（木）から2026年6月21日（日）までの期間限定にて開催いたします。

今回、「備長扇屋」「やきとりの扇屋」「本陣串や」と『ブルーアーカイブ』百花繚乱紛争調停委員会との至高のコラボレーションが実現。焼き鳥大好きなナグサをはじめ、作品の世界観をイメージしたコラボメニューが誕生しました。備長炭の熱に包まれ、秘伝のタレが香ばしい究極の一串。期間中、本企画オリジナルグッズも販売いたします。最高の「焼き」をお楽しみください。

■ 開催概要

■ 開催内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/54788/table/127_1_d762e11d36608fab35dc3062f37184f9.jpg?v=202604201051 ]1. コラボメニューの販売

各キャラクターをイメージしたコラボフード・デザート・ドリンクを期間限定で販売いたします。

コラボメニューはディナータイム限定でのご提供となります。

【コラボフード＆デザート】

ナグサの最高ねぎま丼 1,700円（税込）キキョウの黒猫麺 1,500円（税込）

レンゲの青春塩レモンから揚げ 1,500円（税込）ユカリの一日一個！丸ごとフルーツアイス 1,500円（税込）百花繚乱 極上串焼き盛り合わせ 1,900円（税込）

※ナグサの最高ねぎま丼、百花繚乱 極上串焼き盛り合わせに使用している「ねぎま」とレンゲの青春塩レモンから揚げは、通常提供している鶏肉と異なり、一部店舗で取り扱っている岩手県産・青森県産の健康銘柄鶏である「亜麻仁の恵み鶏」を使用しております。

※「亜麻仁の恵み鶏」は、美味しさと健康のバランス、現代の食生活でオメガ3系脂肪酸を摂れるカラダに嬉しい鶏肉です。

【コラボドリンク】

ナグサのレモンソーダ 900円（税込）キキョウのパインソーダ 900円（税込）レンゲのベリーソーダ 900円（税込）ユカリのアップルソーダ 900円（税込）2. ご注文特典（オリジナルポストカード）

コラボメニューをご注文1品につき、オリジナルポストカードをお会計時にランダムで1枚プレゼントいたします。

※特典はなくなり次第、終了となります。

※特典はランダムでのお渡しとなります。同じ絵柄になる場合がございます。予めご了承ください。

3. オリジナルグッズの販売

コラボメニューをご飲食のお客様に、オリジナルグッズをご購入いただけます。

※グッズ販売店舗は3店舗のみ。グッズ販売店舗はイベント特設サイトにてご確認ください。

【グッズラインナップ】

BIGアクリルスタンド（全4種） 1,980円（税込）トレーディングアクリルスタンド（全4種） 880円（税込）トレーディング缶バッジ（全8種） 550円（税込）トレーディングクリアカード（全8種） 550円（税込）

※商品には数量に限りがございます。万が一品切れの際はご容赦の程、お願い申し上げます。

※会期終了後、ハイ・シーズンオンラインショップ等で事後通販を予定しております。詳細につきましては、後日、ハイ・シーズン公式X（https://x.com/highseason2022）にてお伝えいたします。

■ 備長扇屋・やきとりの扇屋・本陣串やについて

全国に170店舗以上構える人気のやきとり居酒屋です。焼き師が1本1本丁寧に焼き上げた焼鳥は、表面はからりと香ばしく、肉内部にしっかりとうま味が閉じ込められており人気を集めています。再仕込みしょう油を贅沢に使った秘伝のタレと、ミネラルたっぷりの天然岩塩による味付けが好評です。焼鳥だけでなく、串カツ・釜飯・からあげ・自慢の一品料理など、幅広いメニューに対応していることから、ファミリー、友人同士、おひとり様、女子会・宴会など、様々なシーンで気軽にご利用いただけます。

運営会社 株式会社扇屋東日本／株式会社扇屋西日本

本社所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

代表者 代表取締役社長 楠元 健一郎

店舗検索URL https://movia.jpn.com/

公式X https://x.com/YakitoriOhgiya

公式Instagram https://www.instagram.com/ohgiya_info/

(株)ヴィア・ホールディングスの子会社である株式会社扇屋東日本・西日本は、炭火やきとり専門店「備長扇屋」「やきとりの扇屋」「炭火焼鳥オオギヤ」「本陣串や」の運営・展開を行っております。

■ 株式会社ヴィア・ホールディングスについて

炭火焼きとりの「備長扇屋」、炭火焼きとんの「紅とん」、パスタとなめらかプリンの「パステル」、小籠包と中華料理の「虎包（フーパオ）」、刺身居酒屋の「魚や一丁」、総合居酒屋「いちげん」など多彩な飲食ブランドを全国に展開しています。

会社名 株式会社ヴィア・ホールディングス

本社所在地 東京都新宿区早稲田鶴巻町519

代表者 代表取締役社長 楠元 健一郎

コーポレートサイト https://www.via-hd.co.jp/

店舗情報 https://movia.jpn.com/

■ 株式会社ハイ・シーズンについて

株式会社ハイ・シーズンは国内外の提携工場によるグッズOEM事業と、アニメやゲーム作品とのコラボ企画及びキャラクターグッズ製造販売を行っております。

会社名 株式会社ハイ・シーズン

本社所在地 東京都千代田区神田神保町1-54-7

代表者 代表取締役 伊藤敦司

コーポレートサイト https://highseason.jp/

公式X https://x.com/highseason2022

オンラインショップ https://highseason-onlineshop.com/

■ 『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』について

『ブルーアーカイブ』とは、Yostarが贈る【学園×青春×物語】が融合したスマートフォン向けゲームアプリです。 本作は、様々な学園に通う少女たちが織りなすポップなストーリーとアニメ風のビジュアル、そしてフル3Dで描かれる次世代ビジュアルのタクティカルバトルが特徴のキャラクターRPGです。

ブルーアーカイブ -Blue Archive-公式サイト：https://bluearchive.jp/

■ 権利表記

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