【チケット販売開始】 9/5（土）高木凜々子チャリティーコンサート開催！～コンサート参加でカンボジア音楽支援～

認定NPO法人 JHP・学校をつくる会

JHP・学校をつくる会（正式名称：特定非営利活動法人JHP・学校をつくる会）は、チャリティーイベントとして、9月5日（土）浜離宮朝日ホールにて、「高木凜々子チャリティコンサート」を開催いたします。

本コンサートは「過去の内戦の影響で、学校での音楽教育が不足しているカンボジアの子どもたちに音楽の楽しさを届けたい」という熱い想いからスタートし、今年で21回目の開催となります。

今年は、数々の国内外コンクールで入賞し、現在最も注目を集める若手ヴァイオリニストの一人である、高木凜々子さんをお迎えします。類まれなテクニックと豊かな表現力を兼ね備え、聴く人の心を魅了する繊細かつ情熱的な演奏にぜひご期待ください。

コンサートの収益は、カンボジアの音楽教科書作成、楽器の提供、音楽ワークショップの実施など、子ども達への音楽教育支援に充てさせていただきます。

コンサート開催の趣旨

子ども達が幼少期に受ける音楽教育は、豊かな感性や想像力、協調性・好奇心・自国や他国の文化を尊重する心を育てることに繋がり、心を豊かにする“情操教育”とも言われます。ですが、過去の内戦により教育が破壊されてしまったカンボジアでは、いまだ教育関係者や子ども達を取り巻く大人の芸術教育の重要性の理解は低く、学校に楽器や教材がなかったり、先生が教えられない場合は授業が簡略化されるなど、小学校で学ぶ芸術授業の時間数・質も不足しています。

このコンサートは、クラシックの演奏を楽しみながらご参加いただけるチャリティーイベントとして、当日会場にて、カンボジアの教育の現状や現地での支援活動をまとめたパネル展示、カンボジアの民芸品販売もあわせて行います。

コンサート概要

■ 出 演： 高木凜々子（ヴァイオリン）・和田華音（ピアノ）

■ 日 時： 2026年9月5日（土）13:30開演 （13:00開場）

■ 場 所： よみうり大手町ホール

東京都千代田区大手町1-7-1（東京メトロ・都営地下鉄「大手町駅」C3出口直結）

■ 全席指定： 5,000円

＊JHP会員：500円割引特典あり

（当日キャッシュバックいたしますので受付でチケット半券をお見せください）

※「JHP会員になる」ご案内ページはこちら(https://www.jhp.or.jp/member/index.html)

車椅子をご利用の方はお申し込み時にその旨をお申し出願います。

※当会は「認定NPO法人」です。本コンサートチケット代は寄付金の対象外ですが、チケット代を超えるお振込み、賛同ご寄付は税法上、寄付金控除の対象となります。

出演高木凜々子（ヴァイオリン）

東京藝術大学在学中にバルトーク国際コンクールで第２位及び特別賞を受賞し国内外から注目を浴びる。

その他シュロモ・ミンツ国際コンクール第3位、東京音楽コンクール第2位及び聴衆賞受賞など受賞歴多数。これまでソリストとして読売日本交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、ハンガリー国立交響楽団セゲドなど、国内外のオーケストラと共演。

テレビ、ラジオ等メディア出演も多く、自身のYouTubeチャンネル登録者数は11万人超。

2023年度パシフィックフィルハーモニア東京の特別コンサートマスター就任、2024年度は同オーケストラのアーティスティックパートナーを務めた。

これまでにCD「凜々子ブリランテ」「リリコ・カンタービレ」ミニアルバム「シャコンヌ＆ロマンス」をリリース。2024年9月「バッハ無伴奏ソナタ&パルティータ全曲集」を国内最年少でリリース。

使用楽器は(株)黒澤楽器店より貸与のストラディヴァリウス「Lord Borwick (1702年)」。使用する弓はシレーナ(株)と(株) atsumariを通じ、個人オーナーK.T様より貸与のドミニク・ペカット。

