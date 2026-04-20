『須賀のスガスガしくない話』――集英社コバルト文庫創刊50周年の記念年に、コバルトのレジェンド作家・須賀しのぶ氏初のエッセイ集を、集英社より４月24日（金）に発売

株式会社集英社『須賀のスガスガしくない話』（須賀しのぶ・著）書影

小説家・須賀しのぶ氏の初エッセイ集となる『須賀のスガスガしくない話』が、2026年4月24日（金）に集英社より発売されます。本書は、筆者の「スガスガしくない」日常を17編のエッセイで味わう1冊。テーマは、ゲーテ・高校野球・推し活・埼玉etc.……縦横無尽に飛び回ります。普段の重厚な歴史小説からは想像しがたい軽いノリは、集英社コバルト文庫読者におなじみの「あとがき」のテンションそのまま。理屈で整えるより先に、まず面白がって言葉にしてみる――そんな筆致が魅力です。

＜本書の特色＞

●どんな本？：集英社コバルト文庫おなじみの「あとがき」のノリ（作品世界とは別の、読者との距離を感じさせない、率直で親しみやすい、ある意味ハチャメチャな無法地帯）で、やさしい読み味。「須賀さんの声や身振りが浮かぶ」「シャープだけど照れが効いてて心地いい」と作家仲間も絶賛。「コバルトで書いていた30年前よりは、理性は保たれている…ハズです…」とは筆者談。

●トリビア感：多趣味で有名な筆者ならでは。各編独立、方向性皆無。ゲーテの最期の言葉考察の次は高校野球の歴史、ある時は草加せんべい自慢。テーマが変わるたびに「須賀さんの脳内本棚が見える」振れ幅が魅力。読後に「得した！」が残る。

●おすすめ：通勤・通学の待ち時間、家事の合間に1本ずつつまみ読み。

●豪華なイラスト：デビュー以来の名コンビ・梶原にき氏が、イラストと題字を担当。巻末には特別漫画「私が見た須賀さん」も収録。

『須賀のスガスガしくない話』（須賀しのぶ・著）本文イラスト （ｃ）梶原にき／集英社

【目次】

第1回 もっと光を

第2回 夏といえばアレ

第3回 巻末の胃痛

第4回 健康促進推し活

第5回 セミファイナル王妃

第6回 秋の夜長はホラー風味

第7回 せんべいと草を食う民

第8回 ただ音楽であれ

第9回 けむたい昭和

第10回 ド平原の国

第11回 ド平原の国２

第12回 病膏肓に入るオタク

第13回 脱ゾンビ計画

第14回 骨ストの夏

第15回 カルメンがくわえているのは薔薇じゃない

第16回 球春、センバツ。

第17回 「少女はいつまでも」

特別寄稿 漫画「私が見た須賀さん」by梶原にき

あとがきにかえて

＜著者プロフィール＞

須賀しのぶ（すが・しのぶ）

1972年、埼玉県生まれ。上智大学文学部史学科卒業。94年『惑星童話』でコバルト・ノベル大賞読者大賞を受賞しデビュー。著書に『流血女神伝』（集英社）、『神の棘』（早川書房）、『芙蓉千里』（角川書店／センス・オブ・ジェンダー賞受賞）、『革命前夜』（文藝春秋／大藪春彦賞受賞）、『また、桜の国で』（祥伝社／高校生直木賞受賞）等多数。

須賀しのぶ氏近影 撮影／露木聡子



梶原にき（かじわら・にき）＜挿画・題字・特別寄稿漫画担当＞

漫画家・イラストレーター。

第４回コバルトイラスト大賞に佳作入選。集英社コバルト文庫の『惑星童話』（須賀しのぶ・著）でイラストデビュー。以後、多くの挿画を担当する。また、小説のコミカライズも手がける。

<書誌情報>

書名：『須賀のスガスガしくない話』

著者：須賀しのぶ

発売日：2026年4月24日（金）

定価：1,760円（10%税込）

判型：四六判ソフトカバー

頁数：192ページ

ISBN：978-4-08-781775-1

集英社刊

作品紹介：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-781775-1

<関連書籍情報：『コバルト文庫40年カタログ』＞

『コバルト文庫40年カタログ』は、集英社コバルト文庫創刊40周年に発売した、コバルト文庫の歴史がわかる書籍です。コバルトの前身、「小説ジュニア」からコバルト黎明期、黄金期などの変遷、その後鬼籍に入られた多くの作家さんの特集など、コバルトの思い出を紐解く際の一次資料となり得る公式記録です。紙版、デジタル版ともに好評発売中です。

『コバルト文庫40年カタログ』（烏兎沼佳代・著）書影

書名：『コバルト文庫40年カタログ』

著者：烏兎沼佳代

発売日：2017年12月15日（金）

定価：1,980円（10%税込）

判型：A5版ソフトカバー

頁数：272ページ（カラー32p）

ISBN：978-4-08-781638-9

集英社刊

作品紹介：https://www.shueisha.co.jp/books/items/contents.html?isbn=978-4-08-781638-9

https://gakugei.shueisha.co.jp/kikan/978-4-08-781638-9.html