公式ウェブサイトhttps://www.ririkotakagi.com/

和田華音（ピアノ）

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校、同大学を経て、同大学院音楽研究科修士課程を修了。

個人の活動として〈個展的リサイタル〉や〈クラシックへの入り口シリーズ〉を開催し好評を博すほか、器楽・声楽・合唱との共演も積極的に行う。アンサンブルグループ『森の談話室』では、東京藝大出身のヴァイオリン・フルートのメンバーと共に、音楽愛好家に向けたコンテンツを発信している。

第23回東京音楽コンクール第2位、第9回エンスヘーデ若い音楽家のための国際ピアノコンクール優勝ほか。学内にて宮田亮平賞を受賞し、藝大フィルハーモニア管弦楽団と共演。また東京フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団と共演。

現在、東京藝術大学ピアノ科非常勤講師。

演奏予定曲

▪ G線上のアリア（バッハ）

▪ ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ（ドヴォルザーク）

▪ 無伴奏ヴァイオリンパルティータ第2番よりシャコンヌ（バッハ）

▪ 亜麻色の髪の乙女（ドビュッシー）

▪ ボレロ（ラヴェル/編曲 後藤丹）

▪ パイレーツオブカリビアン（クラウス・ハデルド/ハンス・ジマー）

▪ スタジオジブリ作品集から

▪ ロンドンデリーの歌（アイルランド民謡/クライスラー）

▪ チャルダッシュ（モンティ）

※曲目は予告なく変更になる可能性があります。あらかじめご了承ください。

お申し込み方法

下記⑴から⑷のいずれかの方法でお申し込みください。

⑴ 郵便振替にて

ゆうちょ銀行備付の「青色郵便振込取扱票」に下記必要事項を記入の上お振込み願います。

▪ 郵便振替口座番号： 00110-4-356264（右詰めでご記入願います）

▪ 加入者名： （特活）JHP・学校をつくる会

▪ 通信欄：

i）チャリティーコンサート

ii）ご希望枚数

iii）座席のご希望があればお書きください（ただし、ご希望に添えない場合がございます）

iv）お客様のお名前・ご住所・郵便番号・電話番号

※チケット発送に必要となりますので、忘れずにお書きください



※ご記入いただいた個人情報は本公演のご案内のみに使用し、その他第三者へ

提供いたしません。

※恐れ入りますが払込手数料はご負担ください。

⑵ 電話、FAXまたはEメールにて

JHP・学校をつくる会：

▪ TEL：03-6435-0812【お電話受付時間：平日 10:30~17:00 】

▪ FAX：03-6435-0813

▪ Eメール：jhpconcert@jhp.or.jp

⑶ ホームページよりクレジットカード申込

JHP・学校をつくる会 ホームページ：

https://www.jhp.or.jp/news/event/charity_concert_2026.html

決済時に入力いただいた情報でチケットのお申込み手続き完了となります。

お座席のご希望がある場合は別途お電話またはメールにてご連絡ください。

なおご希望に添えない場合もございます。

⑷「チケット・ぴあ」「e＋」にて申込み（4月27日～販売開始）

チケットぴあ：

Pコード：325588

http://ticket.pia.jp/pia/event.ds?eventCd=2614930

e＋：https://eplus.jp/sf/detail/4515590001-P0030001

カンボジア音楽教育支援活動のご紹介

これまでに本コンサート開催を通じ寄せられた、カンボジア音楽教育支援活動へのチャリティー総額は約2,550万円にのぼります。多くの皆さまのお力添えに、心よりお礼申し上げます。

ご支援は「音楽教育」が遅れているカンボジアの教育現場にて、音楽教師育成トレーニングの実施や音楽イベント開催、子ども達の音楽の授業で使う4,600台以上にのぼる中古鍵盤ハーモニカの寄贈など、幅広く役立てられています。

さらに現在は、カンボジアのすべての子ども達が音楽教育を受けることができるよう、カンボジア教育省や国際協力機構（JICA）と連携しながら、カンボジア全土へ音楽教育を広げていくための教育カリキュラム開発や教員研修の活動も継続的に進めています。



お問合せ：JHP・学校をつくる会

▪ TEL：03-6435-0812 【 平日 10:30~17:00 】

▪ FAX：03-6435-0813

▪ Eメール：jhpconcert@jhp.or.jp

担当：眞榮城、野村

※上記時間帯以外は、留守電 / FAX / メール にてお問い合わせ下さい。